Mortelle Adèle arrive chez Panini avec 185 cartes à collectionner

Panini croise Mortelle Adèle ? Une nouvelle qui fera sans doute sourire de nostalgie certains parents — et qui pourrait rendre leurs enfants fous lorsqu’il manquera précisément la dernière carte pour compléter le classeur. Ou, pire, l’une de ces cartes rares imprimées en quantité limitée. C’est le nouveau pari de Panini France : une première collection consacrée à Mortelle Adèle, composée de 185 cartes et disponible en prévente à partir de ce 6 octobre 2026.
Le 06/10/2026 à 12:24 par Clotilde Martin
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06/10/2026 à 12:24
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La mécanique rappellera quelque chose à ceux qui ont collectionné les images Panini de football ou d’autres licences : des pochettes à ouvrir, des doubles à échanger et certaines références beaucoup plus difficiles à obtenir. Cette fois, pas de stickers à coller dans un album, mais des cartes à ranger dans un classeur.
La collection reprend les personnages et les running gags de la bande dessinée créée par Antoine Dole, alias Mr Tan : Magnus, l’ami imaginaire de l’héroïne, Ajax, son chat, Geoffroy, Jade et Miranda, ses parents ou encore ses camarades d’école.
Plusieurs séries organisent les 185 cartes, avec des intitulés empruntés à l'univers de la BD : « Moi j’aime personne », « Choubidoulove », « La rentrée des claques », « Very Important Bizarres » ou « Pas de pitié pour les adultes ». La catégorie « Tu veux ma photo ? » rassemble 18 expressions de Mortelle Adèle présentées comme des polaroids. « Carrément fantasticool » reprend, elle, des cases et des strips tirés des derniers albums.
Contrairement à une vieille légende de collectionneurs, Panini a expliqué que ses vignettes de football ordinaires étaient imprimées en quantités égales. Certaines collections ont toutefois comporté des pièces spéciales, à l’image des stickers d’or de Foot 2008. Pour Mortelle Adèle, le principe est différent : Panini distingue cette fois des cartes rares et ultrarares.
Elles reproduisent des dessins réalisés spécialement pour l’occasion par Diane Le Feyer, illustratrice actuelle de la série, et Antoine Dole. Cent exemplaires ont été signés à la main par l’un des deux auteurs.
Puis, sur les 185 références, 85 disposent d'une finition particulière : 10 sont phosphorescentes, 25 pailletées et 50 argentées.
Cinq autres cartes se distinguent encore davantage, puisqu'elles affichent un croquis original et unique, réalisé directement sur papier par Diane Le Feyer ou Antoine Dole (alias Mr Tan).
À ces 185 cartes s'ajoutent 15 références en édition limitée, qui ne font pas partie de la collection principale. Trois sont des « Cartes Chansons » disponibles dans les coffrets métalliques.
Plusieurs formats seront proposés : un pack de démarrage avec un classeur, deux pochettes et une carte en édition limitée ; des blisters de trois ou cinq pochettes ; une boîte de 18 pochettes ; ainsi que trois modèles de boîtes métalliques, chacune accompagnée d’une édition limitée exclusive.
La prévente débute ce 6 octobre sur le site de Panini France. Un lancement public est prévu le 25 octobre au Grand Rex, à Paris, en présence des auteurs, avec des échanges, des défis de dessin et plusieurs animations autour de la collection.
Créée et écrite par Antoine Dole sous le pseudonyme de Mr Tan, Mortelle Adèle a fait ses débuts en 2012. Les sept premiers tomes étaient illustrés par Miss Prickly, avant que Diane Le Feyer ne reprenne le dessin. La série compte désormais 23 volumes.
Les ventes confirment le succès de la série. Selon les données Edistat, le tome 23 de Mortelle Adèle, Nazebrocadabra !, s’est vendu à 141.347 exemplaires, quand le tome 22, Bande de compotes !, totalise 265.381 ventes.
À LIRE - Un nouveau magazine Mortelle Adèle chez Prisma Media (Vivendi)
Autour de la bande dessinée se sont aussi développés des romans, un magazine, trois disques, un podcast ainsi que différents produits dérivés.
Les enfants, quand ils lisent Mortelle Adèle, ne voient pas une petite fille cruelle et détestable, ils voient plutôt une petite fille courageuse, qui ose dire les choses, questionner le monde des adultes, qui n’a pas peur d’affirmer qui elle est.
- Antoine Dole, alias Mr Tan, créateur et scénariste de Mortelle Adèle.
Fondé en 1961 en Italie, Panini ne se limite plus aux albums de vignettes et aux cartes à collectionner. Le groupe publie aussi des comics, mangas, livres jeunesse et magazines, souvent sous licence, autour de franchises comme Marvel, Star Wars, Pokémon ou Disney.
En France, sa présence doit encore s’élargir : à partir du 1er avril 2027, Panini reprendra notamment l’édition du Journal de Mickey, de Picsou Magazine, Super Picsou Géant et Mickey Parade Géant. Le groupe publie chaque année plus de 7000 titres à l’échelle internationale.
Crédit image : Mr Tan & Co, 2026
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
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Au Yémen, publier ne consiste plus seulement à trouver un éditeur. Papier, impression, transport, distribution, paiements : chaque étape s’est compliquée sous l’effet d’une guerre qui dure depuis plus de dix ans et d’une économie fragmentée. Une enquête d’Al-Araby Al-Jadeed décrit un secteur qui continue de produire, mais souvent en passant par des maisons yéménites établies à l’étranger.
01/10/2026, 15:18
Emma Tesson a rejoint l'équipe de Livre et lecture en Bretagne depuis le 1er septembre dernier. Elle intègre, aux côtés de Sara Mammad de Beauregart, la mission Culture-Lecture-Justice confiée depuis 2023 à Livre et lecture en Bretagne par la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de Bretagne, la Direction interrégionale des services pénitentiaires, et la Protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ).
01/10/2026, 14:36
Du 24 septembre au 8 octobre, Lire et faire lire relance sa campagne de remobilisation des bénévoles sur les réseaux sociaux. Créée en 1999, l’association repose sur des lecteurs et lectrices de plus de 50 ans qui interviennent auprès de petits groupes d’enfants, de 0 à 12 ans, dans des structures éducatives, culturelles et sociales. Au programme : des séances de lecture à voix haute, avec un double objectif de transmission du goût des livres et de rencontre entre les générations.
01/10/2026, 11:37
Nicolas Zago, auteur indépendant français, lance The Ultimate Fight Tome 1 via Ulule. Ce light novel sombre et philosophique a atteint 129% de financement en trois jours (775€), révélant une appétence réelle pour les histoires qui questionnent le contrôle et la liberté. Inspiré de Byung-Chul Han et de la critique sartrienne, le light novel suit Hiro, un héros pris au piège d'une réalité où un Présentateur omniscient orchestre chaque moment. Entre boucles temporelle et illusions de choix, le Tome 1 propose une réflexion sombre sur ce qu'être libre signifie réellement dans un monde où tout n'est que divertissement. Projet porté par Nicolas Zago.
01/10/2026, 10:31
Avec Le Joli Moi de Mai, François Betz revient sur Mai 68 à travers une fiction née pendant le confinement. Après un ouvrage consacré à l’histoire de la revue artistique et littéraire Le Point, il change de registre et mêle cette fois enquête, comédie, histoire d’amour et uchronie pour confronter la France de 1968 à celle d’aujourd’hui. Dans ce texte, il raconte la naissance du projet, d’abord pensé comme une série, puis entièrement réécrit pour devenir son premier roman.
30/09/2026, 18:18
Huit librairies indépendantes américaines interpellent l’American Booksellers Association (ABA) sur les conséquences qu’elles redoutent d’un mémorandum présidentiel consacré au terrorisme intérieur et à la violence politique.
30/09/2026, 17:34
En Argentine, vendre moins de livres n'est plus tout le problème. Entre les huit premiers mois de 2023 et la même période de 2026, les commerces indépendants étudiés par leur fédération ont écoulé 25 % d'exemplaires en moins, tandis que leur chiffre d'affaires réel chutait de 41,5 %. La FALPA réclame désormais une « urgence librera » nationale et demande au pouvoir politique d'intervenir, selon La Nación.
30/09/2026, 16:19
Dissimuler les lacunes d'une démonstration ou étaler sa culture, le name dropping peut avoir plusieurs fonctions, rarement valorisantes. La Commission d'enrichissement de la langue française, à défaut de le bannir, lui fournit un équivalent en français, la nominite. Le terme apparait dans une nouvelle liste, relative au vocabulaire de l'économie et de la finance.
30/09/2026, 14:42
Exclusif — Les négociations annuelles obligatoires de la branche Librairie, entre le Syndicat de la librairie française (SLF) et les syndicats de salariés, sont au point mort, apprend ActuaLitté. Les propositions du syndicat patronal ont été loin de satisfaire la CGT, Force ouvrière et SUD Culture Solidaires, qui sollicitent à présent l'intervention de la Direction générale du travail, rattachée au ministère du Travail.
30/09/2026, 12:50
si loin si proche, Pamir est un livre où photographies et poèmes construisent une traversée sensible d’un territoire contraint, à la lisière du visible et de ce qui est tu. Réalisé par le photographe François Pache avec le poète Pamiri Sashi Zaifi, aujourd’hui en exil, l’ouvrage explore une région du Tadjikistan où l’éclat des montagnes et l’ombre du pouvoir façonnent les territoires et les vies qu’ils abritent et où s’éprouvent l’accueil, le doute et la force fragile des liens humains. Les textes dialoguent avec les images comme des contrepoints mémoriels. Ils ouvrent un espace que le lecteur découvre et parcourt à son rythme. Projet porté par François Pache et Pamiri Sashi Zaifi.
30/09/2026, 09:40
Exclusif - La procédure de redressement judiciaire engagée pour la société Eilean Books aboutira très certainement à un rachat. Selon les informations de ActuaLitté, quatre repreneurs se présentent pour la reprise. Au menu, Hachette Livre, Média Participations et Editis, dont les approches diffèrent significativement.
29/09/2026, 20:41
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