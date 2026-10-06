De Saxus : Xavier Niel entre dans la bataille, Hachette et Overlord se retirent

Elle proposerait de traiter la dette de l’entreprise et de prendre une participation majoritaire à son capital. Les candidats peuvent encore améliorer leurs propositions d’ici fin novembre.

Eilean Books a été placée en redressement judiciaire le 24 juin par le tribunal des activités économiques de Paris, avec une date de cessation des paiements fixée au 31 mai. Une période d’observation de 6 mois, qui doit courir jusqu’au 24 décembre, avait alors été ouverte.

Fin septembre, ActuaLitté détaillait les quatre projets portés par autant d'entités : Univers Poche, filiale d’Editis ; Vega, contrôlée à 51 % par Kadokawa et à 49 % par Dupuis ; Bragelonne, maison du groupe Hachette Livre, et Overlord Group.

D’après L’Informé, Bragelonne et Overlord ont finalement retiré leur candidature. Lorsque le tribunal s’est réuni le 23 septembre, Editis et Kadokawa étaient donc les deux seuls candidats encore sur les rangs. L’arrivée tardive de NJJ a conduit à reporter l’examen du dossier.

Editis monte son offre, Kadokawa vise toujours Komikku

Univers Poche vise principalement De Saxus et Roncière, ainsi qu’une partie des autres catalogues, mais pas Komikku. Le dossier consulté précédemment par ActuaLitté faisait état d’une proposition améliorée de 560.000 €, comprenant les actifs immatériels, le matériel et les stocks. L’Informé indique que l’offre d’Editis aurait depuis été portée à 600.000 €.

Le projet d’Univers Poche prévoit notamment de ramener le programme à 60 ou 70 nouveautés par an, de développer davantage le poche, l’audio et les droits secondaires et de maintenir la diffusion-distribution chez Interforum. Sept emplois devaient être conservés dans l’offre que nous avions pu consulter. Sam Rioult pourrait également continuer à intervenir sur les labels comme directeur de collection, sous réserve notamment d’un accord concernant la marque De Saxus, qui lui appartient personnellement, selon le dossier.

De son côté, la société franco-japonaise Vega s’intéresse essentiellement à Komikku : la marque, les licences de mangas et un stock annoncé de 431.501 volumes. Son offre s’élevait à 90.000 €. Kadokawa, l’un des principaux groupes japonais d’édition et de propriétés intellectuelles, contrôlerait ainsi directement une activité parfaitement alignée avec son cœur de métier.

Le précédent Youboox

La holding de Xavier Niel proposerait, de son côté, de traiter la dette d’Eilean Books et de prendre une participation majoritaire dans son capital, actuellement détenu par Sami Rioult et Volodymyr Feshchuk. Le projet préserverait également environ un tiers des emplois.

Xavier Niel n’a jusqu’ici pas constitué de groupe d’édition de livres. NJJ est sa holding d’investissement personnelle, à distinguer d’Iliad, maison mère de Free. Pour autant, le livre n’est pas totalement absent de l’histoire des activités du fondateur de l’opérateur.

En 2019, Free et Free Mobile avaient intégré à certains de leurs forfaits l’accès à Youboox One, un service donnant alors accès à plus de 30.000 livres numériques. L’opération associait plusieurs prestations soumises à des taux de TVA différents : 20 % pour Internet et la téléphonie, 10 % pour certaines prestations de télévision et 5,5 % pour les livres numériques.

Youboox était présenté comme une prestation distincte, facturée 9,99 €, avant l’application de remises qui ramenaient le montant total au prix habituel du forfait. Free répartissait cette réduction entre les différentes composantes de l’offre. Une partie du prix effectivement payé restait ainsi affectée au service de lecture et relevait de la TVA à 5,5 %.

Quand le livre réduit la TVA

Bercy a contesté cette manière de répartir la remise, en son temps. Pour l’administration fiscale, la réduction devait porter uniquement sur Youboox, et non être répartie entre le service de lecture et les autres éléments du forfait.

Le 19 novembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a donné raison à Iliad. Dans sa décision, il a considéré que les prestations étaient bien distinctes et que la remise pouvait être répartie au prorata de leur valeur. Il a accordé la restitution de 58,49 millions € pour Free et de 43,45 millions € pour Free Mobile, soit 101,94 millions € de TVA.

Ce précédent ne veut pas dire qu’en rachetant un éditeur, Free pourrait appliquer la TVA du livre à ses forfaits. Aujourd’hui, lorsqu’une offre réunit plusieurs services, chacun conserve en principe son propre taux de TVA. Tout dépend ensuite de la manière dont l’offre et les remises sont organisées.

L’Informé évoque l’hypothèse d’une future intégration de contenus d'Eilean Books aux abonnements Free, mais NJJ n’a pas expliqué les motivations de sa candidature et n’a pas commenté le dossier.

Une croissance (trop) rapide

Eilean Books s’est développée rapidement sur le manga et les littératures de romance et d’imaginaire. Selon l’appel d’offres publié dans le cadre de son redressement judiciaire, son chiffre d’affaires est passé de 4,4 millions € en 2022 à 11,6 millions € sur l’exercice achevé en 2025. L’Informé fait par ailleurs état de 5,4 millions € de ventes au premier semestre 2026.

En réalité, ces bons chiffres cachent une dégradation rapide de la situation financière. Eilean Books a beaucoup grandi en peu de temps, avec davantage de livres publiés, de stocks à financer et de retours à absorber, alors que les coûts de fonctionnement augmentaient aussi. Selon l’appel d’offres publié par le mandataire judiciaire, Eilean Books a perdu près de 720.000 € en 2025.

Lors du placement en redressement judiciaire, Eilean Books devait 2,83 millions €, dont 1,62 million à régler immédiatement, alors qu’elle ne disposait que de 69.000 € de trésorerie. L’entreprise vendait davantage, mais n’avait plus assez de trésorerie pour régler ses échéances.

Plusieurs projets de reprise vont d’ailleurs dans le même sens : publier moins, mieux ajuster les tirages, réduire les stocks et contenir les coûts.

Les marques conservent en revanche une belle valeur : De Saxus s’est imposée dans la fantasy, le young adult, la romantasy et la romance, tandis que Komikku dispose d’un catalogue manga et de relations avec des ayants droit japonais.

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Après l'arrivée de Xavier Niel, les candidats disposent encore de plusieurs semaines pour améliorer leurs propositions, avec une échéance autour de la fin novembre.

Crédits photo : De Saxus

Par Hocine Bouhadjera

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