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Alouette, gentille alouette” : vous ne chanterez plus cette comptine comme avant

À 19 mois, ma fille ne connaît ni la directive Oiseaux, ni le Conseil d’État, ni cette aptitude très adulte à transformer une vilaine pratique en tradition. En revanche, elle aime les oiseaux – et pas dans des cages, merci Monsieur Perret – qu'elle désigne, observant leur envol. Puis vint “Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai.” Son temps est précieux, mais, interloquée, elle s'est figée : la tête, le bec, les yeux, le cou, les ailes, les pattes, la queue, le dos. Et la voici qui pleure. Quel père n’interviendrait pas ?

Le 10/10/2026 à 08:00 par Nicolas Gary

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Publié le :

10/10/2026 à 08:00

Nicolas Gary

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J’ai rapidement commis l’erreur de tout parent : expliquer. Que ce n’est qu’une chanson, que personne ne plume d’alouette pour de vrai. Elle m’a dévisagé, consternée, et s’est remise à pleurer en jetant son filet à papillons et un bâton de colle à travers le salon. Je passais à côté des premiers indices.

Le dossier de personnalité tient dans un adjectif

« Alouette, gentille alouette. » Pourquoi « gentille » ? Le texte aurait pu dire : « Alouette, saloperie de bestiole nuisible », ce qui fournissait un mobile douteux, mais un mobile. Sauf que non : la victime est blanchie, façon colombe, avant l’annonce des faits, alors que le couperet, lui, tombe immédiatement : « Je te plumerai. » Hmm…

Pas de conditionnel ni de concertation engagée sur l’avenir dudit plumage : « Je te plumerai. » Sujet, complément, futur simple, avec préméditation en cinq syllabes. Pour une fois qu’un programme politique ne trahit personne.

Puis vient l’inventaire des sévices : tête, bec, yeux, cou, ailes, pattes, queue, dos. Pernicieux, le texte ne dit jamais : « Je vais torturer un oiseau », mais pratique le saucissonnage administratif. Pris séparément, personne ne tique : quasi du menu larcin. Réunissez les huit pièces et vous obtenez un piaf qui aurait volontiers demandé un guichet unique.

Conséquence : la chanson n’est pas violente, elle est interministérielle. Chaque service ne plume qu’une partie — bon courage pour le bec, à ce titre — et certifiera sans difficulté qu’aucun agent n’a personnellement estropié une alouette entière. Ou comment la fragmentation anesthésie le jugement moral. Et à mesure que je percute, les larmes de ma petite redoublent.

Le Journal officiel reprend la chanson

D’origine franco-canadienne, la comptine remonte à 1879, mais fut importée par les colons. Et pour cause : la présence de l’alouette des champs, objet de ce petit air, s’avère exceptionnelle, voire accidentelle, en ces contrées. Seule s’y observe l’alouette indigène dite hausse-col, dont les ornithologues sont férus.

Cent cinquante ans de refrain, encore et encore, ad nauseam, jusqu’à transformer la plumaison en activité patrimoniale. À ce niveau d’ancienneté, arracher les yeux d’un oiseau ne relève plus de la barbarie : c’est de la transmission. Ma fille est priée de sécher ses larmes et de respecter le bien commun.

D’autant que le volatile figure également dans un arrêté du 28 août 2025 autorisant la capture de jusqu’à 98 702 individus. Une comptine réglementaire aux quotas réglementés : j’ai commencé à prendre des notes fébrilement.

Sauf que le Conseil d’État, qui n’est pas une buse, a suspendu l’arrêté quelques semaines plus tard : l’alouette n’est pas encore au bord de l’extinction — 20 % de l’espèce disparus en quinze ans —, juste assez mal en point pour que lui tendre des filets relève moins de la tradition que de l’acharnement.

Car, pour les attraper, d’immenses filets horizontaux sont installés et déclenchés après avoir attiré les piafs avec des appeaux. Mais si l’objectif consistait à les manger, les chasseurs n’ont qu’à, malgré leur cervelle de linotte, se servir de leur fusil — pour une bestiole de 16 cm au vol un peu onduleux, bon courage, gniark, gniark, gniark… Les mouettes le savent : on demande trop souvent aux oiseaux de fermer leur gueule.

La Fédération nationale des chasseurs menaça de représailles et de coups de canon (de rouge, certainement) : « verdict du mépris », « idéologie verte ». Les bougres lançaient à la bureaucratie des noms d’oiseaux – qu’ils plumeraient volontiers, et par le menu, s’ils en avaient l’occasion !

Comment cette gentille alouette a fini dans un contentieux administratif, je l’ignore. Reste que mauvais chasseurs, bons chasseurs, appelons-les plus simplement blaireaux de chasseurs. Quand une brutalité obtient suffisamment d’ancienneté pour réclamer un Cerfa, mon sens de la nuance se fait plumer.

Le sportif intelligent évite l’effort inutile, mais le chasseur ingénieux s’économise lui aussi : je cherchais comment capturer l’alouette, j’ai dégoté des filets et, poursuivant les investigations, j’ai trouvé la glu, destinée aux grives et aux merles. Leurs pattes se prennent aux gluaux, de petites branches enduites de colle, empêchant ces petites bêtes de redécoller. Très bien, restons sur l’anatomie…

Vous aimez la glu ? Asseyez-vous

Nous apprenons aux enfants à ne pas faire aux autres ce qu’ils ne voudraient pas qu’on leur fît. Un précepte qu’une fois adulte, on oublie dare-dare. Ah ! vous aimez, chers Nemrod, gluer des branches pour attraper du piaf et, quoique la méthode soit interdite depuis 2021, vous la défendez encore au nom du patrimoine culturel ?

Fort bien. Baissez votre pantalon et votre slip, et asseyez-vous sur cette chaise, on va jouer : comment ça, vos testicules sont collés à l’assise ? Oui, évidemment, c’est le gluau ! Et pourquoi ce marteau dans ma main ? Pour vous écraser les orteils, les uns après les autres, façon alouette.

Ah, ça pique un peu quand vous tentez de vous arracher à la chaise ? Mais enfin, c’est une méthode qui a fait ses preuves et ne concerne qu’une petite partie de votre anatomie. Regardez : je commence par le gros orteil, puis le suivant, puis le suivant. Voyez : les quantités utilisées sont limitées par le procédé et, techniquement, personne ne vous a arraché quoi que ce soit. Vous le ferez bien tout seul…

À ce moment, la défense du patrimoine devrait perdre quelques adhérents.

Poursuivons avec la rigueur d’Alouette, gentille alouette : les cinq orteils, un pied ! Les cinq autres, l’autre pied ! Surtout jamais l’homme entier d’un coup : nous ne sommes pas des barbares. À chaque morceau son protocole, à chaque protocole sa petite quantité. Dans quelques générations, décoller les roubignoles de chasseurs collées à une chaise sera inscrit à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Pourquoi pas, à ce titre, tenter également l’expérience avec les sénateurs enclins à remettre le susdit arrêté au goût du jour…

Et voilà que je deviens inquiétant. Parti défendre une comptine contre un enfant, je termine entouré de pots de glu, à fracasser menu mes giboyeurs. La méthode m’a gagné : en procédant morceau par morceau, même la vengeance finit par ressembler à une procédure.

Les gros bouillons de la petite avaient cessé. J’avais compris.

Elle avait compris

Nous avons fini par considérer comme négligeable qu’un plus faible que soi souffre, et par trouver cela supportable. Pire : on l’a mis en musique.

La tête. Le bec. Les yeux. Le cou. Les ailes. Les pattes. La queue. Le dos. Huit étapes pour dérouiller un petit oiseau, cent cinquante ans pour en faire une comptine patrimoniale… et dix-neuf mois d’existence pour me faire comprendre que quelque chose déconne. Alors, le prochain qui s’avance, je lui plume la pilosité pubienne, poil après poil, pour l’exemple.

Mais pour la glu, méfiez-vous. J’en ai acheté plusieurs pots. Et si encoller quelqu’un suffit à faire cesser les larmes de ma fille, je vous préviens charitablement : j’ai moi aussi le goût des traditions. La mienne est récente, certes, mais il faut bien commencer quelque part : engluer l’inconséquent dans ses propres excréments. Un peu de modernité, que diable !

Ma fille était de toute manière passée à autre chose, car un rossignol s’était posé sur une branche et chantait. Elle riait. On a changé de comptine, fissa. Le tribunal de ma vendetta avait perdu son unique jurée.

Je m’étais trompé : ce n’était pas à elle de s’endurcir pour supporter la cruauté des adultes. C’était à nous de nous rappeler qu’une saloperie ne devient pas respectable simplement parce que certains de nos aïeux avaient déjà cru bon de la perpétuer.

Crédits photo : El Golli Mohamed, CC BY SA 4.0

 
 
 

 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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10/09/2026, 12:15

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Des livres conçus il y a un siècle pour survivre aux bébés imprimés sur tissu

À Pistoia, une exposition remet en lumière les Dean’s Rag Books, des ouvrages britanniques imprimés sur étoffe et pensés pour supporter les traitements réservés aux livres par les tout-petits. Lavables, souples, difficiles à déchirer : derrière l’objet charmant se cache une véritable innovation éditoriale, expérimentée dès 1902 par Dean & Son.

06/09/2026, 14:34

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Pirater la rentrée littéraire avec un seul livre imprimé, mais des milliers d'exemplaires

Exclusif - L'unique exemplaire physique, estampillé « 1/1 », nous est remis en mains propres. À côté, un PDF circulant sur tous les réseaux disponibles, un manifeste en A1 qui jaillira dans Paris et mode d’emploi destiné à se glisser dans les titres de la rentrée. Après avoir détourné bandeaux et fiches de libraires, François Belley transforme son Manifeste de l’écrivain pirate en opération de contamination éditoriale. Une anti-promotion méticuleusement organisée pour parler du marché, l’IA, des prix et de l’hypervisibilité.

02/09/2026, 16:37

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En Chine, une bibliothèque dans un gouffre frôle 200.000 visites

À Wuyuan, dans la province chinoise du Jiangxi, la lecture prend de la profondeur. Aménagée dans un tiankeng, une dépression naturelle ceinturée de parois rocheuses, la bibliothèque de Xiangaocheng a reçu près de 200.000 visites entre le 10 et le 30 août, selon l’exploitant du site. Rayonnages circulaires, escalier en spirale, lumière chaude : l’endroit assume son allure de décor fantastique, sans oublier les livres consacrés à la culture de Huizhou.

01/09/2026, 16:49

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Jennifer Coolidge pousse un chariot… équipé pour écouter des livres audio

L'actrice, casque sur les oreilles, chariot de supermarché entre les mains... fin juillet, la scène avait tout de la rencontre improbable. Beaucoup moins le fruit du hasard. Audible et l’agence australienne Hello avaient soigné l’apparition, avant d’installer de véritables chariots permettant d’écouter des livres audio pendant ses courses. Une idée plutôt réjouissante, emballée dans une publicité qui promet de bousculer les habitudes — tout en ressortant le très classique « Madame la ménagère fait les courses ».

26/08/2026, 16:31

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Sorcellerie sur Amazon : 78 % des livres testés semblent écrits par IA

La magie noire avait déjà ses grimoires ; voici les grimoires à boîte noire. Une enquête d’Originality.ai, entreprise qui commercialise un détecteur de textes générés par intelligence artificielle, classe 78 % des ouvrages testés dans la catégorie « Wicca, Witchcraft & Paganism » d’Amazon comme « probablement écrits par IA ». Spectaculaire, certes. Mais probabiliste — et à manier sans baguette statistique.

25/08/2026, 11:28

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Un parc Dragon Ball géant dans le Val-d’Oise : ce que l’on sait du projet

Son Goku à la place de Gargantua : la région Île-de-France travaille depuis 18 mois à l'implantation, à Courdimanche dans le Val-d'Oise, d'un gigantesque parc d'attractions consacré à Dragon Ball. Derrière le projet : Qiddiya Investment Company, filiale du fonds souverain saoudien PIF, qui développe déjà en Arabie saoudite le premier parc entièrement dédié à l'œuvre d'Akira Toriyama.

24/08/2026, 16:28

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En Mongolie, des conteneurs deviennent des bibliothèques pour enfants

Mettre des livres dans un conteneur n’est plus tout à fait une idée neuve : des Pays-Bas à Mayotte, en passant par Cologne ou Saint-Denis, ActuaLitté en a croisé quelques-uns depuis 15 ans. En Mongolie, Magic Box change toutefois d’échelle : 13 modules accueillent déjà les enfants, dont dix hors d’Oulan-Bator, avec l’ambition d’en installer dans tous les districts du pays.

21/08/2026, 12:42

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Ces livres n’existent pas — leur catalogue vient pourtant de remporter un vrai prix

Des ouvrages perdus, abandonnés avant d’être achevés, ou purement inventés par Borges, Lovecraft et d’autres écrivains : Reid Byers leur a donné une existence matérielle, puis un catalogue. Oak Knoll Press vient de recevoir pour ce dernier un Leab Award de l’ACRL. Une récompense très officielle pour une bibliographie qui travaille, avec un sérieux imperturbable, sur l’impossible.

21/08/2026, 07:00

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Volés à la bibliothèque, huit Matisse retrouvés dans un appartement

Huit des treize œuvres dérobées en décembre 2025 à la Bibliothèque Mário de Andrade, à São Paulo, ont refait surface dans un appartement de l’agglomération. Toutes sont signées Henri Matisse et proviennent de Jazz, son fameux livre illustré de 1947. Les cinq pièces de Cândido Portinari emportées lors du même braquage restent, elles, introuvables.

18/08/2026, 15:23

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En Corée du Sud, une librairie s’installe directement sur la plage

À Sokcho, sur la côte est de la Corée du Sud, un minuscule triporteur bleu s’est installé au bord du sable. Sur une petite plage de Yeongnang Coastal Road, il ouvre son flanc sur une bibliothèque rose, tandis que des lecteurs s’installent face à la mer. C’est 3 Feet Bookstore, ou Sebal Seojeom, une librairie mobile qui a fait du littoral son adresse.

18/08/2026, 14:39

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