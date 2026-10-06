Dante est allé dans l’espace : sa Divine Comédie revient des étoiles

Dante avait choisi « stelle », les étoiles, pour clore chacune des trois cantiche de la Divine Comédie. Sept siècles plus tard, Scripta Maneant a transformé cette récurrence en projet éditorial.

Ce dimanche 4 octobre, de 9h à 13h, la Bibliothèque d’État de Macerata ouvre exceptionnellement ses portes pour la Domenica di Carta, opération nationale du ministère italien de la Culture. L’établissement présente plusieurs ouvrages en édition limitée, parmi lesquels une Divine Comédie publiée à seulement 700 exemplaires.

Le volume réunit le commentaire d’Emilio Pasquini et Giuseppe Ledda, ainsi qu’un corpus de dessins de Federico Zuccari présenté par Giancarlo Benevolo. Sa principale singularité tient cependant à un autre élément : le fac-similé d’un feuillet doré sur lequel figurent l’intégralité du poème et les signatures de cosmonautes, rattaché au projet spatial mené en 2021 autour de la Station spatiale internationale.

Le ministère italien de la Culture et la bibliothèque décrivent aujourd’hui ce document comme la reproduction d’un feuillet « libéré dans l’espace » dans le cadre de l’Expédition 66. Les documents disponibles racontent toutefois les différentes étapes de l’opération avec des degrés de précision variables.

Dante parmi les étoiles

Il faut revenir au printemps 2021. À l’occasion des 700 ans de la mort de Dante Alighieri, l’éditeur bolognais Scripta Maneant dévoile Astra Maneant — Dante tra le stelle, conçu avec Human Space Services. Le principe : faire voyager le texte intégral de la Comédie sur un support en titane et or spécialement réalisé pour l’expérience.

Dans une dépêche publiée le 5 mai, ANSA en expose le dispositif. Deux pièces sont prévues. L’« exemplaire zéro » doit rester dans l’espace ; son jumeau est appelé à revenir sur Terre avec les signatures des cosmonautes. Cette seconde pièce doit ensuite servir à fabriquer 700 fac-similés numérotés et certifiés.

À l’époque, tout est encore annoncé au futur. La chronologie publiée depuis par Scripta Maneant indique pour sa part que sa Divine Comédie a bien été envoyée dans l’espace grâce à une collaboration avec Nanoracks et Human Space Services. En revanche, la fiche commerciale de l’édition Astra Maneant conserve toujours plusieurs formulations héritées de la présentation initiale du projet.

Elle précise notamment que les exemplaires commercialisés comportent le fac-similé portant les signatures des cosmonautes, accompagné d’un certificat d’authenticité de Human Space Services et d’une documentation photographique de la mission.

Une nuance supplémentaire concerne le vocabulaire spatial lui-même. Les communications de Scripta Maneant parlaient en 2021 de « mission ISS-Expedition 66 ». La NASA distingue, elle, le décollage de Soyouz MS-19, le 5 octobre 2021, alors que l’Expédition 65 était encore en cours, du début officiel de l’Expédition 66, le 17 octobre. Parler d’un projet associé à cette expédition évite donc de transformer l’appellation employée par l’éditeur en dénomination officielle d’un vol.

Du manuscrit médiéval au rouleau de 20 mètres

Pour la Domenica di Carta, Macerata ne présente pas seulement Dante. La bibliothèque montre également une reproduction tirée à 1500 exemplaires du Voyage de l’empereur Qianlong dans les terres méridionales, monumental rouleau peint de la dynastie Qing réalisé par le peintre de cour Xu Yang.

L’original dépasse vingt mètres de long et documente l’un des voyages d’inspection accomplis par l’empereur Qianlong dans les régions méridionales de la Chine. Sa reproduction restitue notamment paysages agricoles, villes et reliefs traversés au cours du périple.

S’y ajoutent des ouvrages de grand format consacrés au Caravage et à Artemisia Gentileschi dans la collection Rinascimento Sublime, ainsi qu’un fac-similé du Codex Cocharelli. Ce manuscrit enluminé génois du XIVe siècle, consacré aux vices et aux vertus et destiné à l’éducation de jeunes membres de la famille marchande Cocharelli, a été démembré : ses fragments sont aujourd’hui conservés dans plusieurs institutions. Le fac-similé présenté à Macerata rassemble ce qui subsiste de cet ensemble médiéval.

Avec une précision toutefois : le volume conservé en Italie n’est pas l’objet qui a voyagé dans l’espace.

Par Nicolas Gary

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