Keith Jarrett au Japon : sur les traces des Sun Bear Concerts

Au fond du livret, une phrase ouvre tout le livre : « Écoutez comme si vos oreilles regardaient. » Séclier la prend au pied de la lettre. Il ne va pas seulement écouter Jarrett : il va chercher les lieux où cette musique a eu lieu.

Le premier rendez-vous est déjà manqué. À Tokyo, l’ours du soleil du zoo d’Ueno est souffrant, invisible. « Je suis l’homme qui n’a pas vu l’ours. » La formule a quelque chose de malicieux, mais elle dessine surtout une méthode. Keith Jarrett ne se produit plus en public ; certaines salles japonaises ont disparu ou changé de visage ; les témoins se souviennent par fragments. L’objet de l’enquête se dérobe. Séclier ne comble pas les blancs : il marche autour d’eux.

De Kyoto à Tokyo, des jazz kissa aux archives, il rassemble programmes, photographies, souvenirs, plans d’architecte, pochettes et bandes. Chaque pièce retrouvée rapproche 1976 sans prétendre le ressusciter.

C’est ici que son regard de photographe fait merveille : un bâtiment vide, une signature, un dessin d’enfant au dos d’un disque comptent autant qu’une longue explication. Il décrit les matières, les volumes, les couleurs, la disposition d’une scène. L’enquête gagne ainsi une sensualité rare pour un ouvrage consacré à des enregistrements : on tourne les pages comme on soulèverait délicatement les pochettes d’un coffret ancien.

Au centre demeure l’improvisation. Séclier revient aux années où Jarrett choisit le piano solo sans filet, à cette pratique qui ne consiste pas tant à produire qu’à attendre. Une ligne résume cette esthétique : « l’écoute est plus importante que le jeu ». Jarrett dit ailleurs : « j’ai trouvé le courage de faire confiance au silence. » Cette confiance irrigue aussi le récit. Il sait se taire, laisser un lieu ou un témoin faire son travail, ne pas transformer chaque découverte en révélation.

L’ouvrage n’est donc ni une biographie exhaustive ni une analyse musicologique. C’est précisément son contrat. Les lecteurs qui voudraient voir disséquées les structures harmoniques, les modulations ou les motifs des cinq concerts resteront peut-être sur leur faim. Séclier préfère demander comment une création improvisée continue d’habiter un espace après sa disparition.

Une salle peut-elle garder quelque chose d’un soir de 1976 ?

Un disque fixe-t-il l’instant ou rappelle-t-il au contraire qu’il est perdu ? Le Japon devient moins un décor qu’une chambre d’écho : architecture, mémoire et musique y répondent sans jamais parfaitement coïncider.

Une archive conduit à une adresse, une adresse à un témoin, un témoin à une autre piste. « Restait à ouvrir d’autres portes. » Le dispositif pourrait tourner au pèlerinage de passionné ; il s’en garde par la précision du reportage et par une modestie persistante devant ce qui échappe. Séclier sait que retrouver une scène n’est pas retrouver le concert.

C’est pourquoi les plus belles pages sont celles où l’enquête devient sensation. Dans un club, les premières notes de Kyoto repartent des enceintes ; ailleurs, une salle vide retrouve soudain sa profondeur historique. « Pour la première fois, j’ai la sensation physique de me rapprocher de l’Ours du Soleil. »

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Tout est là : physique. Dans Keith Jarrett au japon, Philippe Séclier ne prétend pas résoudre le mystère des Sun Bear Concerts. Il lui redonne des murs, des visages, des trajets, du silence. Et rappelle qu’écouter, vraiment, est peut-être une manière de voyager.

Par Lucy L.

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