Bertelsmann veut imprimer jusqu’à 1,5 million de livres à la demande par an

Bertelsmann Marketing Services a officialisé le projet le 1er octobre. Deux de ses entreprises, GGP Media et Campaign, travaillent avec la VVA, société de distribution rattachée à Arvato Media, et Penguin Random House Verlagsgruppe à une solution associant fabrication et logistique. Selon le communiqué de Bertelsmann Marketing Services, les premières capacités seront disponibles en avril 2027.

Campaign installera à Gütersloh, dans la Reinhard-Mohn-Straße, les équipements d’impression numérique. GGP Media apportera son expérience de la fabrication industrielle du livre, tandis que la VVA reliera le dispositif à son infrastructure de stockage, de préparation et d’expédition. Les ouvrages concernés seront, dans un premier temps, des brochés au contenu noir et blanc, avec couverture en couleur.

Une fois fabriqués, les exemplaires seront soit expédiés directement, soit intégrés aux stocks de la VVA, selon les besoins. Cette dernière assure déjà la distribution de livres et de jeux pour plus de 200 donneurs d’ordre depuis ses implantations de Gütersloh, Verl et Gilching.

Un million d’exemplaires la première année

Le chiffre donne l’échelle du projet : Bertelsmann table sur environ un million de livres durant la première année d’exploitation. L’installation sera dimensionnée pour une capacité maximale de 1,5 million d’unités par an. Le groupe met en avant des délais de fabrication et de livraison raccourcis, une diminution des quantités immobilisées en entrepôt et une meilleure disponibilité des titres de fonds.

Pour Penguin Random House Allemagne, l’enjeu touche directement à la durée de vie des catalogues. « Chaque livre que nous publions mérite de pouvoir atteindre ses lectrices et ses lecteurs, même de nombreuses années après sa parution », explique Christian Jünger, directeur général du groupe éditorial. L’impression au plus près de la demande doit ainsi limiter une partie des surproductions tout en maintenant les ouvrages commercialisables.

La future offre ne doit d’ailleurs pas rester réservée aux près de 50 maisons réunies au sein de Penguin Random House Verlagsgruppe. Bertelsmann indique qu’elle sera, « en principe », ouverte à tous les éditeurs. Le projet dépasse donc les seuls besoins des catalogues appartenant au groupe.

Cette évolution intervient au moment où les maisons allemandes réduisent leurs premiers tirages et accélèrent les réimpressions. Dans une enquête publiée le 28 septembre, Börsenblatt décrit un marché où commandes plus prudentes des libraires, retours difficiles à anticiper et signaux venus des réseaux sociaux compliquent les prévisions. Petites séries et réassorts rapides tendent ainsi à s’installer dans les pratiques.

Face à Libri et Books on Demand

Bertelsmann n’avance pas sur un terrain vierge. À Bad Hersfeld, Libri exploite déjà avec sa société sœur Books on Demand une organisation associant impression numérique et logistique du grossiste. Selon Libri, les titres conservés sous forme numérique peuvent être fabriqués le jour de la commande puis livrés aux librairies allemandes en moins de 24 heures. Plusieurs millions de références germanophones et internationales restent ainsi commandables sans nécessiter leur stockage physique permanent.

Le projet de Bertelsmann s’inscrit dans la même évolution du marché : rapprocher fabrication, distribution et disponibilité commerciale pour gérer des volumes beaucoup plus faibles. Dirk Kemmerer, directeur général de Bertelsmann Marketing Services, le présente comme une réponse à la demande croissante des éditeurs pour des solutions adaptées aux très petits tirages.

Le périmètre doit encore s’étendre quelques mois après le démarrage. Bertelsmann prévoit d’ajouter une technologie destinée aux brochés à rabats fabriqués à la demande. L’entreprise affirme qu’un tel procédé n’est, dans cette configuration, « jusqu’ici pas disponible sur le marché ». Faute de comparaison indépendante publiée à ce stade, cette caractéristique reste une affirmation du groupe.

Crédits photo : mel_88 CC 0

Par Clément Solym

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