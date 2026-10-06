Sur la route du retour de Franck Maubert : révéler la nudité désolée

Il y a un principe dans la vie sur lequel il est difficile d’y revenir : on ne peut pas donner l’amour que l'on n’a pas reçu. Pour Franck Maubert, l’amour non reçu vient de cette mère distante, froide, qui le place durant sa petite enfance chez un couple vivant dans une ferme, puis viendra le reprendre pour le laisser à ses parents, couple âgé qui se désintéresse de lui avant de le conduire contrainte chez elle. De cette enfance heureuse en campagne, l’auteur découvrira la joie du silence et une quête mystique dans les églises.
Le 06/10/2026 à 15:12 par Christian Dorsan
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06/10/2026 à 15:12
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Dans ses souvenirs, l’enfance est d’une médiocre importance, soumise aux désirs des adultes et restreinte en liberté. Mais c’est souvent dans la solitude que de s’offre des plages d’enchantement, la découverte par bribe de la vie. Le manque d’amour c’est l’arrachement sans explication à cette famille d’accueil pour une vie austère chez des grands-parents peu chaleureux, avant d’arriver à l’adolescence dans ce « chez nous » appartement moderne dans une HLM en banlieue parisienne, où la confrontation avec cette mère invisible et peu affectueuse, va alimenter la force de caractère de l’adulte en devenir.
C’est une histoire d’un assoiffé de connaître la vie que raconte ce roman en forme de rencontre inoubliable. L’imaginaire de cet enfant remplit tout le vide laissé par le manque d’amour, va se développer dans différents domaines avant de trouver la révélation : l’Art.
Cette découverte ouvre un immense espace de liberté tout autant qu’il recèle l’absence de connaissance qui appelle à l’émerveillement et à l’inattendu. La révélation se fait au Louvre, l’auteur est bouleversé par la beauté des œuvres qui semblent lui restituer ce qui a été perdu.
Il s’émancipe de cette femme prétendue mère, s’ouvre au monde, se libère par l’Art, une évidence s’impose alors à lui : la beauté sera pour longtemps son allié.
C’est avec une écriture pleine de poésie et de sensibilité que s’ouvre et se referme cette rencontre, une parenthèse de lecture dense, émouvante et intime, le regard de l’amateur d’art transpire dans les mots de Franck Maubert écrivain, des phrases pleines de lumières vives ou sombres et de nuance de couleurs, des vagues qui emportent et qui nous laissent entrevoir l’immensité de l’horizon.
Ce roman n’est pas un récit de revanche ni de règlement de compte, c’est un appel d’air pour se défendre d’un étouffement, un manque d’oxygène provoqué par l’insensibilité d’une mère.
À LIRE - Laisse folie courir : “Ici la vie va moins vite que la mort”
On vit beaucoup plus par ses manques que par des trop-pleins, et ces manques sont parfois des portes ouvertes sur des mondes nouveaux. Le temps n’est pas un baume, il ne cicatrise en rien les blessures de l’enfance, Franck Maubert nous prend à témoin et nous pose cette question : pourquoi tenter d’oublier et de pardonner l’inoubliable ?
Par Christian Dorsan
Contact : contact@actualitte.com
Paru le 27/08/2026
133 pages
Arléa Editions
19,00 €
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