La Drac Pays de la Loire cherche à remplacer Anne Gérard

Le ministère de la Culture diffuse, au sein du Journal officiel de ce mardi 6 octobre, un avis de vacance pour le poste de directeur ou directrice de la Drac Pays de la Loire. En effet, Anne Gérard, à ce poste depuis 2024, part sous d'autres latitudes, du côté de la région Grand Est. Le poste sera vacant à partir du 1er novembre prochain.

Dotée de 120 emplois, affectés sur plusieurs sites, la Drac Pays de la Loire dispose d'un siège situé à Nantes, au 1, rue Stanislas Baudry.

La Direction régionale des affaires culturelles est chargée de conduire la politique culturelle de l'État : connaissance, protection, conservation et valorisation du patrimoine, promotion de l'architecture, soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes, développement du livre et de la lecture, éducation artistique et culturelle et transmission des savoirs, promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, ou encore promotion de la langue française et des langues de France.

La durée d'occupation de cet emploi est de 4 ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation de 6 ans.

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« Le ou la titulaire du poste devra avoir une très bonne connaissance et une solide expérience du pilotage, de la mise en œuvre et de l'évaluation des politiques culturelles », précise le ministère de la Culture, ainsi qu'une « aptitude marquée au management, à la communication, au dialogue et à la négociation ».

L'avis de vacance, avec plus d'informations sur les modalités de candidature, se trouve à cette adresse.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

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