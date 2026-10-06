Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

L'âge déraisons Les Deux Magots 2026 Lectures renversantes
#Auteurs

Prix Goncourt 2026 : plus que huit romans en compétition

Un peu plus d’un mois après une première liste de 16 romans, l’Académie Goncourt resserre ce mardi 6 octobre sa sélection pour l’édition 2026. C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien (Grasset), a déjà été retiré le 25 septembre par les jurés, sur fond d’accusations de plagiat et de soupçons de recours à l’intelligence artificielle. Les quatre finalistes seront connus le 27 octobre, avant la proclamation du prix le 3 novembre chez Drouant.

Le 06/10/2026 à 13:47 par Hocine Bouhadjera

2 Réactions |

Publié le :

06/10/2026 à 13:47

Hocine Bouhadjera

2

Commentaires

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

La deuxième sélection du Prix Goncourt 2026 : 

Boris Bergmann, Minotaure, Albin Michel

Sonia Devillers, Le fabuleux piano, Robert Laffont

Anne Godard, Nous aussi, Actes Sud

Yannick Haenel, La solitude des professeurs est infinie, Gallimard

Philippe Jaenada, L'inconnue du Quai de Javel, Flammarion

Clémentine Mélois, Choses que je croyais perdues, L'Arbalète/Gallimard

Sylvain Prudhomme, De l'autre côté du lac, Minuit

Olivier Rolin, La Guerre éternelle, Gallimard

La première sélection, dévoilée le 2 septembre, comptait initialement 16 romans. Elle réunissait Boris Bergmann, Louise Chennevière, Ananda Devi, Sonia Devillers, Anne Godard, Olivier Grondeau, Yannick Haenel, Lilia Hassaine, Philippe Jaenada, Jean-Yves Jouannais, Emma Marsantes, Clémentine Mélois, Sylvain Prudhomme, Olivier Rolin, Patrice Trigano, mais aussi un certain Thélyson Orélien.

Avant même cette deuxième étape, la liste avait déjà perdu un titre : le 25 septembre, l’Académie Goncourt a retiré C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien (Grasset), en invoquant à la fois des plagiats relevés dans des textes antérieurs de l’auteur et des analyses selon lesquelles le roman serait, « selon toute vraisemblance, très largement le produit d’une Intelligence Artificielle ». L’Académie disait vouloir ainsi « préserver l’intégrité du prix ».

De son côté, Thélyson Orélien dément toujours l’usage de l’IA : « J’ai toujours aimé la création et l’écriture, je ne vois pas pourquoi je ferais appel à une machine », a-t-il notamment expliqué.

La controverse a aussi mis en lumière les limites des détecteurs d’intelligence artificielle : aucun de ces outils ne permet, à lui seul, d’établir de façon certaine l’origine humaine ou artificielle d’un texte. Notre dossier consacré à l’affaire revient sur les différents éléments établis et ceux qui restent impossibles à démontrer. La décision du Goncourt n’a d’ailleurs pas fait l’unanimité au sein même de l’Académie. Pascal Bruckner s’est notamment démarqué de ses confrères.

Présidée par Philippe Claudel depuis 2024, l’Académie compte notamment Camille Laurens, secrétaire générale, Françoise Chandernagor, vice-présidente, Pascal Bruckner, Tahar Ben Jelloun, Pierre Assouline, Éric-Emmanuel Schmitt et Christine Angot. Cette édition se déroule quelques semaines après la disparition de Didier Decoin, mort le 5 août 2026, ancien secrétaire général puis président de l’Académie.

Le prochain lauréat succédera à Laurent Mauvignier, récompensé en 2025 pour La Maison vide, publié aux éditions de Minuit. Si le chèque associé au Goncourt reste fixé à 10 €, sa principale récompense demeure ailleurs : une exposition considérable et, généralement, une forte accélération des ventes en librairie.

Malgré un roman volumineux et exigeant, La Maison vide atteint 565.783 exemplaires vendus selon Edistat.

Veiller sur elle, de Jean-Baptiste Andrea, Goncourt 2023 et paru en août de la même année, approche désormais les 890.000 exemplaires vendus, grand format et poche cumulés, selon Edistat. Houris, de Kamel Daoud, récompensé en 2024 après sa parution en août, atteint près de 430.000 ventes. L’Anomalie, d’Hervé Le Tellier, Goncourt 2020, dépasse aujourd’hui 1,5 million d’exemplaires écoulés, six ans après sa parution.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

2 Commentaires

 

le mage de la nuit

06/10/2026 à 14:17

On a évité un scandale de plus avec cette liste raccourcie...

Edco

06/10/2026 à 15:21

INFO RADIO FRANCE. Le président de l'Académie Goncourt veut modifier le règlement pour interdire l'utilisation de l'IA – franceinfo https://share.google/gg9gqMv2erYQy7RRO
Voilà.....

Minotaure

Boris Bergmann

Paru le 19/08/2026

256 pages

Albin Michel

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226511874
9782226511874
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Le fabuleux piano

Sonia Devillers

Paru le 27/08/2026

288 pages

Robert Laffont

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782221286807
9782221286807
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Nous aussi

Anne Godard

Paru le 19/08/2026

237 pages

Actes Sud Editions

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330225575
9782330225575
© Notice établie par ORB
plus d'informations

La solitude des professeurs est infinie

Yannick Haenel

Paru le 20/08/2026

320 pages

Editions Gallimard

21,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073161925
9782073161925
© Notice établie par ORB
plus d'informations

L'inconnue du quai de Javel

Philippe Jaenada

Paru le 12/08/2026

528 pages

Flammarion

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080490896
9782080490896
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Choses que je croyais perdues

Clémentine Mélois

Paru le 20/08/2026

176 pages

Editions Gallimard

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073162854
9782073162854
© Notice établie par ORB
plus d'informations

De l'autre côté du lac

Sylvain Prudhomme

Paru le 27/08/2026

288 pages

Les Editions de Minuit

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782707358233
9782707358233
© Notice établie par ORB
plus d'informations

La guerre éternelle

Olivier Rolin

Paru le 20/08/2026

224 pages

Editions Gallimard

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073121349
9782073121349
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Comment l’Empire britannique gouvernait l’Inde : Gildas Salmon récompensé

Le Prix Fondation Martine Aublet 2026 est attribué à Gildas Salmon pour L’Empire de la supervision. Capture des savoirs et gouvernement colonial dans l’Inde britannique, publié aux éditions La Découverte. Le chercheur y étudie la manière dont l’Empire britannique s’est appuyé sur les savoirs et les compétences de ses interlocuteurs indiens pour administrer ses territoires.

06/10/2026, 14:44

ActuaLitté

Die Lücken, de Shida Bazyar, salué par le Prix du Livre allemand 2026

L'autrice allemande Shida Bazyar a reçu le Prix du Livre allemand pour Die Lücken, paru aux éditions Verlag Kiepenheuer & Witsch en septembre 2026. Elle obtient, avec cette récompense, une dotation de 25.000 €.

06/10/2026, 10:25

ActuaLitté

3 livres lauréats pour le Prix Marine Bravo Zulu, et un prix spécial

Le Prix Marine Bravo Zulu sera décerné en décembre prochain à trois ouvrages lauréats, dans autant de catégories : livre, beau-livre et bande dessinée. Mais une récompense spéciale s'ajoute en cette année 2026, qui marque les 400 ans de la Marine nationale. La remise des prix aura lieu le 3 décembre prochain, à l’École militaire, à Paris.

06/10/2026, 09:32

ActuaLitté

Le Prix Facile à lire Bretagne mobilisera 140 médiathèques en 2027

La sixième édition du Prix Facile à lire Bretagne se déroulera de novembre 2026 à juin 2027 dans 140 médiathèques de la région. Huit ouvrages seront proposés aux lecteurs, avec une attention particulière portée aux personnes éloignées de la lecture, notamment en situation d’illettrisme ou de handicap. Le lauréat sera désigné en juin prochain.

05/10/2026, 16:45

ActuaLitté

“Il y a de très bons plaidoyers qui permettent de changer d’idée”

Avec La Rédemption, publié chez Grasset, Jean-Noël Orengo remporte ce lundi 5 octobre le 93e prix des Deux Magots. Une victoire arrachée au terme d’une délibération particulièrement serrée face à Choses que je croyais perdues, de Clémentine Mélois, après plusieurs tours de vote, des jurés qui ont changé de position et, finalement, la voix décisive du président Étienne de Montety. Quelques minutes après l’annonce, lauréat et jurés racontent les coulisses d’un choix qui est resté ouvert jusqu’au bout.

05/10/2026, 16:30

ActuaLitté

Jean-Noël Orengo, lauréat du Prix des Deux Magots 2026

Le Prix des Deux Magots 2026 a été attribué ce lundi 5 octobre à La Rédemption, de Jean-Noël Orengo (Grasset). Il succède à Joseph Incardona, récompensé en 2025 pour Le monde est fatigué (Finitude). Le résultat a été annoncé à 12h30 au café des Deux Magots, à Saint-Germain-des-Prés. Jean-Noël Orengo l’a emporté par 5 voix contre 4 face à Clémentine Mélois, grâce à la voix double du président du jury, Étienne de Montety, lors du vote final.

05/10/2026, 12:51

ActuaLitté

4 livres finalistes pour le Grand Prix du Roman Métis 2026

Les jurys du Grand Prix du Roman Métis et du Prix du Roman Métis des Lecteurs ont retenu quatre ouvrages chacun pour leur dernière sélection. Ils avaient auparavant ramené de 30 à 12 le nombre de titres en lice. Les lauréats seront dévoilés le 1er décembre 2026, lors de la cérémonie de remise des récompenses.

05/10/2026, 12:42

ActuaLitté

Prix de la Porte Dorée 2026 : 6 romans et 8 bandes dessinées en lice

Le Palais de la Porte Dorée a dévoilé les ouvrages retenus pour ses Prix littéraire et BD 2026. Six titres concourent en littérature et huit en bande dessinée. Les deux récompenses, dotées chacune de 4000 €, seront remises le 25 novembre, à 19h, au Palais de la Porte Dorée, à Paris. 

05/10/2026, 11:35

ActuaLitté

Prix Étoiles Bleues 2026 : six livres consacrés aux océans

Albums jeunesse, roman noir, bande dessinée historique ou vulgarisation scientifique : six ouvrages consacrés au monde marin composent le palmarès 2026 du Prix littéraire Étoiles Bleues. Pour sa deuxième édition, la distinction portée par le collectif Génération Mer a récompensé des textes destinés à différents publics. Les résultats ont été dévoilés le 1er octobre à Dijon, pendant le festival Les Écrans de l'aventure.

04/10/2026, 10:00

ActuaLitté

Noham Selcer, Prix Maison Rouge Biarritz 2026 pour Midgar

La remise de Prix Maison Rouge Biarritz 2026 s'est déroulée à l'Hôtel Café de Paris à Biarritz, où Noham Selcer a reçu la récompense, pour son roman Midgar, paru chez Gallimard en août dernier. 

02/10/2026, 13:32

ActuaLitté

Prix BD Fnac France Inter 2027 : 20 albums en compétition

La Fnac et France Inter ouvrent l’édition 2027 de leur prix consacré à la bande dessinée. 20 albums parus en 2026 ont été retenus, tandis qu’un appel à candidatures est ouvert du 2 au 6 octobre pour constituer une partie du jury. Les finalistes seront annoncés le 4 décembre, avant la révélation du lauréat le 6 janvier 2027 sur France Inter. 

02/10/2026, 12:30

ActuaLitté

Prix Hors Concours 2026 : 5 titres sont finalistes

L'Académie Hors Concours dévoile la deuxième sélection du prix Hors Concours 2026. Sur les 40 textes retenus à l'origine, seulement 5 ont obtenus le sésame nécessaire pour la sélection finale. La cérémonie de remise de prix aura lieu le 24 novembre à la Maison de la Poésie, à Paris.

02/10/2026, 08:45

ActuaLitté

Grand Prix du roman de l’Académie française : la première sélection 2026

L’Académie française a dévoilé, ce jeudi 1er octobre, la première sélection de son Grand Prix du roman 2026. Douze ouvrages ont été retenus par la commission chargée du prix. Une deuxième sélection sera annoncée le 15 octobre, avant la proclamation du lauréat le 29 octobre.

01/10/2026, 16:42

ActuaLitté

Prix du Meilleur Livre étranger 2026 : neuf titres dans la deuxième sélection, une autrice repêchée

Le Prix du Meilleur Livre étranger 2026 resserre sa sélection : neuf ouvrages restent désormais en lice, six en fiction et trois en non-fiction. 

01/10/2026, 16:07

ActuaLitté

Prix MeTooMedia 2026 : les cinq livres nommés pour le prix littéraire

Les Prix MeTooMedia ont dévoilé les nommé·es de leur édition 2026, répartis dans plusieurs catégories consacrées au journalisme, à la création et aux œuvres traitant des violences sexistes et sexuelles. Cinq ouvrages ont été retenus dans la catégorie « meilleure œuvre littéraire », sous l’égide d’un jury présidé par Laure Adler.

01/10/2026, 12:05

ActuaLitté

Le Prix du Roman de la Nuit réunit 10 livres dans sa première sélection

Comme son nom l'indique, le Prix du Roman de la Nuit salue une oeuvre littéraire inspirée par l'ambiance nocturne. Il sélectionne des auteurs vivants de la scène littéraire française et étrangère, avec 10 titres dans la première sélection de son édition 2026.

01/10/2026, 10:28

ActuaLitté

Jocelyn Danga, lauréat du Prix Senghor 2026 pour Né sur des pissenlits

Après délibérations, le lundi 28 septembre dernier, le jury du Prix Senghor a décerné la récompense à Jocelyn Danga pour son roman Né sur des pissenlits, paru en mars 2026 aux éditions Elyzad. Deux autres ouvrages ont été distingués à cette même occasion...

01/10/2026, 09:41

ActuaLitté

Paul Kawczak, lauréat du Prix Louis Pergaud 2026

Le prix Louis Pergaud 2026 a été attribué à Paul Kawczak pour Le Bonheur, publié en août 2025 aux éditions La Peuplade, à Montréal. Le jury a retenu le roman parmi 12 ouvrages candidats, saluant une œuvre mêlant « ancrage comtois et portée universelle ».

30/09/2026, 16:53

ActuaLitté

Armelle Hérisson, Prix Noir de l'Histoire 2026 pour La mort malgré lui

Le Noir de l'Histoire, prix littéraire organisé par Agglopolys, la Communauté d'agglomération de Blois dans le cadre des Rendez-vous de l'histoire, revient cette année à Armelle Hérisson pour La mort malgré lui, publié dans la Série noire des éditions Gallimard.

30/09/2026, 10:41

ActuaLitté

Qui a écrit la meilleure page 111 de la rentrée 2026 ? Les six ouvrages en lice

Créé en 2012 autour de Richard Gaitet et de Radio Nova, le Prix de la Page 111 a retenu six ouvrages de la rentrée littéraire francophone pour son édition 2026. Fidèle à son principe, le jury n’a lu que les pages 111 des livres, anonymisées avant délibération. Le choix final sera effectué en public le 11 novembre à 20h11, à bord de la péniche Anako, à Paris.

29/09/2026, 17:20

ActuaLitté

Un nouveau Prix Alain Borne pour faire vivre sa poésie aujourd’hui

Le Cercle Alain Borne dévoile la sélection de la première édition du Prix de poésie Alain Borne. Parmi près d’une centaine de titres reçus, cinq ouvrages ont été retenus par les membres de l’association. Le lauréat ou la lauréate sera désigné le 1er décembre prochain par un jury présidé par Jean-Pierre Siméon.

29/09/2026, 16:35

ActuaLitté

Prix Jacques Delors du Livre européen 2026 : les finalistes sont connus

Le Prix Jacques Delors du Livre européen a retenu quatre ouvrages pour sa 20e édition. La récompense, qui sera remise le 9 décembre au Parlement européen à Bruxelles. Le jury 2026 sera présidé par l’écrivain Laurent Gaudé.

29/09/2026, 16:17

ActuaLitté

Prix Alain Spiess du Deuxième Roman 2026 : plus que six livres en lice

Le Prix Alain Spiess du Deuxième Roman a dévoilé sa deuxième sélection 2026. Six ouvrages restent en compétition, contre quinze lors de la première liste annoncée le 8 septembre. Le lauréat ou la lauréate sera désigné le 16 octobre.

29/09/2026, 13:08

ActuaLitté

Anders Nilsen remporte le Prix Comics de la Critique ACBD 2026

Le Prix Comics de la Critique ACBD 2026 est attribué à Tongues, volume 1, d’Anders Nilsen, traduit de l’anglais par Christophe Gouveia Roberto et publié par les éditions Atrabile. L’album succède à Watership Down, de James Sturm et Joe Sutphin, lauréat en 2025.

29/09/2026, 11:31

ActuaLitté

Alberto Manguel reçoit le Prix de la BnF 2026, Patti Smith distinguée par le jury

La Bibliothèque nationale de France a attribué son Prix 2026 à l’écrivain, essayiste, traducteur et critique Alberto Manguel. Un Prix spécial du jury, décerné exceptionnellement cette année, revient à Patti Smith. Les deux distinctions ont été remises le 28 septembre, lors du dîner des mécènes de la BnF. 

 

29/09/2026, 10:29

ActuaLitté

Intelligence artificielle, climat, frontières : les 10 romans du Prix Les Visionnaires 2027

Le Prix du livre Les Visionnaires de Saint-Quentin-en-Yvelines a dévoilé les 10 ouvrages retenus pour son édition 2027. Intelligence artificielle, dérèglement climatique, frontières, réseaux sociaux ou sociétés autoritaires traversent cette première sélection, dont trois titres seront retenus le 5 novembre avant l’ouverture du vote des lecteurs, le 1er décembre. La lauréate 2026, Gabrielle Filteau-Chiba, présidera cette nouvelle édition.

28/09/2026, 17:23

ActuaLitté

Le Prix Prima Bula pour Le Parc Saint-Rien de Margaux Meissonnier

Le Prix Prima Bula, décerné par le festival Formula Bula, revient cette année à Margaux Meissonnier pour Le Parc Saint-Rien (L'employé du moi). Le jury 2026 était composé exclusivement d’adhérentes et d’adhérents de l’association du festival, affirmant ainsi l’importance d’un regard engagé et passionné sur la création contemporaine.

28/09/2026, 14:51

ActuaLitté

Le Prix Lumière d’août 2026 distingue deux livres de mémoire

Pour sa première édition, le Prix Lumière d’août récompense Les Arbres de Nagasaki, de Véronique Brindeau, dans la catégorie Littérature, et Sous terre, d’Antoine Lecharny et Annette Becker, pour la Photographie. Deux livres qui interrogent, par l’écriture et l’image, les traces laissées par les violences du XXe siècle et la manière dont leur souvenir se transmet. 

26/09/2026, 22:04

ActuaLitté

Madeline Cash remporte le Prix du roman PAGE/AMERICA 2026

L’autrice américaine Madeline Cash remporte le Prix du roman PAGE/AMERICA 2026 pour Les Brebis égarées, son premier roman, publié en France chez Denoël dans une traduction d’Alexandre Civico et Barbara Tajan. La récompense lui est remise ce vendredi 25 septembre à 13h30, au Café des libraires du Festival AMERICA, sous le Magic Mirrors, cours Marigny à Vincennes.

25/09/2026, 17:44

ActuaLitté

Thélyson Orélien perd un nouveau prix, Amandine Agić “lucky loser”

Nouvelle conséquence de l’affaire Thélyson Orélien : le jury des nouveaux Prix Strasbourg a décidé, ce 25 septembre, de lui retirer le Prix Strasbourg Espoir CIC, attribué un mois plus tôt à C’était ça ou mourir (Grasset). La récompense, assortie de 5000 €, revient finalement à Amandine Agić, arrivée deuxième lors du vote initial.

25/09/2026, 17:24

ActuaLitté

Livres en Vignes 2026 : Gautier Battistella, François-Henri Désérable et Bruno Verjus récompensés

Gautier Battistella remporte le Prix du Clos de Vougeot 2026 pour Bocuse (Grasset), principale récompense de Livres en Vignes. Le palmarès distingue également François-Henri Désérable et Bruno Verjus.

25/09/2026, 17:11

ActuaLitté

Le Prix ALEF de l’édition scientifique 2026 distingue une publication d'ENS Éditions

L’Alliance des éditeurs scientifiques publics français (ALEF) a décerné son premier Prix ALEF de l’édition scientifique à ENS Éditions, pour la publication d’Antonin Plarier, Des bandits face au pouvoir colonial. Algérie, 1871-1920.

25/09/2026, 14:55

ActuaLitté

Le Prix Goncourt exclut le roman de Thélyson Orélien

La polémique autour de Thélyson Orélien franchit un nouveau cap : l’Académie Goncourt a retiré C’était ça ou mourir de sa première sélection 2026, invoquant les plagiats révélés dans des textes plus anciens de l’auteur et des analyses qu’elle juge convergentes, selon lesquelles le roman serait « très largement le produit d’une Intelligence Artificielle ». Au Québec, les conséquences se multiplient également, en attendant les décisions potentielles d'autres prix littéraires français...

25/09/2026, 13:11

ActuaLitté

Éric-Emmanuel Schmitt et Erik Orsenna en lice au Prix Littéraire des Musiciens 2026

Le Prix Littéraire des Musiciens dévoile sa sélection 2026 : neuf ouvrages concourent dans les catégories Roman, Essai-Document et Jeunesse. Un quatrième prix sera décerné par le public. Les lauréats seront annoncés le 13 novembre au Pavillon de la Sirène, à Paris.

24/09/2026, 17:27

ActuaLitté

Prix Utopiales BD 2026 : six albums pour succéder aux Navigateurs

Après avoir dévoilé les sélections des prix roman et jeunesse, les Utopiales 2026 présentent à leur tour les six albums en lice pour le Prix Utopiales BD. Le lauréat succédera aux Navigateurs, de Serge Lehman et Stéphane De Caneva, récompensé l’an dernier. Le prix sera remis le 31 octobre à la Cité des congrès de Nantes, pendant la 27e édition du festival, organisée du 29 octobre au 1er novembre autour du thème « Perspectives ».

24/09/2026, 16:35

ActuaLitté

Prix Ouest-France/Quai des Bulles : les cinq finalistes de l'édition 2026

Le Prix Ouest-France/Quai des Bulles a dévoilé ses cinq finalistes pour l'édition 2026. Parmi les dix albums retenus au préalable, les neuf membres du jury ont effectué une première sélection à Rennes, le 12 septembre. Ils se retrouveront le 10 octobre, pendant le festival Quai des Bulles, pour désigner le lauréat.

24/09/2026, 14:58

Top Articles

Sarah Knafo tient-elle la recette secrète d’un Casse du siècle ? Malgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ? Le Prix Goncourt exclut le roman de Thélyson Orélien
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.