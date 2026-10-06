La Sorcière de Maupir : quand guérir suffit pour devenir sorcière

À Maupir, Völva n’a pas besoin de jeter un sort pour inspirer la méfiance. Elle connaît les plantes, prépare des remèdes et soigne ceux qui viennent la trouver. Mais ce qui soulage les uns effraie les autres : au village, on l’appelle sorcière. Fallon, lui, refuse de s’en tenir à ce que l’on raconte. En apprenant à connaître Völva, il découvre peu à peu une femme que les rumeurs ont rendue étrangère aux siens. Que peut devenir leur histoire lorsque la peur décide à leur place de ce qu’il faut croire ?

Avec La Sorcière de Maupir, Antoine Grandin signe une romantasy où la magie côtoie les sentiments, et où les apparences pèsent parfois plus lourd que la vérité. Le roman invite à suivre Völva et Fallon dans un univers de nature, de mystères et de croyances, tout en posant une question qui dépasse le village de Maupir : que faisons-nous de celles et ceux que nous ne prenons pas le temps de comprendre ?

Les contributions serviront à financer la relecture et la correction, la fabrication des exemplaires, la mise en valeur du roman (page de couverture, illustrations, jaspage...) et les droits versés à son auteur. Soutenir ce projet, c’est permettre à une petite maison d’édition de publier un livre auquel elle croit, tout en rémunérant la personne qui l’a écrit. C’est un engagement qui compte beaucoup pour nous : derrière une couverture et une histoire, il y a aussi des mois de travail et une voix à faire entendre.

La Sorcière de Maupir est une romantasy que nous souhaitons construire avec ses lecteurs. Sur Ulule, chacun peut choisir sa façon d’entrer dans l’histoire : eBook, broché ou relié, avec, selon les packs, une dédicace, des illustrations et des souvenirs de l’univers de Völva et Fallon.

Pourquoi Ulule ?

Chaque précommande nous aide à fabriquer le livre et à rémunérer son auteur. La campagne permet aussi d’enrichir cette édition ensemble : au fil des paliers atteints, de nouveaux détails et cadeaux pourront voir le jour. Pour The Green Codex, c’est aussi l’occasion de rencontrer les lecteurs qui croiront en cette aventure et nous aideront à lui donner vie.

Et si la véritable magie de Maupir était d’apprendre à voir au-delà des rumeurs ? Entre secrets, sentiments naissants et peur de l’inconnu, Völva et Fallon vous invitent à découvrir leur histoire sur Ulule. Vous y trouverez le roman et les contreparties imaginées pour prolonger le voyage. En précommandant La Sorcière de Maupir, vous aiderez aussi cette romantasy et son édition reliée à voir le jour.

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Par Projet Ulule

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