Toute la famille a eu de la chance : Auschwitz au bout du couloir

Philippe Schwartz commence par se méfier de sa propre mémoire. C’est une excellente manière d’entrer dans Toute la famille a eu de la chance. « Aujourd’hui, j’ai conscience d’enjoliver. J’en fais une légende. » Le narrateur ne promet donc ni archive pure ni reconstitution infaillible. Sortie le 15 octobre.
Le 06/10/2026 à 12:55 par Victor De Sepausy
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06/10/2026 à 12:55
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Il revient vers l’été 1967 avec ce que le temps conserve, déplace et colore. Quelques pages plus loin, il le reconnaît encore : « Je ne sais plus bien, je recompose, j’arrange. » Loin d’affaiblir le récit, cet aveu lui donne sa matière : la mémoire familiale telle qu’elle se raconte, avec ses certitudes, ses trous et ses formules répétées jusqu’à devenir des vérités domestiques.
Le livre excelle quand la grande Histoire entre dans l’appartement sans frapper. La guerre des Six Jours, les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, Israël, Auschwitz, Paris : tout remonte ensemble. « Juin de cette année-là fut un révélateur, au sens chimique et photographique du terme. » Ce n’est pas une métaphore décorative.
Les événements du présent font apparaître sur le papier sensible les peurs, les récits et les silences des générations précédentes. L’enfant entend, regarde la télévision, pose des questions ; l’adulte, lui, recompose aujourd’hui ce qu’il pouvait comprendre alors.
Schwartz trouve surtout une image qui porte presque tout le roman : le couloir de l’appartement familial, dix mètres cinquante, étroit, sans fenêtre. « Quand j’étais petit, être juif, c’était avancer dans ce couloir étroit sans se retourner. Parce que derrière, il y avait Auschwitz. » En deux phrases, un espace banal devient géographie mentale. Derrière : la catastrophe. Devant : l’enfance, Paris, les vacances, la vie qui insiste. Le motif pourrait être pesant ; l’auteur le sauve par sa capacité à changer immédiatement de registre.
Car ce récit a de la gouaille. Une date grave peut côtoyer le Formica, un souvenir familial bifurquer vers une plaisanterie, le yiddish revenir avec une expression de la maison. Quand l’enfant demande à son père ce que signifie être juif, la réponse tombe après un silence : « … C’est surtout beaucoup d’emmerdements ! »
Toute l’écriture est dans cette collision, où l’humour ne gomme rien : il empêche plutôt le passé de se pétrifier sous la solennité. Les morts, les survivants et ceux qui ont eu de la chance redeviennent des gens qui parlent, râlent, racontent, exagèrent parfois.
Le titre lui-même vient de cette litanie familiale : « On a eu de la chance, répétaient les parents. Toute la famille a eu de la chance. » La phrase paraît simple ; elle est vertigineuse. Elle dit la survie, mais aussi tout ce que le mot chance contient lorsqu’il est prononcé après l’Extermination. Schwartz n’appuie pas davantage. Il fait confiance au décalage entre la formule et ce que le lecteur sait. C’est lorsqu’il procède ainsi, par scène, voix ou détail matériel, que le roman est le plus fort.
Il l’est un peu moins lorsque le narrateur adulte reprend longuement la main pour expliquer le contexte, préciser une généalogie ou commenter après coup ce que la scène avait déjà rendu sensible. Le goût de la digression donne de l’épaisseur à l’époque, mais ralentit parfois l’élan. La voix de l’enfant, si vive lorsqu’elle surgit, peut alors se retrouver couverte par celle de l’homme qui sait désormais où tout cela mène. Quelques développements gagneraient à laisser davantage respirer le lecteur.
Mais le récit sait toujours retrouver son image centrale et la retourner : « Ce couloir sans fenêtre, c’était aussi un tunnel avec la lumière au bout, et l’idée de regarder devant plutôt que derrière avait du bon. » Voilà peut-être la phrase qui l’équilibre le mieux.
Toute la famille a eu de la chance regarde derrière sans s’y enfermer. Il mêle mémoire, peur, humour et énergie familiale dans une langue volontiers bavarde, très incarnée, jamais muséale. Un roman de transmission qui sait que le passé ne revient pas en ordre : il déboule dans une cuisine, au détour d’un mot, et oblige chacun à trouver malgré tout le chemin vers la lumière.
DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026
Par Victor De Sepausy
Contact : vds@actualitte.com
Paru le 15/10/2026
240 pages
L'Archipel
20,00 €
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28/09/2026, 14:00
Une des caractéristiques d’une démocratie est que l’État se légitime par le Droit, mais peut-il outrepasser cette règle au nom de l’intérêt supérieur de la Nation ? Le livre de Jean-Pierre Spitzer prouve que le droit est au-dessus de tout et que rien ne saurait s’y soustraire.
28/09/2026, 12:30
Dernier volume à rejoindre l’intégrale des œuvres de Goliarda Sapienza au Tripode, Le Grand mensonge et autres textes rassemble des écrits pour le théâtre restés jusqu’ici moins connus. Trois pièces, trois synopsis et un projet d’adaptation permettent de retrouver la modernité d’une autrice qui, bien avant L’Art de la joie, interrogeait déjà l’identité, le genre, la sexualité et la condition des femmes.
28/09/2026, 08:00
Pour le dernier tome des Cosy Christmas Mystery, Carine Pitocchi entraîne la bande de St Mary Hill jusqu’en Égypte. Entre préparatifs de mariage, disparition sur le lac Nasser, tueur en série et trésor caché, le voyage de Jo et Lawrie prend rapidement une tournure pour le moins mouvementée.
28/09/2026, 07:00
Avec Mom alone – Ma vie de mère parfaite, Clotka croque avec humour les petites catastrophes et les grands moments de tendresse de la vie avec deux enfants. Un journal de bord en bande dessinée où les retards, les devoirs et les repas deviennent autant de scènes du quotidien.
28/09/2026, 06:00
« Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes moudront au moulin : l’une sera prise, l’autre laissée. » (1) La parabole de saint Matthieu a parfois l’air de s’appliquer, avec son arbitraire sans « pourquoi », aux verdicts de l’Histoire littéraire, surtout quand elle laisse dans les limbes le roman posthume Les Hauts-Quartiers de Paul Gadenne (1907-1956), paru en 1973 dans la collection « Cadre rouge » des Éditions du Seuil et réédité chez Points en 2013. Par Hortense Miginiac *
27/09/2026, 13:39
Avec L’Hors-présence ou chimères du pays de Morsan, Tiphaine Raffier met en scène une famille confrontée aux derniers jours de l’une des leurs. Dans un village en ruine, la maladie, les non-dits et une mystérieuse présence qui les observe font vaciller les repères autour de la mort.
27/09/2026, 06:00
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