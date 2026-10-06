Esquisse d’une serial killer : derrière la Diabolique, une enquête dérangeante

Son enquête ne cherche ni à l’innocenter ni à rendre ses actes plus acceptables. Elle veut ouvrir « une porte vers ce qui a priori semble incompréhensible. » Toute la force du livre tient dans cet écart entre comprendre et absoudre.

Hu Mu-ching montre son travail au lieu de le transformer en autorité invisible. Dossiers judiciaires, procès-verbaux, expertises psychiatriques, visites en prison, correspondance, entretiens : les pièces s’accumulent, mais ne fabriquent pas spontanément une vérité. À Lin Yu-ju, elle écrit : « Ce n’est pas par voyeurisme que je souhaite vous interviewer », puis ajoute, sans détour : « je tiens à comprendre pourquoi vous avez tué votre mari. » Il fallait cette sécheresse. Elle protège l’enquête de deux tentations symétriques : la fascination pour la meurtrière et la compassion qui effacerait les victimes.

La relation entre les deux femmes forme pourtant le matériau le plus trouble de l’ensemble. Lin écrit beaucoup, exige, teste, demande de l’aide, cherche à déplacer le cadre. La journaliste doute de sa propre distance. Elle peut fournir quelques produits de première nécessité, écouter une douleur, puis se demander si cette proximité altère son jugement. « Je m’efforce de comprendre ses difficultés, mais je ne supporte pas le manque de franchise », note-t-elle. L’enquête n’est plus seulement la recherche de faits : elle se transforme en examen permanent des conditions dans lesquelles une parole est obtenue.

Lorsque Lin Yu-ju lui confie enfin le récit de sa vie, l’ouvrage change de voix et de vitesse. Enfance, famille, séparations, morts, pauvreté, désir d’être aimée, violences et troubles s’enchaînent dans une autobiographie parfois répétitive, parfois confuse. Hu Mu-ching ne demande pas au lecteur d’y croire contre le dossier. Elle lui demande de l’entendre comme une version du monde. Ce choix est décisif : la parole de la condamnée n’est ni sacrée ni disqualifiée d’avance.

Puis vient le terrain. La journaliste retourne à Puli, cherche des témoins, frappe aux portes, confronte souvenirs, documents et récits. Plus elle vérifie, moins l’affaire devient simple. « il y a un gouffre entre sa version et celle de la justice ». Ce gouffre n’est pas présenté comme la preuve d’une erreur judiciaire ; il ouvre un espace d’enquête. Qu’a-t-on retenu ? Qu’a-t-on négligé ? Qu’est-ce que le portrait médiatique d’une femme criminelle a rendu presque impossible à penser ?

C’est aussi un ouvrage sur le journalisme lorsqu’il ne peut plus compter sur la belle mécanique du dévoilement. Hu Mu-ching finit par poser la question la plus embarrassante : « quel genre d’histoire devrais-je raconter ? » Le marché médiatique réclame des récits identifiables, des responsables lisibles, des causes qui tiennent en quelques lignes. Or Lin Yu-ju résiste précisément à cette mise en ordre.

La journaliste va jusqu’à écrire que « la vérité objective devient un obstacle à toute écriture. » Formule risquée, mais qu’il faut lire dans son contexte : elle ne renonce jamais aux faits ; elle rappelle qu’un reportage les sélectionne, les ordonne et leur donne un cadre.

Cette ampleur documentaire ralentit parfois la progression. Les lettres, les souvenirs familiaux et les détours méthodologiques frustreront qui attend une mécanique criminelle tendue. C’est justement ce ralentissement qui fait la valeur de Esquisse d’une serial killer.

Hu Mu-ching refuse de consommer trois morts comme une intrigue et une condamnée comme un personnage. Elle ne remplace pas la Diabolique par une héroïne mal comprise : elle détruit seulement la facilité du surnom. Et oblige le lecteur à regarder plus longtemps que ne le permet d’ordinaire un fait divers.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Lucy L.

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