L'Harmattan : au tribunal, un nouveau revers pour Xavier Pryen

Exclusif — En conflit ouvert avec son oncle Denis Pryen, le directeur du groupe L'Harmattan, Xavier Pryen, avait saisi la justice, estimant que les critiques sur sa gestion de l'entreprise appartenaient aux registres du « dénigrement » et de la « désorganisation ». Le tribunal judiciaire de Paris a annulé l'assignation, qui relevait plutôt de la diffamation mais n'a pas respecté les formalités légales.
Le 08/10/2026 à 12:23 par Antoine Oury
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08/10/2026 à 12:23
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En 2010, ce dernier, cofondateur de L'Harmattan, en confie la gestion à Xavier Pryen, mais estime à présent que son neveu s'est « rendu propriétaire », selon son expression, de la structure. À son détriment, mais aussi celui de son propre fils, Guillaume Pryen, qui siègent encore au comité stratégique de HDP, la holding qui abrite les éditions L'Harmattan, en tant qu'actionnaires minoritaires.
Depuis la fin d'année 2024, le conflit familial est devenu public, avec la médiatisation de deux plaintes contre X déposées par Denis et Guillaume Pryen, en novembre 2024 et février 2025, pour « abus de biens sociaux », « escroquerie », « abus de faiblesse » et « faux et usage de faux ».
Parallèlement à ces actions en justice, des critiques de la gestion assurée par Xavier Pryen s'organisent et se diffusent via un Collectif Harmattan, créé en août 2024 et aujourd'hui présidé par Jacques Poulain, qui revendique quelque 180 membres, essentiellement d'anciens directeurs de collection du groupe. Son président, interrogé l'été dernier, déplorait le fait que Xavier Pryen mène le groupe en « ignorant ce qui [a] fait le développement intellectuel et économique de L’Harmattan ».
Dans une enquête estivale, ActuaLitté avait détaillé deux décisions de justice défavorables au directeur du groupe L'Harmattan, Xavier Pryen. La première, rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 30 juin, remettait en cause une opération initiée par la direction sur la gestion de la structure, quand la seconde portait plus spécifiquement sur la partie « publique » du litige entre Xavier Pryen et son oncle, Denis Pryen.
Cette action en justice visait ainsi Denis et Guillaume Pryen, mais aussi Jacques Poulain, Denis Rolland, Bruno Péquignot, compagnons de route de L'Harmattan aux côtés de son cofondateur, accusés d'avoir « collectivement commis un ensemble d'actes ayant pour unique objet ou effet de dénigrer et désorganiser l'activité ».
La holding HDP et la société L'Harmattan avaient porté cette procédure, finalement annulée par le tribunal judiciaire de Paris le 8 juillet 2026, au motif que certains griefs étaient susceptibles de relever de la diffamation publique envers un particulier et devaient donc suivre des modalités d'assignation particulières.
Parallèlement à cette action ouverte par les sociétés, Xavier Pryen avait assigné Denis et Guillaume Pryen, Denis Rolland et Jacques Poulain en son nom propre. Il leur reprochait, selon le document consulté par ActuaLitté, « d’avoir commis des actes de dénigrement et de désorganisation à son préjudice », notamment en diffusant « de fausses informations auprès des salariés, directeurs de collection et auteurs » et par la création du Collectif Harmattan.
Le tribunal judiciaire de Paris a rendu sa décision par une ordonnance, le 30 septembre dernier, laquelle reprend, sans surprise, l'analyse déjà développée en juillet. Aux yeux de la justice, d'après les faits exposés par Xavier Pryen, la procédure s'analyse en « une action en diffamation et non en dénigrement, au moins concernant les faits dont le demandeur indique qu’ils auraient porté atteinte à sa réputation ».
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Or, l'assignation pour diffamation « n’a pas été notifiée au ministère public avant la première audience de procédure et est donc entachée de nullité », relève le tribunal, qui a donc procédé à l'annulation de la procédure dans son entièreté. Il n'a toutefois pas reconnu « le caractère abusif de l'action » que dénonçait Jacques Poulain.
Xavier Pryen a été condamné aux dépens, assortis de 2500 € à payer à chacun des défendeurs. Contacté, il nous indique ne pas souhaiter communiquer « sur les affaires en cours », mais précise avoir fait appel des deux décisions de justice rendues cet été. Concernant la dernière en date, celle du 30 septembre, un appel serait aussi à l'étude.
Sollicité, Denis Pryen aux commentaires émis au sujet de la décision similaire rendue cet été : « La notion de dénigrement mobilisé par les plaignants n’avait pas de sens : les propos tenus visaient la gestion de l’entreprise par Xavier Pryen ainsi que son attitude avec les directeurs de collection », expliquait-il alors, assurant ne pas avoir changé de position sur le sujet.
Photographie : La librairie Aux Quatres Vents des Éditions L'Harmattan, située au 21 bis, rue des Écoles, dans le 5e arrondissement de Paris (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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06/10/2026, 11:14
Trois ans après sa création en France, la Fresque du Livre connaît sa première déclinaison internationale. Fontaine O Livres lance Die Buchwerkstatt, une version germanophone de son atelier consacré aux enjeux environnementaux de l’édition. Elle sera présentée à la Foire du livre de Francfort, du 7 au 11 octobre.
05/10/2026, 17:03
La maison moscovite Individuum cesse ses activités après onze années d’existence. Son rédacteur en chef, Alexeï Kisselev, l’a annoncé le 28 septembre, sans avancer de motif. Contrôlée depuis 2023 à 51 % par le groupe Eksmo, elle avait traversé ces dernières années plusieurs épisodes difficiles : refus d’accès à un salon, retraits de certains livres de la vente et, surtout, poursuites pénales contre trois professionnels liés à Individuum et Popcorn Books.
05/10/2026, 16:32
Placée en redressement judiciaire depuis le 1er juin, la maison mère du Furet du Nord et de Decitre ouvre une nouvelle étape de sa restructuration. Le groupe Nosoli lance ainsi, avec les administrateurs judiciaires, un appel d’offres pour céder Decitre, Decitre Interactive et la Générale du Livre.
05/10/2026, 14:51
Le réseau culturel français à l’étranger, accompagné par l’Institut français, ouvre 12 appels à candidatures pour des résidences de recherche et de création. Certaines d'entre elles concernent spécifiquement l'écriture ou la traduction littéraire, quand d'autres sont pluridisciplinaires et intègrent donc la littérature...
05/10/2026, 13:54
L’écrivain sénégalais Cheikh Hamidou Kane est mort le samedi 3 octobre au soir, à Dakar, à l’âge de 98 ans. Auteur d'un des classiques de la littérature africaine de langue française, il laisse seulement deux romans, mais dont l’influence s’est étendue bien au-delà du Sénégal. Ancien ministre et haut fonctionnaire, il avait également occupé plusieurs responsabilités dans son pays et à l’international.
05/10/2026, 12:23
À Hô Chi Minh-Ville, le livre est appelé à devenir bien davantage qu’un produit imprimé. Un plan adopté le 22 septembre 2026 par les autorités municipales entend accélérer la numérisation du secteur, mais aussi pousser les maisons d’édition à penser chaque ouvrage comme le point de départ d’un ensemble de droits et de contenus exploitables sur plusieurs supports. Une orientation détaillée quelques jours plus tard auprès de plusieurs acteurs majeurs du livre vietnamien.
05/10/2026, 11:22
Réponses imparfaites aux défis énergétiques et écologiques, les batteries n'en sont pas moins prometteuses en matière de stockage d'électricité, pour divers usages. La Commission d'enrichissement de la langue française leur consacre une liste complète de vocabulaire et fournit les bons termes pour évoquer un domaine technologique très changeant.
05/10/2026, 11:12
Avec plus de 41.000 abonnés sur Instagram, Anaëlle est une figure majeure du domaine de l’écriture sur les réseaux sociaux. En partenariat avec la plateforme française de crowdfunding Ulule, elle sort en pré-commande le lundi 21 septembre à 8h sa campagne dédiée aux apprenti-auteurs jusqu’au vendredi 9 octobre. Projet porté par Anaëlle.
05/10/2026, 10:40
À partir du 1er novembre prochain, Anne Gérard, agente contractuelle, prendra la direction de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de la région Grand Est. Elle succède à ce poste à Isabelle Chardonnier.
05/10/2026, 09:53
Au Brésil, le débat sur les remises ne se limite plus au bras de fer engagé par Alexandre Martins Fontes contre Amazon. Après les critiques du président de l’Associação Nacional de Livrarias (ANL), le Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), Sextante et Grupo Record détaillent des positions plus nuancées. Tous reconnaissent les tensions créées par les promotions à répétition, mais divergent sur les moyens d’y répondre, tandis que la Lei Cortez, projet destiné à encadrer les rabais sur les nouveautés, attend toujours un examen en séance plénière du Sénat.
05/10/2026, 07:00
En Russie, les restrictions visant les auteurs classés « agents de l’étranger », « extrémistes » ou « terroristes » ne se traduisent pas par une procédure uniforme dans les bibliothèques. Dans la république des Komis, certains ouvrages sont relégués en réserve mais restent accessibles sur demande ; à Rej, dans l’oblast de Sverdlovsk, un ordre interne interdit leur prêt et retire leurs notices des catalogues destinés aux lecteurs.
04/10/2026, 11:00
Une première édition américaine de To Kill a Mockingbird, le roman de Harper Lee publié en 1960 et connu en français sous le titre Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, a refait surface dans une boîte de livres donnée à une librairie Oxfam de Londres. L’exemplaire, qui appartient au quatrième tirage de cette première édition, a depuis été acquis par la British Library. Une trajectoire presque trop parfaite : du carton de dons à la collection nationale britannique.
04/10/2026, 09:00
Une pelle en guise de livre, des sonnets imprimés sur des mouchoirs, des œuvres utilisant des gants de boxe : à Saint-Pétersbourg, le codex est sérieusement bousculé. Du 2 au 4 octobre, la Bibliothèque de l’illustration du livre accueille la quatrième édition du Forum des collectionneurs du livre d’artiste et de l’estampe, où artistes, éditeurs et collectionneurs présentent des créations qui s’affranchissent volontiers des pages et de la reliure.
04/10/2026, 08:00
Penguin Random House prépare de longue date la nouvelle paurtion de son auteur star. Le groupe publiera le 21 septembre 2027 The Laws of History, nouvel essai de l’auteur de Sapiens et Nexus, avec une sortie coordonnée dans plusieurs grands marchés. L’annonce, faite près d’un an avant la parution, donne surtout la mesure du dispositif international prévu autour du titre. La France, elle, n’est pas mentionnée à ce stade.
03/10/2026, 12:19
À Brasília, quelque 6 000 livres sont sortis de la bibliothèque par la grande porte et n’ont jamais retrouvé le chemin du retour. Certains manquent à l’appel depuis juillet 2013. Plutôt que de gronder les retardataires, la Biblioteca Nacional de Brasília a opté pour l’humour et une amnistie temporaire : pendant un mois, les ouvrages peuvent être rapportés sans pénalité.
03/10/2026, 10:33
En 1910, Walter Griffith Owen emprunte à la bibliothèque de Llanrwst, au pays de Galles, King Lear de Shakespeare et Paradise Lost de John Milton. Prêtés pour une semaine, les deux volumes ont fini dans les affaires familiales. Plus d’un siècle après, son petit-fils Peter O’Sullivan les a rapportés à leur établissement d’origine — dans un état qui a surpris les bibliothécaires.
03/10/2026, 09:52
Damien Tornincasa a pris ses fonctions de secrétaire général de LivreSuisse le 1er octobre 2026, succédant à Guy Chevalley. Déjà chargé de projets au sein de l’association depuis le début de l’année, il a auparavant dirigé la rédaction de Ricochet et fondé les Éditions du Croche-Patte.
02/10/2026, 13:42
Le gouvernement a présenté, ce jeudi 1er octobre, son projet de loi de finances pour l'année 2027. Un budget très particulier, qui intervient à quelques mois de l'élection présidentielle et dans un contexte économique peu reluisant. Sans surprise, la culture perd à nouveau quelques plumes dans l'équation.
02/10/2026, 12:14
Connu pour ses abonnements de livres audio et numériques, Storytel ajoute désormais le papier à son offre commerciale. Depuis le 1er octobre, le groupe suédois vend des ouvrages imprimés en ligne, avec une remise de 20 % pour ses abonnés. La boutique doit rejoindre son application dans le courant du mois : de l’écoute à l’achat d’un exemplaire physique, l’entreprise cherche ainsi à resserrer encore son écosystème autour du livre.
02/10/2026, 11:21
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