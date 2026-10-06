Mortelle Adèle arrive chez Panini avec 185 cartes à collectionner

La mécanique rappellera quelque chose à ceux qui ont collectionné les images Panini de football ou d’autres licences : des pochettes à ouvrir, des doubles à échanger et certaines références beaucoup plus difficiles à obtenir. Cette fois, pas de stickers à coller dans un album, mais des cartes à ranger dans un classeur.

La collection reprend les personnages et les running gags de la bande dessinée créée par Antoine Dole, alias Mr Tan : Magnus, l’ami imaginaire de l’héroïne, Ajax, son chat, Geoffroy, Jade et Miranda, ses parents ou encore ses camarades d’école.

Plusieurs séries organisent les 185 cartes, avec des intitulés empruntés à l'univers de la BD : « Moi j’aime personne », « Choubidoulove », « La rentrée des claques », « Very Important Bizarres » ou « Pas de pitié pour les adultes ». La catégorie « Tu veux ma photo ? » rassemble 18 expressions de Mortelle Adèle présentées comme des polaroids. « Carrément fantasticool » reprend, elle, des cases et des strips tirés des derniers albums.

© Mr Tan et Diane Le Feyer, d’après l’œuvre créée par Mr Tan et Miss Prickly

Des cartes plus difficiles à trouver

Contrairement à une vieille légende de collectionneurs, Panini a expliqué que ses vignettes de football ordinaires étaient imprimées en quantités égales. Certaines collections ont toutefois comporté des pièces spéciales, à l’image des stickers d’or de Foot 2008. Pour Mortelle Adèle, le principe est différent : Panini distingue cette fois des cartes rares et ultrarares.

Elles reproduisent des dessins réalisés spécialement pour l’occasion par Diane Le Feyer, illustratrice actuelle de la série, et Antoine Dole. Cent exemplaires ont été signés à la main par l’un des deux auteurs.

Puis, sur les 185 références, 85 disposent d'une finition particulière : 10 sont phosphorescentes, 25 pailletées et 50 argentées.

Cinq autres cartes se distinguent encore davantage, puisqu'elles affichent un croquis original et unique, réalisé directement sur papier par Diane Le Feyer ou Antoine Dole (alias Mr Tan).

À ces 185 cartes s'ajoutent 15 références en édition limitée, qui ne font pas partie de la collection principale. Trois sont des « Cartes Chansons » disponibles dans les coffrets métalliques.

Plusieurs formats seront proposés : un pack de démarrage avec un classeur, deux pochettes et une carte en édition limitée ; des blisters de trois ou cinq pochettes ; une boîte de 18 pochettes ; ainsi que trois modèles de boîtes métalliques, chacune accompagnée d’une édition limitée exclusive.

La prévente débute ce 6 octobre sur le site de Panini France. Un lancement public est prévu le 25 octobre au Grand Rex, à Paris, en présence des auteurs, avec des échanges, des défis de dessin et plusieurs animations autour de la collection.

Mortelle Adèle, toujours bien installée en librairie

Créée et écrite par Antoine Dole sous le pseudonyme de Mr Tan, Mortelle Adèle a fait ses débuts en 2012. Les sept premiers tomes étaient illustrés par Miss Prickly, avant que Diane Le Feyer ne reprenne le dessin. La série compte désormais 23 volumes.

Les ventes confirment le succès de la série. Selon les données Edistat, le tome 23 de Mortelle Adèle, Nazebrocadabra !, s’est vendu à 141.347 exemplaires, quand le tome 22, Bande de compotes !, totalise 265.381 ventes.

À LIRE - Un nouveau magazine Mortelle Adèle chez Prisma Media (Vivendi)

Autour de la bande dessinée se sont aussi développés des romans, un magazine, trois disques, un podcast ainsi que différents produits dérivés.

Les enfants, quand ils lisent Mortelle Adèle, ne voient pas une petite fille cruelle et détestable, ils voient plutôt une petite fille courageuse, qui ose dire les choses, questionner le monde des adultes, qui n’a pas peur d’affirmer qui elle est. - Antoine Dole, alias Mr Tan, créateur et scénariste de Mortelle Adèle.

Fondé en 1961 en Italie, Panini ne se limite plus aux albums de vignettes et aux cartes à collectionner. Le groupe publie aussi des comics, mangas, livres jeunesse et magazines, souvent sous licence, autour de franchises comme Marvel, Star Wars, Pokémon ou Disney.

En France, sa présence doit encore s’élargir : à partir du 1er avril 2027, Panini reprendra notamment l’édition du Journal de Mickey, de Picsou Magazine, Super Picsou Géant et Mickey Parade Géant. Le groupe publie chaque année plus de 7000 titres à l’échelle internationale.

Crédit image : Mr Tan & Co, 2026

Par Clotilde Martin

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