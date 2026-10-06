Le souci de vivre : parler de la mort pour donner du sens à l’absurde

À travers la mort de différentes personnes, Olivier Carré aborde cette délicate thématique avec une philosophie pratique et une énorme sensibilité. L’auteur nous ouvre ses blessures, ses souvenirs, son intimité pour nous confronter à nos interrogations, car la mort des autres nous rappelle combien cette vie est impermanente et que la mort annule les possibles.

Mais alors, comment l’aborder ? Se détacher de nos émotions revient à remiser une partie de nous-mêmes qui caractérise ce que nous sommes et favorise la créativité, l’altruisme, les relations humaines, etc.… Mais pouvons-nous réellement oublier notre identité émotionnelle ?

La mort d’un proche nous rend tristes et nous culpabilise de n’avoir pas passé plus de temps avec le défunt, ou avoir partagé plus de choses. Ce que nous apprend la mort des autres est de redonner toute sa place à la vie qui nous échappe par les contraintes du quotidien.

Si mourir est absurde, on ne peut pas vivre sans mourir, oui, mais sans mort, pas de vie. Rhétorique qui n’apaise ni la tristesse, dont le philosophe l’expose comme une vase qui se dépose à l’intérieur de nous et qui semble ne jamais vouloir se dissiper ni le soulagement dans la disparition de proches qui sont dans la souffrance et nous laisse voir dans la vie un encombrant souvenir.

Du décès par accident, à la mort naturelle ou l’euthanasie, Olivier Carré raconte ses morts pour nous parler des nôtres, il s’adresse à chacun d’entre nous, il écrit pour rende vivant, le temps d’une lecture, ceux et celles qui ne sont plus. Il nous engage à aller dans les cimetières pour leur rendre visite : le devoir des vivants est de penser aux absents pour qu’ils ne disparaissent pas trop vite.

Ne cherchez pas de réponses dans ce livre, Olivier Carré nous fait part de ses interrogations et livre un témoignage émouvant lorsqu’il évoque la disparition d’un ami ou celle plus personnelle de sa mère lors d’un accident suivi, dix ans après, celle de son père.

Explorer une absence c’est parler de toutes les autres, en invoquant ses disparus, l’auteur parle de nos douleurs, sans sombrer dans la facilité de la commisération affectée, bien au contraire, la philosophie allège la pesanteur du deuil et nous incite à aimer la vie, les vivants et les morts.

Montaigne écrivait : « Philosopher, c’est apprendre à mourir », Olivier Carré pourrait répliquer : Philosopher c’est donner du sens à la vie.

Par Christian Dorsan

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