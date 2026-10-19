À la gare de Lyon, Relay va retirer aux libraires le choix de leurs livres

Dans son enquête publiée le 18 octobre, le journaliste Yunnes Abzouz décrit une boutique du hall 1 longtemps surnommée « le dernier village gaulois ». Contrairement à la plupart des magasins Relay, les salariés conservaient la possibilité de commander directement auprès des éditeurs et distributeurs.

Ils pouvaient ainsi proposer des ouvrages absents de la sélection nationale, notamment des essais féministes, anticapitalistes ou critiques de Vincent Bolloré, aux côtés des meilleures ventes et des titres envoyés par la centrale d'achat. À partir du 1er novembre, les libraires devront se contenter des ouvrages sélectionnés par le siège et des titres distribués par Hachette.

Les travaux réalisés en 2024 avaient déjà réduit de 60 % la surface consacrée à la presse et à la littérature, au profit notamment des produits alimentaires et des souvenirs. Malgré cette contraction, la seule activité littéraire aurait généré un million d'euros de chiffre d'affaires en 2025.

Interrogé par Mediapart, Lagardère confirme une évolution prévue de longue date, tout en contestant qu'elle constitue un abandon du livre ou du pluralisme. Le groupe rappelle que « Relay n'est pas une librairie, et encore moins indépendante ».

Une charte de pluralité adoptée en juillet

Cette décision intervient alors que Lagardère Travel Retail a signé, le 29 juillet dernier, une « charte de pluralité et de non-discrimination », destinée à encadrer le référencement et la mise en avant des livres dans ses magasins. Pour les essais et documents tirés à 10 000 exemplaires ou davantage, Relay promet une commande initiale représentant au moins 3 % du tirage national, avec une présence dans au moins 90 de ses principaux points de vente.

Pour les ouvrages publiés à moins de 10 000 exemplaires, aucune mise en place minimale n'est garantie. Lagardère prévoit toutefois la possibilité d'un référencement après discussion avec l'éditeur, en fonction du public susceptible d'être intéressé.

Interrogée par ActuaLitté, la direction de Lagardère Travel Retail présentait ce dispositif comme un moyen d'appliquer des critères commerciaux identiques à l'ensemble des éditeurs, indépendamment de leur taille ou de leur appartenance à un groupe. Mais cette charte reste inaccessible au public et ses engagements sont contrôlés en interne, sans vérification indépendante annoncée. Autre limite : le tirage initial des ouvrages, sur lequel reposent les critères de sélection, n'est pas une donnée systématiquement publique.

La suppression annoncée des commandes autonomes à la gare de Lyon soulève donc une nouvelle question : comment les libraires pourront-ils désormais proposer des livres absents de la sélection nationale ? La charte encadre les pratiques commerciales du réseau, sans garantir aux équipes la possibilité de compléter localement l'assortiment.

Des choix de référencement déjà contestés

Les décisions commerciales de Relay font l'objet de critiques depuis plusieurs mois. En juin, ActuaLitté revenait sur l'annulation d'une commande d'environ 400 exemplaires de Bernard Arnault, son univers impitoyable (La Tribu, 2026), enquête d'Audrey Millet. Arnaud Nourry, président des Nouveaux Éditeurs, dénonçait un boycott, tandis que Relay invoquait des considérations commerciales.

Une enquête de l'Observatoire des multinationales, menée dans 30 gares françaises, avait également relevé une forte exposition de plusieurs essais conservateurs ou d'extrême droite, notamment ceux publiés chez Fayard, maison du groupe Hachette. Les observations ne permettaient toutefois pas de conclure à un traitement systématiquement favorable à ces ouvrages dans l'ensemble du réseau.

Ces controverses avaient contribué à la mobilisation de plusieurs organisations professionnelles et associations. Alternatiba, SUD-Rail, le SNJ-CGT, Greenpeace ou encore la Ligue des auteurs professionnels avaient notamment interpellé la SNCF en juillet, demandant une offre éditoriale et journalistique plus diversifiée dans les gares.

La SNCF également concernée

Les Relay installés dans les gares ne relèvent pas uniquement de Lagardère. Leur exploitation est assurée par Lagardère & Connexions, société détenue à parts égales par Lagardère Travel Retail et SNCF Gares & Connexions, filiale de la SNCF chargée des gares françaises.

Le partenariat renouvelé en 2023 pour dix ans comporte des dispositions permettant à la SNCF d'exercer un contrôle sur les activités de cette société commune. La vente de livres et de journaux fait partie des activités principales prévues dans les espaces commerciaux concernés.

Selon Mediapart, la SNCF avait demandé à Lagardère de définir des critères objectifs de référencement, une démarche qui a précédé l'adoption de la charte. Sollicitée par le média sur la nouvelle réorganisation de la gare de Lyon, l'entreprise ferroviaire n'a pas souhaité commenter et l'a renvoyé vers Lagardère.

Photographie : Enseigne Relay de la gare de Massy Palaiseau TGV (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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