Facturer des auteurs par avance : l'éthique des agents littéraires en prend un coût

La querelle n’est plus théorique. Fin septembre, Dystel, Goderich & Bourret (DGB) a annoncé son départ de l’Association of American Literary Agents (AALA), après l’entrée en vigueur, le 1er septembre, d’une nouvelle version de son Canon of Ethics. Le point qui cristallise le désaccord concerne les prestations éditoriales facturées à des écrivains que l’agence ne représente pas encore.

La pratique n’est pas nouvelle : depuis 2022, les membres de l’AALA peuvent proposer ce travail à des non-clients. Jusqu’ici, toutefois, si l’auteur devenait ensuite client, l’intermédiaire devait restituer intégralement les sommes perçues et renoncer à tout paiement supplémentaire pour cette intervention. Le code révisé abandonne ce remboursement automatique : le sort des honoraires doit désormais être arrêté d’un commun accord, dès le début de la prestation.

Pour DGB, ce changement franchit une limite. « Pour nous, c’est une ligne rouge assez nette », explique Michael Bourret, associé de l’agence, à Publishers Weekly. Être rémunéré pour un travail éditorial, puis comme représentant du même auteur, crée selon lui un conflit d’intérêts. Dans sa déclaration de départ, DGB ajoute qu’un écrivain peut être tenté de payer dans l’espoir, même sans promesse explicite, d’obtenir ensuite une représentation.

Des garde-fous maintenus

L’AALA ne présente pas la réforme de cette manière. Son règlement continue d’interdire les « frais de lecture » versés directement par un auteur pour faire évaluer un manuscrit en vue d’une éventuelle représentation. Il prohibe aussi toute condition liant la signature d’un écrivain à l’achat d’un service éditorial.

Autre barrière : un professionnel approché uniquement pour représenter un texte ne peut pas répondre en orientant son auteur vers ses propres prestations payantes, ni vers celles d’une structure avec laquelle il entretient un intérêt financier. Les modifications permettent en revanche de vendre plus largement, aux clients comme aux non-clients, des services distincts : marketing, promotion, conception de site internet, conseil sur les réseaux sociaux ou création de contenus promotionnels.

Pour les clients déjà représentés, ces interventions doivent rester facultatives, et l’auteur doit être informé qu’il peut choisir un autre prestataire. Pour les non-clients, l’agence est tenue de préciser par écrit que l’achat d’un service n’implique aucune représentation future.

DGB dit avoir saisi le comité d’éthique de l’association avant son départ, puis rencontré ses membres. L’agence assure que ses objections ont été entendues sans conduire à une modification du texte. L’AALA explique, elle, avoir voulu adapter un cadre ancien à un secteur où les écrivains sont davantage sollicités pour assurer leur visibilité et où certaines agences emploient désormais des spécialistes du marketing, de la communication ou du Web.

Derrière l’éthique, l’économie du métier

La discussion a occupé une place importante lors de People of Publishing, la conférence organisée par l’AALA à New York le 30 septembre. Sa présidente, Regina Brooks, a indiqué à Publishers Weekly qu’aucun autre membre n’avait quitté l’organisation en raison de cette réforme. Elle souligne que, pour la grande majorité des professionnels, la rémunération à la commission demeure le modèle dominant.

La question économique n’est pourtant pas secondaire. Une enquête de l’AALA, menée auprès de 268 répondants entre mars et avril 2025 et publiée en mai 2026, montre que près de 39 % déclaraient moins de 50.000 $ de revenus annuels tirés de leur activité d’agent ; 21,2 % se situaient sous les 25.000 $. Trois quarts disposaient d’autres sources de revenus, près de la moitié dépendant d’un emploi supplémentaire, dans ou hors de l’édition.

Au congrès, cette tension se retrouvait dans les témoignages. Ericka Phillips, de la Stephanie Tade Agency, rémunérée uniquement à la commission, disait réfléchir à la facturation de certaines tâches de marketing, tout en redoutant que les auteurs n’y voient une forme d’accès payant à la représentation. Amelia Sheldon, qui a fondé sa propre agence en 2023, défendait au contraire la souplesse du nouveau cadre pour les petites structures combinant plusieurs activités.

Illustration : kreatikar CC 0

Par Nicolas Gary

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