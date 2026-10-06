Lola Lafon enferme quatre amis dans un aéroport sous tension

Joe s’est emportée contre une hôtesse parce que son bagage ne respectait pas les dimensions imposées. Natala lui a reproché son insulte. Milou lui reproche à son tour d’avoir fait de l’incident une affaire. Anca tente de maintenir la paix. À peine la pièce commencée, la question fuse : « Qui en décide ? » Qui décide qu’un geste est grave, qu’un mot compte, qu’il faudrait passer à autre chose ?

Merci de votre collaboration avance ainsi : une phrase en pousse une autre, un souvenir revient, une définition s’ouvre sur un téléphone, l’amitié devient tribunal puis refuge. Lola Lafon écrit le dialogue comme une balle impossible à garder en main. Les personnages se coupent, se corrigent, exagèrent, ironisent, reculent. Natala résume l’enjeu avec une brutalité très simple : « Qu’est-ce qu’on a d’autres que des mots à ton avis ? Des poings dans la gueule ? » Ici, parler n’accompagne pas l’action. Parler est l’action.

C’est ce qui rend la pièce si drôle et si inconfortable. Un terme de développement personnel se retourne contre celui qui l’emploie. Une revendication politique révèle un privilège. Un geste présenté comme solidaire devient paternaliste. Joe entend dans prends soin de toi une injonction autrement plus sèche : débrouille-toi. « Apothéose de la solitude moderne. » En quelques mots, le bien-être contemporain prend soudain l’allure d’un abandon organisé.

Lafon évite pourtant le jeu de massacre idéologique. Personne n’est assigné au rôle du bon gauchiste, de la féministe exemplaire ou du traître à la cause. Natala voit très bien la précarité de l’hôtesse mais peut devenir cassante avec ses proches. Milou réclame de l’empathie tout en esquivant certaines contradictions. Joe connaît les jobs précaires de l’intérieur et refuse qu’on lui explique la lutte des classes. Anca, venue de Roumanie, déplace régulièrement la discussion en faisant entrer une autre mémoire politique. Chacun voit juste depuis un angle qui demeure incomplet.

Puis un mot s’impose : collabo. Il ne reste pas à sa place. Il convoque l’Occupation, l’obéissance, la compromission, les arrangements quotidiens et la manière dont on se raconte qu’on n’a pas vraiment participé. Joe lâche alors : « On collabore à ce qui nous détruit. » Anca prolonge : « Comment ça commence, de collaborer ? par ce qu’on fait ? ou par ce qu’on tait ? » La dispute de comptoir s’élargit sans cesser d’être intime. Ce qui est en jeu n’est plus seulement l’insulte faite à une employée, mais la distance entre les convictions que l’on proclame et les accommodements que l’on accepte pour continuer à vivre confortablement.

L’aéroport devient alors le décor idéal. On y attend, on consomme, on obéit à des procédures, on est filmé, noté, orienté. Quand surgit l’Airport Helper chargée de pacifier le conflit, le vocabulaire de la sécurité épouse celui du bien-être client. « Car la sécurité ne prend jamais de vacances! » La formule est grotesque, donc crédible. Tout doit être constructif, humain, serein — y compris le contrôle automatique des comportements. La novlangue ne crie pas : elle sourit.

L’extrême contemporanéité du lexique politique pourrait faire craindre une pièce vite datée. Elle tient pourtant par ce qui se joue sous les débats : l’amitié. Ces quatre-là ont une histoire commune, savent où l’autre est fragile et connaissent aussi la tentation de frapper précisément là. Le désaccord n’est pas théorique lorsqu’il menace la possibilité même de continuer à s’aimer.

D’où la ligne qui traverse la pièce comme une consigne de survie : « Obéir le plus tard possible. Ne pas précéder l’ordre. Résister à la vague. » Merci de votre collaboration ne demande pas au spectateur de sortir avec la bonne opinion. Elle demande à quel moment un compromis devient une compromission, à quel moment le silence participe, et combien de contradictions nous sommes prêts à regarder avant de préférer embarquer. C’est vif, nerveux, drôle par endroits — et moins confortable que les fauteuils d’une salle d’attente.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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