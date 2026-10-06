L'inoxydable Doraemon explore les abysses et les salles obscures

Personnage très populaire au Japon, Doraemon n'a pas tardé à s'animer dans des séries, dès 1973, puis des films, avec, en 1980, Doraemon : Nobita et le Dinosaure, réalisé par Hiroshi Fukutomi. Doraemon et le Château sous-marin, ce nouveau film, est ainsi... le 45e volet de la franchise !

Le long-métrage animé est réalisé par Tetsuo Yajima, qui souligne : « J’ai 40 ans aujourd’hui, et je pense que toute ma génération a grandi avec Doraemon. À l’école, c’était constamment un sujet de conversation, et il faisait partie de notre quotidien. Aujourd’hui encore, mon fils et ma fille regardent les épisodes chaque semaine à la télévision et il nous arrive de discuter ensemble sur les gadgets secrets. »

En France, la série de mangas a été publiée par Kana Éditions en 45 volumes entre 2007 et 2018, dans des traductions de Misato Raillard.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com