Autant que l’amour : sept autrices mettent l’amitié à l’épreuve

Pas de célébration sucrée de la sororité : Abigail Assor ouvre même Noyades sur une violence d’enfance assumée d’une phrase sèche, presque glacée : « J’avais fait exprès. » Le décor est posé. L’amitié aussi peut être un rapport de force.

C’est la première qualité du recueil : ne jamais chercher une définition unique. Chaque contribution conserve son moteur, son humour, sa vitesse. Marina Rollman observe les familles de ses amies comme des laboratoires sociaux et résume son appétit d’enfance avec une image délicieusement contemporaine : « J’étais un Large Language Model glouton vêtu d’un débardeur Pimkie. » Sous la plaisanterie, quelque chose de très juste se formule : rencontrer une amie, c’est aussi entrer chez elle, découvrir d’autres règles, d’autres parents, une autre manière de fabriquer le monde.

Claire Berest choisit au contraire la durée. Sa bande de cinq filles traverse les décennies sans fournir le conflit que la littérature attend volontiers pour faire histoire. Ce calme devient le sujet. Les souvenirs divergent, se complètent, s’effacent ; reste une archive collective : « Nous sommes notre mémoire. Nous sommes une seule mémoire éclatée. » Le beau paradoxe du livre tient là : ce qui paraît le plus intime se révèle toujours partagé, déplacé par le souvenir de l’autre.

Chez Nadia Daam, le lien amical passe par la colère, la mauvaise foi et le regret. La phrase claque, drôle avant de devenir douloureuse : « Ma mauvaise foi est un épais feuilletage dans lequel viennent se glisser quelques tranches dorées et dodues d’amertume. » La lucidité n’arrive pas au bon moment — sinon il n’y aurait peut-être pas de texte. Ce décalage donne à sa contribution son énergie : on rit d’une voix qui sait parfaitement se moquer d’elle-même, puis le récit laisse apparaître ce que la fierté a coûté.

Brune Bottero et Pauline Delabroy-Allard déplacent encore la focale. Leur amitié adulte s’invente dans une maison, les passages répétés, une porte que l’on n’a plus besoin de demander à franchir. « De mon enfance, j’ai gardé la porte ouverte. » Ici, nul coup de foudre tonitruant : la proximité s’installe par les gestes, jusqu’à devenir une seconde enfance possible. Le texte fait sentir plutôt qu’il ne démontre, et cette douceur arrive à point nommé dans un ensemble volontiers traversé par les fractures.

Marie Darrieussecq, enfin, attaque le superlatif lui-même : « Longtemps j’ai cru à la meilleure amie. Il fallait avoir une meilleure amie. » Derrière cette hiérarchie affective, elle interroge la compétition entre femmes, l’idée qu’il n’y aurait qu’une place au sommet, jusque dans les mondes littéraire et artistique. Le mouvement est plus essayistique que narratif, mais il donne au recueil une profondeur historique et politique qui élargit nettement le cadre intime.

Cette polyphonie constitue la force du volume et, par endroits, sa petite faiblesse. La préface annonce avec une grande netteté le programme : montrer l’amitié sans la purifier, « lui laisser ses grumeaux, ses bizarreries, ses étonnements et sa souplesse ».

Les textes illustrent si bien ce projet que certains échos finissent par paraître programmés : emprise, rupture, mémoire, réparation, classement affectif reviennent sous plusieurs formes. La densité varie aussi fortement ; certaines contributions racontent, d’autres argumentent davantage, et la continuité du livre s’en ressent un peu.

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Mais cette irrégularité vaut mieux qu’une fausse unité. Autant que l’amour ne transforme pas l’amitié en nouveau mot magique. Il lui rend au contraire ses aspérités, sa jalousie, ses fidélités, ses ratés, ses renaissances. Surtout, il lui accorde enfin la même complexité narrative qu’aux histoires amoureuses. Pas plus pure. Pas moins importante. Juste, comme le titre le revendique, autant.

Par Lucy L.

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