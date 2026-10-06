Voyage avec un âne : ce que Modestine change au récit de Stevenson

La nouvelle édition illustrée par Guillaume Guilpart, préfacée par Clara Arnaud, conserve le charme du classique tout en l’obligeant à répondre à une question que l’on ne peut plus contourner : comment lire aujourd’hui la violence infligée à l’animal ?

Clara Arnaud ne tourne pas autour. Entre Stevenson et Modestine, écrit-elle, « le malentendu est presque immédiat, et il est immense. » Coups, contrainte, blessures : l’ânesse n’est pas seulement la compagne pittoresque dont la postérité touristique a fait une mascotte. La préface rappelle, à juste titre, qu’il serait trop facile d’excuser ces gestes au nom du XIXe siècle. Un animal de travail représentait aussi une valeur et suscitait déjà des attachements profonds. Cette relecture réveille la tension la plus féconde.

Car Modestine dérègle Stevenson. Lui marche vers une destination ; elle habite le chemin. Lui pense horaires, distances, paquetage ; elle s’arrête devant ce qui se mange. Peu à peu, le voyageur apprend malgré lui à ralentir, à regarder au ras des herbes, à laisser le paysage prendre du temps. Clara Arnaud formule joliment ce renversement : « Les ânes sont les poètes que nous avons oublié d’être. » La formule dit exactement ce que le voyageur mettra plusieurs jours à comprendre : avancer n’est pas forcément aller droit.

Stevenson, de son côté, garde la meilleure arme contre l’héroïsme : l’ironie. Au Monastier, son projet de traverser les Cévennes à pied paraît si extravagant qu’on le considère avec « une piété dédaigneuse comme un individu qui aurait décidé un voyage dans la Lune ». Toute sa manière est là : gonfler légèrement la scène, puis y planter une aiguille. Les montagnes sont magnifiques, mais le bât glisse. La solitude élève l’âme, mais il faut trouver à dîner. La religion appelle de vastes méditations, puis une conversation d’auberge ramène le philosophe sur terre.

Le récit est surtout beaucoup plus peuplé qu’on ne s’en souvient. Paysans, aubergistes, protestants, catholiques, trappistes, marcheurs de passage : partir seul devient le meilleur moyen de rencontrer. Dans la lettre à Sidney Colvin qui ouvre l’ouvrage, Stevenson affirme que « ce que nous trouvons de meilleur en route c’est un loyal ami. »

Quelques lignes plus loin : « Tout livre est, dans sa signification secrète, une lettre ouverte aux amis de l’auteur. » Voilà pourquoi ces pages conservent leur fraîcheur. Elles ne posent pas devant le lecteur : elles lui parlent, bifurquent, reviennent, repartent.

Même les digressions les plus datées gardent parfois une insolence étonnamment actuelle. Chez les trappistes, Stevenson se demande si « la fatigue réelle, n’est-ce point d’être un sot hébété et de laisser la vie mal gérée selon notre manière étroite et folle ? »

Il y a chez lui ce mélange de curiosité, de mauvaise foi, de pénétration et d’allégresse qui transforme une douzaine de jours de marche en laboratoire moral. Cette édition réussit parce qu’elle ne demande pas de choisir entre admiration et malaise. On peut goûter la prose, rire avec Stevenson, s’arrêter devant ses paysages, tout en refusant d’effacer ce que subit Modestine.

La préface de Clara Arnaud ne greffe pas une morale contemporaine sur un vieux texte : elle rend visible ce qu’il contenait déjà, la lente métamorphose d’un homme convaincu d’avoir acheté un porte-bagages et qui finit par découvrir une présence. Le chemin n’en devient que plus accidenté — et le livre, plus vivant.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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