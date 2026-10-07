Tiphaine Raffier : mourir sous le regard des autres

Le soin, les souvenirs, les vieilles peurs et les légendes locales se contaminent. Dès que Laure souffle « Ce n’est pas grave, tout va bien. », on entend déjà l’inverse : rien ne va tout à fait bien, mais chacun s’acharne à faire tenir la journée.

Autour d’elle, Soren, Suzanna et Simon inventent chacun leur méthode pour ne pas céder. L’un mesure, l’autre organise, le troisième déplace les questions. Ils broient des médicaments, surveillent un verre d’eau, parlent trop, se taisent mal. « On a le temps Soren, on a le temps. » La répétition rassure à peine.

Chez Raffier, les objets domestiques deviennent des instruments de mesure de l’angoisse : lorsqu’un simple « Mon chronomètre est cassé. » tombe dans la conversation, c’est tout l’édifice de maîtrise qui vacille. Le temps n’est plus une ligne ; c’est une matière que la maladie comprime, étire et rend soudain inutilisable.

La pièce évite surtout la solennité attendue. Laure n’est pas réduite à un corps souffrant ni offerte comme figure exemplaire. Elle plaisante, oublie un mot, s’agace, veut décider, hésite. Ses proches l’aiment avec tout ce que l’amour peut avoir de maladroit, d’autoritaire, d’épuisé. Raffier sait faire rire au bord de l’effroi : Morsan possède sa fontaine des lunatiques, ses chimères, ses fossiles, ses maisons vides, et cette formule lancée comme une boutade, « La campagne, c’est toxique. », finit par prendre une étrange profondeur. Le fantastique ne surgit jamais en fanfare. Il infiltre les murs.

Car quelqu’un regarde. Sylvia a installé des micros et une caméra dans la maison d’en face. Son voyeurisme redouble celui du théâtre : elle observe Laure, et nous observons Sylvia observer Laure. Qui veille ? Qui protège ? Qui transforme l’autre en spectacle ? La mise en abyme est redoutable parce qu’elle ne permet pas au spectateur de se réfugier dans une compassion propre. Regarder la mort demeure aussi une manière de prendre position.

À cette surveillance répond une autre obsession : la règle. Directives anticipées, protocoles, prescriptions, calendrier, loi. Tout devrait permettre de savoir quoi faire. Pourtant Soren finit par reconnaître : « On ne peut pas toujours respecter les règles, Simon. »

Et Laure, elle, oppose une phrase d’une netteté désarmante : « Une promesse est une promesse. » Entre les deux, Raffier ne tranche pas. C’est là que la pièce devient réellement forte : elle refuse de transformer la fin de vie en démonstration morale. Une volonté peut être ferme et demeurer traversée par la peur ; une promesse peut être juste et devenir terriblement difficile à tenir.

La densité des références — Thomas Mann, Vermeer, Matta-Clark, Cervantès, mythologie locale — pourrait alourdir l’ensemble. Elle produit plutôt un encombrement très cohérent : chacun cherche une histoire, une œuvre, un rite qui donnerait une forme à ce qui n’en a plus. Les chimères servent à cela. Elles occupent l’espace laissé par l’incertitude.

L’Hors-Présence avance alors comme la maison de Morsan elle-même : pleine de passages, de trous, de regards qui traversent les cloisons. Raffier ne cherche pas à rendre la mort acceptable. Elle lui rend sa place, avec son désordre, son comique involontaire, sa violence et, parfois, une brève trouée de lumière vive. Une pièce qui coupe dans les murs autant que dans nos certitudes.

Par Lucy L.

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