Alouette, gentille alouette” : vous ne chanterez plus cette comptine comme avant

J’ai rapidement commis l’erreur de tout parent : expliquer. Que ce n’est qu’une chanson, que personne ne plume d’alouette pour de vrai. Elle m’a dévisagé, consternée, et s’est remise à pleurer en jetant son filet à papillons et un bâton de colle à travers le salon. Je passais à côté des premiers indices.

Le dossier de personnalité tient dans un adjectif

« Alouette, gentille alouette. » Pourquoi « gentille » ? Le texte aurait pu dire : « Alouette, saloperie de bestiole nuisible », ce qui fournissait un mobile douteux, mais un mobile. Sauf que non : la victime est blanchie, façon colombe, avant l’annonce des faits, alors que le couperet, lui, tombe immédiatement : « Je te plumerai. » Hmm…

Pas de conditionnel ni de concertation engagée sur l’avenir dudit plumage : « Je te plumerai. » Sujet, complément, futur simple, avec préméditation en cinq syllabes. Pour une fois qu’un programme politique ne trahit personne.

Puis vient l’inventaire des sévices : tête, bec, yeux, cou, ailes, pattes, queue, dos. Pernicieux, le texte ne dit jamais : « Je vais torturer un oiseau », mais pratique le saucissonnage administratif. Pris séparément, personne ne tique : quasi du menu larcin. Réunissez les huit pièces et vous obtenez un piaf qui aurait volontiers demandé un guichet unique.

Conséquence : la chanson n’est pas violente, elle est interministérielle. Chaque service ne plume qu’une partie — bon courage pour le bec, à ce titre — et certifiera sans difficulté qu’aucun agent n’a personnellement estropié une alouette entière. Ou comment la fragmentation anesthésie le jugement moral. Et à mesure que je percute, les larmes de ma petite redoublent.

Le Journal officiel reprend la chanson

D’origine franco-canadienne, la comptine remonte à 1879, mais fut importée par les colons. Et pour cause : la présence de l’alouette des champs, objet de ce petit air, s’avère exceptionnelle, voire accidentelle, en ces contrées. Seule s’y observe l’alouette indigène dite hausse-col, dont les ornithologues sont férus.

Cent cinquante ans de refrain, encore et encore, ad nauseam, jusqu’à transformer la plumaison en activité patrimoniale. À ce niveau d’ancienneté, arracher les yeux d’un oiseau ne relève plus de la barbarie : c’est de la transmission. Ma fille est priée de sécher ses larmes et de respecter le bien commun.

D’autant que le volatile figure également dans un arrêté du 28 août 2025 autorisant la capture de jusqu’à 98 702 individus. Une comptine réglementaire aux quotas réglementés : j’ai commencé à prendre des notes fébrilement.

Sauf que le Conseil d’État, qui n’est pas une buse, a suspendu l’arrêté quelques semaines plus tard : l’alouette n’est pas encore au bord de l’extinction — 20 % de l’espèce disparus en quinze ans —, juste assez mal en point pour que lui tendre des filets relève moins de la tradition que de l’acharnement.

Car, pour les attraper, d’immenses filets horizontaux sont installés et déclenchés après avoir attiré les piafs avec des appeaux. Mais si l’objectif consistait à les manger, les chasseurs n’ont qu’à, malgré leur cervelle de linotte, se servir de leur fusil — pour une bestiole de 16 cm au vol un peu onduleux, bon courage, gniark, gniark, gniark… Les mouettes le savent : on demande trop souvent aux oiseaux de fermer leur gueule.

La Fédération nationale des chasseurs menaça de représailles et de coups de canon (de rouge, certainement) : « verdict du mépris », « idéologie verte ». Les bougres lançaient à la bureaucratie des noms d’oiseaux – qu’ils plumeraient volontiers, et par le menu, s’ils en avaient l’occasion !

Comment cette gentille alouette a fini dans un contentieux administratif, je l’ignore. Reste que mauvais chasseurs, bons chasseurs, appelons-les plus simplement blaireaux de chasseurs. Quand une brutalité obtient suffisamment d’ancienneté pour réclamer un Cerfa, mon sens de la nuance se fait plumer.

Le sportif intelligent évite l’effort inutile, mais le chasseur ingénieux s’économise lui aussi : je cherchais comment capturer l’alouette, j’ai dégoté des filets et, poursuivant les investigations, j’ai trouvé la glu, destinée aux grives et aux merles. Leurs pattes se prennent aux gluaux, de petites branches enduites de colle, empêchant ces petites bêtes de redécoller. Très bien, restons sur l’anatomie…

Vous aimez la glu ? Asseyez-vous

Nous apprenons aux enfants à ne pas faire aux autres ce qu’ils ne voudraient pas qu’on leur fît. Un précepte qu’une fois adulte, on oublie dare-dare. Ah ! vous aimez, chers Nemrod, gluer des branches pour attraper du piaf et, quoique la méthode soit interdite depuis 2021, vous la défendez encore au nom du patrimoine culturel ?

Fort bien. Baissez votre pantalon et votre slip, et asseyez-vous sur cette chaise, on va jouer : comment ça, vos testicules sont collés à l’assise ? Oui, évidemment, c’est le gluau ! Et pourquoi ce marteau dans ma main ? Pour vous écraser les orteils, les uns après les autres, façon alouette.

Ah, ça pique un peu quand vous tentez de vous arracher à la chaise ? Mais enfin, c’est une méthode qui a fait ses preuves et ne concerne qu’une petite partie de votre anatomie. Regardez : je commence par le gros orteil, puis le suivant, puis le suivant. Voyez : les quantités utilisées sont limitées par le procédé et, techniquement, personne ne vous a arraché quoi que ce soit. Vous le ferez bien tout seul…

À ce moment, la défense du patrimoine devrait perdre quelques adhérents.

Poursuivons avec la rigueur d’Alouette, gentille alouette : les cinq orteils, un pied ! Les cinq autres, l’autre pied ! Surtout jamais l’homme entier d’un coup : nous ne sommes pas des barbares. À chaque morceau son protocole, à chaque protocole sa petite quantité. Dans quelques générations, décoller les roubignoles de chasseurs collées à une chaise sera inscrit à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Pourquoi pas, à ce titre, tenter également l’expérience avec les sénateurs enclins à remettre le susdit arrêté au goût du jour…

Et voilà que je deviens inquiétant. Parti défendre une comptine contre un enfant, je termine entouré de pots de glu, à fracasser menu mes giboyeurs. La méthode m’a gagné : en procédant morceau par morceau, même la vengeance finit par ressembler à une procédure.

Les gros bouillons de la petite avaient cessé. J’avais compris.

Elle avait compris

Nous avons fini par considérer comme négligeable qu’un plus faible que soi souffre, et par trouver cela supportable. Pire : on l’a mis en musique.

La tête. Le bec. Les yeux. Le cou. Les ailes. Les pattes. La queue. Le dos. Huit étapes pour dérouiller un petit oiseau, cent cinquante ans pour en faire une comptine patrimoniale… et dix-neuf mois d’existence pour me faire comprendre que quelque chose déconne. Alors, le prochain qui s’avance, je lui plume la pilosité pubienne, poil après poil, pour l’exemple.

Mais pour la glu, méfiez-vous. J’en ai acheté plusieurs pots. Et si encoller quelqu’un suffit à faire cesser les larmes de ma fille, je vous préviens charitablement : j’ai moi aussi le goût des traditions. La mienne est récente, certes, mais il faut bien commencer quelque part : engluer l’inconséquent dans ses propres excréments. Un peu de modernité, que diable !

Ma fille était de toute manière passée à autre chose, car un rossignol s’était posé sur une branche et chantait. Elle riait. On a changé de comptine, fissa. Le tribunal de ma vendetta avait perdu son unique jurée.

Je m’étais trompé : ce n’était pas à elle de s’endurcir pour supporter la cruauté des adultes. C’était à nous de nous rappeler qu’une saloperie ne devient pas respectable simplement parce que certains de nos aïeux avaient déjà cru bon de la perpétuer.

Crédits photo : El Golli Mohamed, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com