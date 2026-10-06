Le Parfum des feuilles de thé : quitter Tokyo pour recommencer

Le Parfum des feuilles de thé a la délicatesse de croire au rêve sans oublier le travail qu’il exige. Mayumi garde en tête une phrase : « Aujourd’hui encore, tu peux essayer. » Encore faut-il apprendre ce que signifie essayer.

Pour elle, l’élan est presque physique : « Un besoin de nature, de terre humide, de brume et d’insectes. » Pour Akane, le retour est plus chargé. Ces champs sont ceux de l’enfance, des grands-parents, d’un savoir transmis et de blessures qui n’ont pas disparu parce que le paysage est beau. Très tôt, une question traverse l’album : « Quand sait-on qu’une page a été tournée ? Que la vie, plus jamais, n’aura la même texture ? » Camille Monceaux ne confond jamais tourner la page et effacer ce qui précède.

La plantation impose rapidement sa propre grammaire. Il faut observer les théiers, comprendre l’ombre, l’humidité, l’umami, maîtriser la cueillette, protéger les feuilles des odeurs parasites, surveiller le ciel. Les muscles découvrent des gestes qu’ils ignoraient. Le calendrier agricole ne se négocie pas avec les envies du moment. Devant l’étendue du travail, la question tombe : « À trois, peut-on vraiment s’en sortir ? » Le retour à la terre cesse d’être un décor et devient une organisation quotidienne, avec sa fatigue, ses ratés, ses compétences à acquérir.

Virginie Blancher accompagne ce mouvement avec des crayons de couleur et des lavis qui savent laisser respirer les pages. Les verts ne sont jamais un simple fond : ils changent avec les saisons, la lumière, la pluie. Les intérieurs de bois, les rangées de théiers, les silhouettes perdues dans la pente donnent au temps une lenteur concrète. L’image peut s’arrêter là où le dialogue se tait. Cette douceur graphique n’édulcore pas les tensions ; elle leur offre un espace où monter sans bruit.

Le couple fonctionne de la même manière. Mayumi s’élance, Akane mesure, doute, se souvient. Leurs rythmes ne coïncident pas toujours et c’est tant mieux. « Les questions me tourmentent et s’amoncellent en orage. » L’amour ne règle ni l’héritage familial ni la peur de se tromper. Il sert plutôt de lieu où ces inquiétudes peuvent être dites, parfois mal, puis reprises. L’album gagne beaucoup à montrer une relation installée sans la transformer en évidence tranquille.

Autour d’elles, la communauté élargit encore le propos. Voisins, sœur, amis, Nana : les trajectoires interrogent la famille choisie, la transidentité, l’homosexualité et ce qu’une campagne japonaise accepte ou rejette. Les violences ne sont pas abstraites : elles passent par un foyer où l’on ne peut pas rentrer habillé comme on le souhaite, un regard, une lettre familiale, la peur d’être mis à l’écart. D’où cette phrase, plus sombre que le dessin ne le laisse d’abord croire : « Il faut un cœur solide, un cœur de tigre ou de volcan, pour survivre à ce déchaînement. »

La bienveillance générale peut parfois lisser certaines résistances : quelques conflits sociaux ou familiaux se résolvent plus vite que leur violence initiale ne le laisserait supposer. Mais l’album évite la naïveté grâce à la matière même du quotidien. Rien ne pousse parce qu’on le souhaite très fort. Il faut travailler, attendre, demander de l’aide, recommencer.

Le Parfum des feuilles de thé est ainsi moins un récit de fuite qu’une histoire de transplantation. Akane et Mayumi ne cherchent pas un refuge hors du monde ; elles essaient de fabriquer une place vivable dans celui qui existe. La terre n’y guérit personne par magie. Elle oblige simplement à regarder ce que l’on hérite, ce que l’on garde et ce que l’on choisit enfin de faire pousser.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Lucy L.

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