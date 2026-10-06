Comment l’Empire britannique gouvernait l’Inde : Gildas Salmon récompensé

Docteur en philosophie, Gildas Salmon est chargé de recherches au LIER-FYT (CNRS-EHESS). Ses travaux portent sur la philosophie et l’histoire des sciences sociales. Après avoir travaillé sur l’anthropologie française et américaine du XXe siècle, il mène aujourd’hui des recherches sur la généalogie des sciences sociales dans le cadre de l’Empire britannique.

Gouverner à distance

Dans L’Empire de la supervision, il revient sur l’expansion de l’East India Company en Inde à partir de la fin du XVIIIe siècle. Le livre s’intéresse à une difficulté centrale pour les administrateurs britanniques : comment gouverner des territoires dont ils connaissent mal les langues, les règles sociales et les pratiques locales ?

À partir d’archives, Gildas Salmon montre que l’administration coloniale s’est largement construite grâce aux connaissances détenues par des intermédiaires indiens. Plutôt que de produire seule les savoirs nécessaires à son pouvoir, l’autorité britannique s’est approprié des compétences et des techniques déjà présentes sur place.

L’auteur désigne ce mode de gouvernement par le terme de « supervision ». Il le distingue aussi bien de la souveraineté qui accompagne la construction des États-nations que des mécanismes disciplinaires analysés par Michel Foucault. Cette organisation devait permettre à un nombre limité d’administrateurs européens de contrôler, à distance, des territoires peuplés de plusieurs dizaines de millions d’habitants.

Le jury du Prix Fondation Martine Aublet est présidé par Xavier Darcos, de l’Académie française. Il réunit également Bruno Roger, président de la Fondation Martine Aublet, Dominique Bourgois, Baptiste Roger-Lacan, Emmanuel Kasarhérou, président du musée du quai Branly-Jacques Chirac, Mathieu Roger-Lacan, Alain Minc et Malcy Ozannat.

En font aussi partie Benoît de L’Estoile, directeur du département de la recherche et de l’enseignement au musée du quai Branly-Jacques Chirac, Carlo Severi, directeur d’études à l’EHESS et directeur de recherche au CNRS au sein du laboratoire d’anthropologie sociale du Collège de France, ainsi que Léandro Varison, chargé de la recherche internationale et de l’enseignement au musée du quai Branly-Jacques Chirac. Alina Gurdiel assure la coordination du prix.

Une récompense dotée de 10.000 €

Créé en 2012 avec le musée du quai Branly – Jacques Chirac, le Prix Fondation Martine Aublet récompense un ouvrage de non-fiction consacré aux cultures et civilisations non occidentales. Il est doté de 10.000 €.

Pour cette édition 2026, Gildas Salmon figurait parmi quatre finalistes. Il était en lice face à Bruno-Nassim Aboudrar pour Occidentalismes. Peindre à l’européenne dans le monde (XVIe-XXe siècle) (Flammarion), Philippe Dagen pour Primitivismes III. Crises et mutations (Gallimard) et Cécile Fromont pour Kongo et Angola, 1650-1750. Une rencontre en images, traduit de l’anglais par Frédéric Joly (CNRS Éditions). Le prix a été remis le 5 octobre au musée du quai Branly – Jacques Chirac.

À LIRE - Prix Goncourt 2026 : plus que huit romans en compétition

Le Prix Fondation Martine Aublet a notamment distingué Françoise Héritier pour Le Sel de la vie, Maurice Godelier et Emmanuelle Loyer pour leurs ouvrages respectifs consacrés à Claude Lévi-Strauss, Sanjay Subrahmanyam pour L’Inde sous les yeux de l’Europe, Gilles Havard pour L’Amérique fantôme, Philippe Descola pour Les Formes du visible ou encore Silvia Ferrara pour Avant l’écriture.

En 2025, la récompense avait été attribuée à Antoine Lilti pour L’Illusion d’un monde commun. Tahiti et la découverte de l’Europe, publié aux éditions Flammarion.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com