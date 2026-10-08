L'Harmattan : au tribunal, un nouveau revers pour Xavier Pryen

En 2010, ce dernier, cofondateur de L'Harmattan, en confie la gestion à Xavier Pryen, mais estime à présent que son neveu s'est « rendu propriétaire », selon son expression, de la structure. À son détriment, mais aussi celui de son propre fils, Guillaume Pryen, qui siègent encore au comité stratégique de HDP, la holding qui abrite les éditions L'Harmattan, en tant qu'actionnaires minoritaires.

Depuis la fin d'année 2024, le conflit familial est devenu public, avec la médiatisation de deux plaintes contre X déposées par Denis et Guillaume Pryen, en novembre 2024 et février 2025, pour « abus de biens sociaux », « escroquerie », « abus de faiblesse » et « faux et usage de faux ».

Parallèlement à ces actions en justice, des critiques de la gestion assurée par Xavier Pryen s'organisent et se diffusent via un Collectif Harmattan, créé en août 2024 et aujourd'hui présidé par Jacques Poulain, qui revendique quelque 180 membres, essentiellement d'anciens directeurs de collection du groupe. Son président, interrogé l'été dernier, déplorait le fait que Xavier Pryen mène le groupe en « ignorant ce qui [a] fait le développement intellectuel et économique de L’Harmattan ».

Dans une enquête estivale, ActuaLitté avait détaillé deux décisions de justice défavorables au directeur du groupe L'Harmattan, Xavier Pryen. La première, rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 30 juin, remettait en cause une opération initiée par la direction sur la gestion de la structure, quand la seconde portait plus spécifiquement sur la partie « publique » du litige entre Xavier Pryen et son oncle, Denis Pryen.

Cette action en justice visait ainsi Denis et Guillaume Pryen, mais aussi Jacques Poulain, Denis Rolland, Bruno Péquignot, compagnons de route de L'Harmattan aux côtés de son cofondateur, accusés d'avoir « collectivement commis un ensemble d'actes ayant pour unique objet ou effet de dénigrer et désorganiser l'activité ».

La holding HDP et la société L'Harmattan avaient porté cette procédure, finalement annulée par le tribunal judiciaire de Paris le 8 juillet 2026, au motif que certains griefs étaient susceptibles de relever de la diffamation publique envers un particulier et devaient donc suivre des modalités d'assignation particulières.

Une assignation « entachée de nullité »

Parallèlement à cette action ouverte par les sociétés, Xavier Pryen avait assigné Denis et Guillaume Pryen, Denis Rolland et Jacques Poulain en son nom propre. Il leur reprochait, selon le document consulté par ActuaLitté, « d’avoir commis des actes de dénigrement et de désorganisation à son préjudice », notamment en diffusant « de fausses informations auprès des salariés, directeurs de collection et auteurs » et par la création du Collectif Harmattan.

Le tribunal judiciaire de Paris a rendu sa décision par une ordonnance, le 30 septembre dernier, laquelle reprend, sans surprise, l'analyse déjà développée en juillet. Aux yeux de la justice, d'après les faits exposés par Xavier Pryen, la procédure s'analyse en « une action en diffamation et non en dénigrement, au moins concernant les faits dont le demandeur indique qu’ils auraient porté atteinte à sa réputation ».

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Or, l'assignation pour diffamation « n’a pas été notifiée au ministère public avant la première audience de procédure et est donc entachée de nullité », relève le tribunal, qui a donc procédé à l'annulation de la procédure dans son entièreté. Il n'a toutefois pas reconnu « le caractère abusif de l'action » que dénonçait Jacques Poulain.

Xavier Pryen a été condamné aux dépens, assortis de 2500 € à payer à chacun des défendeurs. Contacté, il nous indique ne pas souhaiter communiquer « sur les affaires en cours », mais précise avoir fait appel des deux décisions de justice rendues cet été. Concernant la dernière en date, celle du 30 septembre, un appel serait aussi à l'étude.

Sollicité, Denis Pryen aux commentaires émis au sujet de la décision similaire rendue cet été : « La notion de dénigrement mobilisé par les plaignants n’avait pas de sens : les propos tenus visaient la gestion de l’entreprise par Xavier Pryen ainsi que son attitude avec les directeurs de collection », expliquait-il alors, assurant ne pas avoir changé de position sur le sujet.

Photographie : La librairie Aux Quatres Vents des Éditions L'Harmattan, située au 21 bis, rue des Écoles, dans le 5e arrondissement de Paris (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

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