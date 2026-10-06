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Jeffrey Archer : une vie entre best-sellers, politique et prison

Jeffrey Archer est mort lundi 5 octobre à l’âge de 86 ans. Son éditeur HarperCollins a annoncé que l’écrivain britannique était décédé « subitement et paisiblement » à son domicile, entre deux séances d’écriture. Auteur de Kane et Abel, des Chroniques des Clifton et de dizaines de romans, nouvelles et pièces de théâtre, il avait vendu plus de 300 millions de livres dans le monde. Son dernier roman, Adam & Eve, paraît ce 6 octobre, au lendemain de sa mort.

Le 06/10/2026 à 15:12 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

06/10/2026 à 15:12

Hocine Bouhadjera

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Dimanche 4 octobre, il avait encore participé à une rencontre au Leicester Square Theatre, à Londres, aux côtés du présentateur Gyles Brandreth, avant de signer des ouvrages. Il devait également intervenir cette semaine au festival littéraire de Cheltenham pour présenter Adam & Eve, annoncé depuis janvier comme son ultime roman, rapporte Belga.

Kate Elton, son éditrice, l’a décrit comme un « maître conteur » et souligné une carrière poursuivie jusqu’à ses derniers jours.

Une carrière littéraire née d’une débâcle financière

Né à Londres le 15 avril 1940, Jeffrey Archer entre très tôt en politique. Élu député conservateur de Louth, dans le Lincolnshire, en 1969, à 29 ans, il siège à la Chambre des communes jusqu’en 1974.

Cette année-là, un investissement dans une société canadienne, Aquablast, tourne au désastre. Il perd notamment son logement et quitte le Parlement. Cette expérience nourrit directement son premier roman, Not a Penny More, Not a Penny Less, qui paraît en 1976. Quatre investisseurs, ruinés par le même escroc, décident d’unir leurs compétences pour récupérer exactement la somme qui leur a été volée. 

En France, le roman a notamment été publié sous le titre La Main dans le sac par les Presses de la Cité en 1988, dans une traduction de Jean-Luc Estèbe et Martine Decourt.

Le véritable basculement intervient en 1979 avec Kane et Abel. Jeffrey Archer y suit William Kane, héritier d’une puissante famille de banquiers américains, et Wladek Rosnovski, enfant polonais parti de rien. Nés le même jour en 1906, les deux hommes construisent leur réussite avant de devenir rivaux.

Le roman forme, avec La Fille prodigue et Faut-il le dire à la présidente ?, la trilogie consacrée à Kane et Abel. En France, Kane et Abel a notamment été retraduit par Marianne Thirioux et publié chez First Éditions en 2010, puis au Livre de Poche.

Plusieurs autres titres de Jeffrey Archer ont également été traduits en français, parmi lesquels Les Allées du pouvoir (Presses de la Cité), traduit par Danielle Michel-Chich, Dans la gueule du dragon (Presses de la Cité), traduit par Dominique Wattwiller, Le Souffle du temps (Presses de la Cité), traduit par Guy Casaril, Frères et Rivaux (L’Archipel), traduit par Jean-Paul Mourlon, Seul contre tous (First Éditions), traduit par Marianne Thirioux, et Le Sentier de la gloire (First Éditions), également traduit par Marianne Thirioux.

Sept romans pour les Clifton

À partir de 2011, Jeffrey Archer se lance dans une vaste saga familiale, les Chroniques des Clifton. En sept volumes, elle suit Harry Clifton et les familles Clifton et Barrington sur plusieurs décennies de l’histoire britannique. La série, traduite en français par Georges-Michel Sarotte, comprend Seul l’avenir le dira, Les Fautes de nos pères, Des secrets bien gardés, Juste retour des choses, Plus fort que l’épée, Le Temps est venu et Le Destin d’un homme. Plusieurs volumes ont ensuite été repris au Livre de Poche.

Il enchaîne ensuite avec une nouvelle série consacrée à William Warwick, jeune policier de Scotland Yard. Le premier volume, Qui ne tente rien, paraît en France aux Escales en 2020, traduit par Oscar Perrin. La série se poursuit notamment avec Le Pari des Warwick et Plutôt mourir, publiés chez HarperCollins France.

Ses livres se sont écoulés à plus de 300 millions d’exemplaires dans le monde et ont été publiés dans près de 50 langues.

De Westminster à la prison

Son succès littéraire ne l’éloigne jamais complètement de la politique. Margaret Thatcher le nomme vice-président du Parti conservateur en 1985. Il démissionne en octobre 1986 après que le News of the World révèle qu’il a fait remettre 2000 £ à Monica Coghlan, une travailleuse du sexe, afin qu’elle quitte le pays. 

Jeffrey Archer poursuit alors le Daily Star en diffamation et obtient en 1987 500.000 £ de dommages et intérêts. Mais l’affaire resurgit plusieurs années plus tard. En 2001, il est reconnu coupable d’avoir menti et fabriqué de faux éléments lors de ce procès. Condamné pour parjure et entrave à la justice, il écope de quatre ans de prison et en purge un peu plus de deux. 

De son incarcération, il tire trois volumes de journal, A Prison Diary: Hell, Purgatory et Heaven, consacrés à ses passages dans les prisons de Belmarsh, Wayland et North Sea Camp. 

Nommé pair à vie en 1992 sous le titre de baron Archer of Weston-super-Mare, il reste membre de la Chambre des lords jusqu’à son retrait le 4 juillet 2024.

Un dernier roman au lendemain de sa mort

Adam & Eve paraît en anglais chez HarperCollins ce 6 octobre 2026. Le récit commence le 11 novembre 1918.

À LIRE - Cheikh Hamidou Kane : deux romans pour entrer dans la légende

Deux enfants naissent à quelques heures d’intervalle : Adam, fils d’un berger, et Eve, fille d’un comte. Séparés par leur milieu social, ils grandissent dans une Grande-Bretagne qui se dirige vers une nouvelle guerre. L’intrigue conduit les deux personnages jusqu’en septembre 1940 et mêle histoire d’amour, différences de classe et Seconde Guerre mondiale. 

Jeffrey Archer avait annoncé dès le mois de janvier qu’il s’agirait de son dernier roman. Il laisse derrière lui son épouse, la scientifique Mary Archer, leurs deux fils et 5 petits-enfants. 

Crédits photo : Jeffrey Archer à la librairie Hatchards, à Londres, le 27 novembre 2024 (Edwardx, CC BY-SA 4.0)

 
 
 
 

 

 

 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Kane et Abel

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Qui ne tente rien

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Le pari des Warwick

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Plutôt mourir

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Mort ce lundi 24 août 2026 à l'âge de 96 ans, Philippe Bouvard restera pour beaucoup une voix : celle des Grosses Têtes, de RTL, d'un certain âge d'or de la radio française pour certains, d'une époque heureusement révolue pour d'autres. Mais derrière le micro se trouvait aussi un homme qui n'a pratiquement jamais cessé d'écrire. Près de 70 livres, des carnets aux aphorismes, des portraits aux mémoires, où l'on retrouve une même obsession : observer les autres, se moquer de soi et, à mesure que les années passent, apprivoiser sa propre disparition.

24/08/2026, 11:47

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Une nouvelle génération d’éco-poètes émerge, issus des diasporas

Parue chez Faber en mai 2025, Nature Matters n’a pas fait surgir de nulle part des « éco-poètes » issus des diasporas africaines, asiatiques et caribéennes. Elle a surtout rassemblé des écritures que les circuits littéraires britanniques n’identifiaient pas nécessairement comme poésie de la nature. Un an plus tard, le volume circule dans les universités et certains établissements scolaires : l’objet éditorial devient, presque à vue d’œil, un corpus.

24/08/2026, 11:08

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Jean-Louis Brunaux, l’archéologue qui a renouvelé notre vision des Gaulois, est mort

Archéologue, directeur de recherche au CNRS et spécialiste majeur des Gaulois, Jean-Louis Brunaux est mort le 18 août 2026 à Noyon, dans l’Oise, à l’âge de 72 ans. Des fouilles de Gournay-sur-Aronde et Ribemont-sur-Ancre à ses ouvrages sur les druides, Alésia et Vercingétorix, il aura consacré un demi-siècle à débarrasser la civilisation gauloise des mythes qui l’ont longtemps recouverte.

22/08/2026, 18:18

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Censurée sous la dictature du Brésil, Cassandra Rios revient en librairie

Best-seller avant d’être bannie des rayons, Cassandra Rios retrouve les librairies brésiliennes. Relicário entreprend de rééditer l’œuvre de celle qui plaça très tôt le désir lesbien au centre de ses romans. Deux titres ouvriront ce retour au catalogue, accompagnés d’un appareil critique destiné à relire une trajectoire longtemps maintenue aux marges de l’histoire littéraire du pays.

22/08/2026, 14:45

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Lutter toujours : disparition d'Yvette Roudy, ministre et autrice

Nommée à la tête du nouveau ministère des Droits de la femme en 1981 par François Mitterrand, Yvette Roudy, décédée le 18 août dernier, n'a pas limité son engagement féministe à cette action gouvernementale. Autrice et traductrice, elle a écrit quelques pages de l'histoire de la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes.

20/08/2026, 09:45

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Liban : 40 000 livres déjà réunis pour reconstruire les bibliothèques détruites

Le 7 octobre, à Beyrouth, le Réseau national pour la protection des bibliothèques, des archives et du patrimoine culturel au Liban, Tālīd, donnera une nouvelle ampleur à sa campagne « Un million de livres pour le Liban ». Plus de 40.000 ouvrages ont déjà été collectés. L’objectif : reconstituer des fonds dispersés ou détruits, rééquiper les établissements touchés et remettre des livres à disposition des populations déplacées.

06/10/2026, 17:01

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Bertelsmann veut imprimer jusqu’à 1,5 million de livres à la demande par an

À partir d’avril 2027, Bertelsmann disposera à Gütersloh d’une nouvelle chaîne d’impression à la demande pensée pour les très petits tirages. Environ un million d’exemplaires sont prévus durant la première année d’exploitation, pour une capacité annuelle pouvant atteindre 1,5 million. Développé avec Penguin Random House Allemagne, le dispositif doit aussi s’ouvrir aux éditeurs extérieurs au groupe : derrière l’outil industriel, ce sont notamment la disponibilité durable des fonds et la réduction des stocks qui sont visées.

06/10/2026, 15:19

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Un livre négationniste suscite une plainte pour “contestation de crimes contre l’humanité”

Exclusif - Interdit de vente aux mineurs et de publicité par le ministère de l'Intérieur, le livre négationniste Encyclopédie de l'Holocauste : non censurée et non contrainte est désormais visé par une procédure contre X pour « contestation de crimes contre l’humanité, d’apologie de crimes contre l’humanité et de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine ou de l’appartenance à une religion ». Une plainte avec constitution de partie civile portée par l'association SOS Racisme.

06/10/2026, 15:08

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Le Journal spirituel du pape François paraîtra dans 94 pays

Plus de trente ans de notes personnelles de Jorge Mario Bergoglio vont rejoindre les librairies. La Libreria Editrice Vaticana annonce pour le 24 novembre 2026 une parution en cinq langues destinée à 94 pays. En France, Albin Michel mettra en vente le 25 novembre Le Journal spirituel du pape François, ouvrage dans lequel le cardinal Víctor Manuel Fernández, préfet du Dicastère pour la Doctrine de la foi et proche collaborateur de François, présente et commente des écrits consignés entre le 20 décembre 1992 et le 18 août 2024.

06/10/2026, 13:34

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De Saxus : Xavier Niel entre dans la bataille, Hachette et Overlord se retirent

Nouveau rebondissement dans le redressement judiciaire d’Eilean Books, la société qui porte notamment De Saxus, Sabran et Komikku. Alors que deux candidats restaient en lice, Editis et le japonais Kadokawa, l’audience du 23 septembre n’a finalement pas débouché sur une décision. Selon L’Informé, NJJ Holding, la structure d’investissement de Xavier Niel, a déposé une offre de dernière minute. 

06/10/2026, 13:29

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Facturer des auteurs par avance : l'éthique des agents littéraires en prend un coût

Aux États-Unis, une révision du code éthique des agents littéraires a provoqué une première rupture publique. Dystel, Goderich & Bourret a quitté l’Association of American Literary Agents, jugeant que les nouvelles règles brouillent la frontière entre représentation et prestations payantes. L’AALA défend au contraire un dispositif destiné à accompagner l’évolution du métier, assorti de garde-fous pour les auteurs.

06/10/2026, 13:06

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Mortelle Adèle arrive chez Panini avec 185 cartes à collectionner

Panini croise Mortelle Adèle ? Une nouvelle qui fera sans doute sourire de nostalgie certains parents — et qui pourrait rendre leurs enfants fous lorsqu’il manquera précisément la dernière carte pour compléter le classeur. Ou, pire, l’une de ces cartes rares imprimées en quantité limitée. C’est le nouveau pari de Panini France : une première collection consacrée à Mortelle Adèle, composée de 185 cartes et disponible en prévente à partir de ce 6 octobre 2026.

06/10/2026, 12:24

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La Drac Pays de la Loire cherche à remplacer Anne Gérard

La nomination d'Anne Gérard à la tête de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de la région Grand Est entraine, assez logiquement, son départ de la Drac des Pays de la Loire, qu'elle dirigeait depuis 2024.

06/10/2026, 12:02

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Le ministre de la Culture allemand a-t-il une dent contre les librairies de gauche ?

Wolfram Weimer, le délégué du gouvernement fédéral allemand à la Culture et aux Médias — sorte d'équivalent du ministre de la Culture —, ne se sort pas d'une fâcheuse polémique. En mars dernier, trois librairies avaient été écartées d'un prix institutionnel, puis qualifiées d'« extrémistes » par Weimer. Après l'intervention de la justice, de nouvelles révélations fragilisent la ligne de défense du responsable politique.

06/10/2026, 11:22

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La Sorcière de Maupir : quand guérir suffit pour devenir sorcière

À Maupir, la misère et la maladie nourrissent la peur. Völva, guérisseuse solitaire installée dans les ruines d’un manoir au bord des marais, aide un village... qui la traite de sorcière. Quand les malheurs s’accumulent, les rumeurs deviennent accusations. Fallon, lui, commence à douter de ce qu’on lui a toujours raconté sur elle. Peut-il se rapprocher de Völva sans devenir à son tour un paria ? La Sorcière de Maupir est une romantasy à l’atmosphère sombre et mystérieuse, où magie, secrets et amour naissant invitent à regarder au-delà des apparences. Projet porté par Antoine Grandin.

06/10/2026, 11:14

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Sensibiliser l'industrie du livre aux enjeux environnementaux

Trois ans après sa création en France, la Fresque du Livre connaît sa première déclinaison internationale. Fontaine O Livres lance Die Buchwerkstatt, une version germanophone de son atelier consacré aux enjeux environnementaux de l’édition. Elle sera présentée à la Foire du livre de Francfort, du 7 au 11 octobre.

05/10/2026, 17:03

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Russie : l’éditeur Individuum disparaît après des années de pressions

La maison moscovite Individuum cesse ses activités après onze années d’existence. Son rédacteur en chef, Alexeï Kisselev, l’a annoncé le 28 septembre, sans avancer de motif. Contrôlée depuis 2023 à 51 % par le groupe Eksmo, elle avait traversé ces dernières années plusieurs épisodes difficiles : refus d’accès à un salon, retraits de certains livres de la vente et, surtout, poursuites pénales contre trois professionnels liés à Individuum et Popcorn Books. 

05/10/2026, 16:32

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En redressement judiciaire, Nosoli cherche des repreneurs pour Decitre et la Générale du Livre

Placée en redressement judiciaire depuis le 1er juin, la maison mère du Furet du Nord et de Decitre ouvre une nouvelle étape de sa restructuration. Le groupe Nosoli lance ainsi, avec les administrateurs judiciaires, un appel d’offres pour céder Decitre, Decitre Interactive et la Générale du Livre.

05/10/2026, 14:51

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Tunisie, Vietnam, États-Unis... Des résidences de création en attente de candidatures

Le réseau culturel français à l’étranger, accompagné par l’Institut français, ouvre 12 appels à candidatures pour des résidences de recherche et de création. Certaines d'entre elles concernent spécifiquement l'écriture ou la traduction littéraire, quand d'autres sont pluridisciplinaires et intègrent donc la littérature...

05/10/2026, 13:54

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Transformer le livre en propriété intellectuelle exploitable sur plusieurs supports

À Hô Chi Minh-Ville, le livre est appelé à devenir bien davantage qu’un produit imprimé. Un plan adopté le 22 septembre 2026 par les autorités municipales entend accélérer la numérisation du secteur, mais aussi pousser les maisons d’édition à penser chaque ouvrage comme le point de départ d’un ensemble de droits et de contenus exploitables sur plusieurs supports. Une orientation détaillée quelques jours plus tard auprès de plusieurs acteurs majeurs du livre vietnamien.

05/10/2026, 11:22

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Quand le vocabulaire des batteries recharge la langue française

Réponses imparfaites aux défis énergétiques et écologiques, les batteries n'en sont pas moins prometteuses en matière de stockage d'électricité, pour divers usages. La Commission d'enrichissement de la langue française leur consacre une liste complète de vocabulaire et fournit les bons termes pour évoquer un domaine technologique très changeant. 

05/10/2026, 11:12

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Le carnet pour écrire son propre livre

Avec plus de 41.000 abonnés sur Instagram, Anaëlle est une figure majeure du domaine de l’écriture sur les réseaux sociaux. En partenariat avec la plateforme française de crowdfunding Ulule, elle sort en pré-commande le lundi 21 septembre à 8h sa campagne dédiée aux apprenti-auteurs jusqu’au vendredi 9 octobre. Projet porté par Anaëlle.

05/10/2026, 10:40

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Grand Est : Anne Gérard à la tête de la Direction régionale des affaires culturelles

À partir du 1er novembre prochain, Anne Gérard, agente contractuelle, prendra la direction de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de la région Grand Est. Elle succède à ce poste à Isabelle Chardonnier.

05/10/2026, 09:53

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Brésil : la guerre des rabais sur les livres divise libraires et éditeurs, sauf Amazon

Au Brésil, le débat sur les remises ne se limite plus au bras de fer engagé par Alexandre Martins Fontes contre Amazon. Après les critiques du président de l’Associação Nacional de Livrarias (ANL), le Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), Sextante et Grupo Record détaillent des positions plus nuancées. Tous reconnaissent les tensions créées par les promotions à répétition, mais divergent sur les moyens d’y répondre, tandis que la Lei Cortez, projet destiné à encadrer les rabais sur les nouveautés, attend toujours un examen en séance plénière du Sénat.

05/10/2026, 07:00

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Russie : des livres d'“agents de l’étranger” retirés des catalogues

En Russie, les restrictions visant les auteurs classés « agents de l’étranger », « extrémistes » ou « terroristes » ne se traduisent pas par une procédure uniforme dans les bibliothèques. Dans la république des Komis, certains ouvrages sont relégués en réserve mais restent accessibles sur demande ; à Rej, dans l’oblast de Sverdlovsk, un ordre interne interdit leur prêt et retire leurs notices des catalogues destinés aux lecteurs. 

04/10/2026, 11:00

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Signé Harper Lee, ce livre était dans un carton de dons : il rejoint finalement la British Library

Une première édition américaine de To Kill a Mockingbird, le roman de Harper Lee publié en 1960 et connu en français sous le titre Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, a refait surface dans une boîte de livres donnée à une librairie Oxfam de Londres. L’exemplaire, qui appartient au quatrième tirage de cette première édition, a depuis été acquis par la British Library. Une trajectoire presque trop parfaite : du carton de dons à la collection nationale britannique.

04/10/2026, 09:00

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Saint-Pétersbourg : les livres changés en pelle, accordéon ou gants de boxe

Une pelle en guise de livre, des sonnets imprimés sur des mouchoirs, des œuvres utilisant des gants de boxe : à Saint-Pétersbourg, le codex est sérieusement bousculé. Du 2 au 4 octobre, la Bibliothèque de l’illustration du livre accueille la quatrième édition du Forum des collectionneurs du livre d’artiste et de l’estampe, où artistes, éditeurs et collectionneurs présentent des créations qui s’affranchissent volontiers des pages et de la reliure.

04/10/2026, 08:00

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On prépare le grand retour de Yuval Noah Harari... en septembre 2027

Penguin Random House prépare de longue date la nouvelle paurtion de son auteur star. Le groupe publiera le 21 septembre 2027 The Laws of History, nouvel essai de l’auteur de Sapiens et Nexus, avec une sortie coordonnée dans plusieurs grands marchés. L’annonce, faite près d’un an avant la parution, donne surtout la mesure du dispositif international prévu autour du titre. La France, elle, n’est pas mentionnée à ce stade.

03/10/2026, 12:19

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Bangladesh : une librairie fermée pour avoir vendu un livre pourtant autorisé

À Dacca, la vente d’un ouvrage qui ne fait l’objet d’aucune interdiction a suffi à faire cadenasser le point de vente d’un éditeur. Deux salariés ont ensuite été conduits à un poste de police avant d’être relâchés. Un responsable policier affirme que leur libération a été conditionnée à l’arrêt des ventes, alors qu’un supérieur confirme qu’aucune restriction ne frappe le livre.

03/10/2026, 10:44

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“Ils avaient promis de revenir” : une bibliothèque recherche 6000 livres

À Brasília, quelque 6 000 livres sont sortis de la bibliothèque par la grande porte et n’ont jamais retrouvé le chemin du retour. Certains manquent à l’appel depuis juillet 2013. Plutôt que de gronder les retardataires, la Biblioteca Nacional de Brasília a opté pour l’humour et une amnistie temporaire : pendant un mois, les ouvrages peuvent être rapportés sans pénalité.

03/10/2026, 10:33

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Son grand-père les avait empruntés en 1910 : il rend les livres 116 ans plus tard

En 1910, Walter Griffith Owen emprunte à la bibliothèque de Llanrwst, au pays de Galles, King Lear de Shakespeare et Paradise Lost de John Milton. Prêtés pour une semaine, les deux volumes ont fini dans les affaires familiales. Plus d’un siècle après, son petit-fils Peter O’Sullivan les a rapportés à leur établissement d’origine — dans un état qui a surpris les bibliothécaires.

03/10/2026, 09:52

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Brésil : la police rend 164 publications volées à la Bibliothèque nationale

Six ans après leur saisie par la Police fédérale, 164 publications historiques ont retrouvé les collections de la Fundação Biblioteca Nacional, à Rio de Janeiro. Restitué le 17 septembre 2026 sur décision de justice, le lot comprend 162 fascicules de O Guri, un Almanak Laemmert de 1848 et un Almanaque dos Heróis Comandado por Superman de 1949. Leur retour aura surtout nécessité un patient travail de provenance : tampons, registres, étiquettes et anciennes méthodes de classement ont permis aux bibliothécaires de reconnaître leurs propres fonds.

03/10/2026, 09:18

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LivreSuisse confie son secrétariat général à Damien Tornincasa

Damien Tornincasa a pris ses fonctions de secrétaire général de LivreSuisse le 1er octobre 2026, succédant à Guy Chevalley. Déjà chargé de projets au sein de l’association depuis le début de l’année, il a auparavant dirigé la rédaction de Ricochet et fondé les Éditions du Croche-Patte.

 

02/10/2026, 13:42

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Le projet de loi de finances 2027 réduit encore les moyens de la culture

Le gouvernement a présenté, ce jeudi 1er octobre, son projet de loi de finances pour l'année 2027. Un budget très particulier, qui intervient à quelques mois de l'élection présidentielle et dans un contexte économique peu reluisant. Sans surprise, la culture perd à nouveau quelques plumes dans l'équation.

02/10/2026, 12:14

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Spécialiste du livre audio, Storytel ouvre sa librairie de livres papier en Suède

Connu pour ses abonnements de livres audio et numériques, Storytel ajoute désormais le papier à son offre commerciale. Depuis le 1er octobre, le groupe suédois vend des ouvrages imprimés en ligne, avec une remise de 20 % pour ses abonnés. La boutique doit rejoindre son application dans le courant du mois : de l’écoute à l’achat d’un exemplaire physique, l’entreprise cherche ainsi à resserrer encore son écosystème autour du livre.

02/10/2026, 11:21

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Paramount-Warner : la juge valide l’accord avec douze États américains

Le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance a franchi, le 30 septembre, l’obstacle judiciaire qui empêchait encore sa finalisation aux États-Unis. La juge fédérale Araceli Martínez-Olguín a homologué l’accord conclu neuf jours plus tôt avec une coalition de douze États, emmenée par la Californie, puis levé l’interdiction de conclure l’opération. Valorisé à environ 110 milliards $ en valeur d’entreprise, le rapprochement est désormais attendu le 6 octobre, sous réserve des dernières conditions habituelles.

02/10/2026, 11:08

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BIBLIO’SET : le jeu où l’on construit sa bibliothèque idéale…avec les livres des autres !

Un jeu de société autour des livres où les cartes se partagent, les bibliothèques se construisent et où une seule boîte propose plusieurs expériences de jeu. Et si, pour construire la bibliothèque idéale, il fallait commencer par s’intéresser à celle des autres ? Avec BIBLIO’SET, le studio bordelais Collective Adventure propose un jeu de société familial dans lequel les livres ne s’achètent pas : ils se partagent. À chaque tour, les autres joueurs proposent des cartes de leur main au joueur actif, qui doit choisir celle qu’il souhaite ajouter à sa bibliothèque. Et surtout, dans BIBLIO’SET, faire plaisir aux autres peut aussi servir son propre jeu. Projet porté par Alexandre Bernard et Julie Gruet.

02/10/2026, 09:40

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Laure Gallimard prend la tête de Gallimard Jeunesse avec une nouvelle équipe

Laure Gallimard prend la présidence de Gallimard Jeunesse, avec Céline Dehaine comme directrice générale et Thierry Laroche au poste de secrétaire général éditeur. Elle succède à Hedwige Pasquet, qui dirigeait la filiale jeunesse depuis 2009 et poursuivra désormais des missions consacrées « à la lecture et à l’éducation ».

01/10/2026, 18:33

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Vroum reprend les Éditions de l’Attente et confie leur direction à Garance Dor

Les Éditions Vroum reprennent les Éditions de l’Attente, maison indépendante fondée à Bordeaux en 1992 et spécialisée dans la littérature et la poésie contemporaines. Garance Dor, directrice éditoriale de Vroum, prend également la direction éditoriale de L’Attente, qui conservera son nom et son implantation en Nouvelle-Aquitaine. Une nouvelle programmation est prévue à partir de 2027.

01/10/2026, 16:38

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Une bibliothèque organise un zoo à caresser avec des livres rares

Ce 1er octobre, la Frazar Memorial Library de McNeese State University, à Lake Charles, en Louisiane, ouvre une partie de ses collections spéciales sous un intitulé peu académique : « Rare Book Petting Zoo ». Pendant quatre heures, le public pourra approcher premières éditions, ouvrages aux tranches peintes, portfolios d’art et autres curiosités bibliographiques, dont un volume remontant au XVIe siècle. Derrière le clin d’œil, la bibliothèque entend surtout donner accès à des fonds habituellement consultés sur rendez-vous.

01/10/2026, 16:15

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The Lamp-Post : une nouvelle librairie anglophone s'installera bientôt à Paris

Exclusif - Le village Saint-Paul, dans le 4e arrondissement de Paris, accueillera dans quelques mois une librairie anglophone, The Lamp-Post. Destiny Promise Ellis et Jameson Workman, les cofondateurs, souhaitent faire de cette adresse un haut lieu de l'« hospitalité littéraire », où l'on trouverait des éditions rares, des ouvrages de seconde main, des titres neufs, mais aussi des artefacts divers et variés. Et un supplément d'âme au passage.

01/10/2026, 16:06

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