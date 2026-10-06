Le Journal spirituel du pape François paraîtra dans 94 pays

Le matériau couvre ainsi près de 32 ans. Jorge Mario Bergoglio est encore évêque auxiliaire de Buenos Aires lorsque commencent ces notes, avant de devenir archevêque de la capitale argentine, cardinal, puis pape à partir du 13 mars 2013. François meurt le 21 avril 2025, après un pontificat de plus de 12 ans.

Cinq langues, plusieurs calendriers

Dans son annonce du 5 octobre, Vatican News décrit un « ensemble de notes » destiné à mieux faire connaître la personnalité et la vie intérieure du jésuite argentin. La prudence s’impose néanmoins sur la nature exacte de l’édition. La communication officielle précise que Víctor Manuel Fernández « présente et commente » ces textes, quand Penguin Random House évoque, pour sa part, des moments et réflexions tirés du journal. À ce stade, aucune des sources consultées ne permet donc d’affirmer que l’intégralité des écrits de Bergoglio sera reproduite.

Le dispositif éditorial est d’une ampleur peu commune. La Libreria Editrice Vaticana assurera l’italien, Penguin Random House les versions espagnole, anglaise et portugaise, tandis qu’Albin Michel publiera le texte français. La maison vaticane annonce un lancement mondial le 24 novembre dans 94 pays, mais les calendriers commerciaux ne seront pas strictement identiques partout : chez Albin Michel, la traduction sortira le 25 novembre pour la France [le nom de l'auteur ou de l'autrice n'est pas encore connu, NdR], tandis qu’Europa Press annonce le 26 novembre en Espagne, où l’ouvrage paraîtra chez Debate.

En Amérique du Nord, la version anglaise, The Private Diary of Pope Francis, sortira chez Image, label de Penguin Random House Christian Publishing Group. La fiche éditoriale crédite François et Víctor Manuel Fernández, avec une traduction de l’espagnol par sœur Bernadette Reis. Le volume comptera 160 pages. L’éditeur le présente comme un accès aux « espoirs et peurs », aux luttes et aux prières du pontife : une description qui renseigne sur l’orientation retenue, sans encore dévoiler la composition détaillée de l’ouvrage.

Après Espère, un autre matériau

Andrea Tornielli, directeur éditorial du Dicastère pour la Communication, estime que ce livre permettra de mieux comprendre « la vie intérieure du pontife argentin ». Lorenzo Fazzini, directeur éditorial de la Libreria Editrice Vaticana, replace de son côté l’opération dans la mission internationale de la maison, chargée de faire circuler les textes des papes au-delà du marché italien.

En France, Albin Michel avait déjà publié en janvier 2025 Espère, autobiographie de François conçue avec Carlo Musso et traduite par Françoise Bouillot et Samuel Sfez. Le titre s’est vendu à plus de 21.000 exemplaires (données Edistat).

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Les deux livres ne reposent pourtant pas sur le même matériau. Espère avait été élaboré comme une autobiographie destinée à la publication ; le volume annoncé pour novembre s’appuie sur des écrits personnels accumulés durant plus de trois décennies, puis présentés et commentés par Víctor Manuel Fernández. La Libreria Editrice Vaticana doit exposer le projet aux éditeurs internationaux à la Foire du livre de Francfort, qui se tient du 7 au 11 octobre 2026.

Photographie : Le pape François au cours d'une audience generale de décembre 2015, place Saint-Pierre, au Vatican (Lajoumard, CC BY 2.0)

Par Clément Solym

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