Die Lücken, de Shida Bazyar, salué par le Prix du Livre allemand 2026

Die Lücken (Les lacunes), le troisième roman de Shida Bazyar, lui a permis de remporter le Prix du Livre allemand, une des récompenses littéraires les plus prestigieuses du pays. Le jury estime que son récit « rend compte de près d'un siècle d'ambivalence en Allemagne ».

Il poursuit : « Certains voisins assistaient à la disparition des juifs de l'espace public. D'autres prennent des décisions qui influent sur la vie des personnes issues de l'immigration. L'autrice a recours à différentes stratégies, comme la narration par une personne décédée ou une structure en kaléidoscope, pour passer d'une époque à une autre et créer à la fois de la proximité et de la distance. »

Ce roman « qui se dresse contre l'indifférence », pour le jury, est aussi une « invitation au dialogue », selon la formule de Sebastian Guggolz, président de l'Association des éditeurs et des libraires allemands.

Parmi les romans de Shida Bazyar, le premier a été traduit en français sous le titre Les nuits sont calmes à Téhéran, par Barbara Fontaine (Slatkine & Cie, 2018).

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En 2026, le jury du Prix du Livre allemand réunissait Cornelia Geißler (Berliner Zeitung), porte-parole, Theresa Donner (librairie heiter bis wolkig, Halle-sur-Saale), Jan Ehlert (NDR), Maha El Hissy (critique indépendante), Emily Grunert (Literaturbüro NRW), Stefanie Kreuzer (université de Cassel) et Adam Soboczynski (Die Zeit).

Le Deutscher Buchpreis est attribué par la Stiftung Buchkultur und Leseförderung du Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Son principal soutien est la Deutsche Bank Stiftung, avec pour partenaires la Foire du livre de Francfort et la ville de Francfort-sur-le-Main.

En 2025, le Prix du Livre Allemand avait été décerné à Dorothee Elmiger pour son roman Die Holländerinnen (Hanser).

Photographie : Shida Bazyar et Sebastian Guggolz (© Linda Deutsch)

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Par Dépêche

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