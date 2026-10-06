Toute la famille a eu de la chance : Auschwitz au bout du couloir

Il revient vers l’été 1967 avec ce que le temps conserve, déplace et colore. Quelques pages plus loin, il le reconnaît encore : « Je ne sais plus bien, je recompose, j’arrange. » Loin d’affaiblir le récit, cet aveu lui donne sa matière : la mémoire familiale telle qu’elle se raconte, avec ses certitudes, ses trous et ses formules répétées jusqu’à devenir des vérités domestiques.

Le livre excelle quand la grande Histoire entre dans l’appartement sans frapper. La guerre des Six Jours, les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, Israël, Auschwitz, Paris : tout remonte ensemble. « Juin de cette année-là fut un révélateur, au sens chimique et photographique du terme. » Ce n’est pas une métaphore décorative.

Les événements du présent font apparaître sur le papier sensible les peurs, les récits et les silences des générations précédentes. L’enfant entend, regarde la télévision, pose des questions ; l’adulte, lui, recompose aujourd’hui ce qu’il pouvait comprendre alors.

Schwartz trouve surtout une image qui porte presque tout le roman : le couloir de l’appartement familial, dix mètres cinquante, étroit, sans fenêtre. « Quand j’étais petit, être juif, c’était avancer dans ce couloir étroit sans se retourner. Parce que derrière, il y avait Auschwitz. » En deux phrases, un espace banal devient géographie mentale. Derrière : la catastrophe. Devant : l’enfance, Paris, les vacances, la vie qui insiste. Le motif pourrait être pesant ; l’auteur le sauve par sa capacité à changer immédiatement de registre.

Car ce récit a de la gouaille. Une date grave peut côtoyer le Formica, un souvenir familial bifurquer vers une plaisanterie, le yiddish revenir avec une expression de la maison. Quand l’enfant demande à son père ce que signifie être juif, la réponse tombe après un silence : « … C’est surtout beaucoup d’emmerdements ! »

Toute l’écriture est dans cette collision, où l’humour ne gomme rien : il empêche plutôt le passé de se pétrifier sous la solennité. Les morts, les survivants et ceux qui ont eu de la chance redeviennent des gens qui parlent, râlent, racontent, exagèrent parfois.

Le titre lui-même vient de cette litanie familiale : « On a eu de la chance, répétaient les parents. Toute la famille a eu de la chance. » La phrase paraît simple ; elle est vertigineuse. Elle dit la survie, mais aussi tout ce que le mot chance contient lorsqu’il est prononcé après l’Extermination. Schwartz n’appuie pas davantage. Il fait confiance au décalage entre la formule et ce que le lecteur sait. C’est lorsqu’il procède ainsi, par scène, voix ou détail matériel, que le roman est le plus fort.

Il l’est un peu moins lorsque le narrateur adulte reprend longuement la main pour expliquer le contexte, préciser une généalogie ou commenter après coup ce que la scène avait déjà rendu sensible. Le goût de la digression donne de l’épaisseur à l’époque, mais ralentit parfois l’élan. La voix de l’enfant, si vive lorsqu’elle surgit, peut alors se retrouver couverte par celle de l’homme qui sait désormais où tout cela mène. Quelques développements gagneraient à laisser davantage respirer le lecteur.

Mais le récit sait toujours retrouver son image centrale et la retourner : « Ce couloir sans fenêtre, c’était aussi un tunnel avec la lumière au bout, et l’idée de regarder devant plutôt que derrière avait du bon. » Voilà peut-être la phrase qui l’équilibre le mieux.

Toute la famille a eu de la chance regarde derrière sans s’y enfermer. Il mêle mémoire, peur, humour et énergie familiale dans une langue volontiers bavarde, très incarnée, jamais muséale. Un roman de transmission qui sait que le passé ne revient pas en ordre : il déboule dans une cuisine, au détour d’un mot, et oblige chacun à trouver malgré tout le chemin vers la lumière.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Victor De Sepausy

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