Jeffrey Archer : une vie entre best-sellers, politique et prison

Dimanche 4 octobre, il avait encore participé à une rencontre au Leicester Square Theatre, à Londres, aux côtés du présentateur Gyles Brandreth, avant de signer des ouvrages. Il devait également intervenir cette semaine au festival littéraire de Cheltenham pour présenter Adam & Eve, annoncé depuis janvier comme son ultime roman, rapporte Belga.

Kate Elton, son éditrice, l’a décrit comme un « maître conteur » et souligné une carrière poursuivie jusqu’à ses derniers jours.

Une carrière littéraire née d’une débâcle financière

Né à Londres le 15 avril 1940, Jeffrey Archer entre très tôt en politique. Élu député conservateur de Louth, dans le Lincolnshire, en 1969, à 29 ans, il siège à la Chambre des communes jusqu’en 1974.

Cette année-là, un investissement dans une société canadienne, Aquablast, tourne au désastre. Il perd notamment son logement et quitte le Parlement. Cette expérience nourrit directement son premier roman, Not a Penny More, Not a Penny Less, qui paraît en 1976. Quatre investisseurs, ruinés par le même escroc, décident d’unir leurs compétences pour récupérer exactement la somme qui leur a été volée.

En France, le roman a notamment été publié sous le titre La Main dans le sac par les Presses de la Cité en 1988, dans une traduction de Jean-Luc Estèbe et Martine Decourt.

Le véritable basculement intervient en 1979 avec Kane et Abel. Jeffrey Archer y suit William Kane, héritier d’une puissante famille de banquiers américains, et Wladek Rosnovski, enfant polonais parti de rien. Nés le même jour en 1906, les deux hommes construisent leur réussite avant de devenir rivaux.

Le roman forme, avec La Fille prodigue et Faut-il le dire à la présidente ?, la trilogie consacrée à Kane et Abel. En France, Kane et Abel a notamment été retraduit par Marianne Thirioux et publié chez First Éditions en 2010, puis au Livre de Poche.

Plusieurs autres titres de Jeffrey Archer ont également été traduits en français, parmi lesquels Les Allées du pouvoir (Presses de la Cité), traduit par Danielle Michel-Chich, Dans la gueule du dragon (Presses de la Cité), traduit par Dominique Wattwiller, Le Souffle du temps (Presses de la Cité), traduit par Guy Casaril, Frères et Rivaux (L’Archipel), traduit par Jean-Paul Mourlon, Seul contre tous (First Éditions), traduit par Marianne Thirioux, et Le Sentier de la gloire (First Éditions), également traduit par Marianne Thirioux.

Sept romans pour les Clifton

À partir de 2011, Jeffrey Archer se lance dans une vaste saga familiale, les Chroniques des Clifton. En sept volumes, elle suit Harry Clifton et les familles Clifton et Barrington sur plusieurs décennies de l’histoire britannique. La série, traduite en français par Georges-Michel Sarotte, comprend Seul l’avenir le dira, Les Fautes de nos pères, Des secrets bien gardés, Juste retour des choses, Plus fort que l’épée, Le Temps est venu et Le Destin d’un homme. Plusieurs volumes ont ensuite été repris au Livre de Poche.

Il enchaîne ensuite avec une nouvelle série consacrée à William Warwick, jeune policier de Scotland Yard. Le premier volume, Qui ne tente rien, paraît en France aux Escales en 2020, traduit par Oscar Perrin. La série se poursuit notamment avec Le Pari des Warwick et Plutôt mourir, publiés chez HarperCollins France.

Ses livres se sont écoulés à plus de 300 millions d’exemplaires dans le monde et ont été publiés dans près de 50 langues.

De Westminster à la prison

Son succès littéraire ne l’éloigne jamais complètement de la politique. Margaret Thatcher le nomme vice-président du Parti conservateur en 1985. Il démissionne en octobre 1986 après que le News of the World révèle qu’il a fait remettre 2000 £ à Monica Coghlan, une travailleuse du sexe, afin qu’elle quitte le pays.

Jeffrey Archer poursuit alors le Daily Star en diffamation et obtient en 1987 500.000 £ de dommages et intérêts. Mais l’affaire resurgit plusieurs années plus tard. En 2001, il est reconnu coupable d’avoir menti et fabriqué de faux éléments lors de ce procès. Condamné pour parjure et entrave à la justice, il écope de quatre ans de prison et en purge un peu plus de deux.

De son incarcération, il tire trois volumes de journal, A Prison Diary: Hell, Purgatory et Heaven, consacrés à ses passages dans les prisons de Belmarsh, Wayland et North Sea Camp.

Nommé pair à vie en 1992 sous le titre de baron Archer of Weston-super-Mare, il reste membre de la Chambre des lords jusqu’à son retrait le 4 juillet 2024.

Un dernier roman au lendemain de sa mort

Adam & Eve paraît en anglais chez HarperCollins ce 6 octobre 2026. Le récit commence le 11 novembre 1918.

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Deux enfants naissent à quelques heures d’intervalle : Adam, fils d’un berger, et Eve, fille d’un comte. Séparés par leur milieu social, ils grandissent dans une Grande-Bretagne qui se dirige vers une nouvelle guerre. L’intrigue conduit les deux personnages jusqu’en septembre 1940 et mêle histoire d’amour, différences de classe et Seconde Guerre mondiale.

Jeffrey Archer avait annoncé dès le mois de janvier qu’il s’agirait de son dernier roman. Il laisse derrière lui son épouse, la scientifique Mary Archer, leurs deux fils et 5 petits-enfants.

Crédits photo : Jeffrey Archer à la librairie Hatchards, à Londres, le 27 novembre 2024 (Edwardx, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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