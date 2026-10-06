3 livres lauréats pour le Prix Marine Bravo Zulu, et un prix spécial

Le Prix Marine Bravo Zulu sera décerné en décembre prochain à trois ouvrages lauréats, dans autant de catégories : livre, beau-livre et bande dessinée. Mais une récompense spéciale s'ajoute en cette année 2026, qui marque les 400 ans de la Marine nationale. La remise des prix aura lieu le 3 décembre prochain, à l’École militaire, à Paris.
Le 06/10/2026 à 09:32 par Dépêche
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06/10/2026 à 09:32
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Entre ciel et mer - Vivre à bord du porte-avions Charles de Gaulle, de Julie Verger et Maeva Ricci, Éditions Nautilus
Le Zorg - la tragédie à l’origine de l’abolition de l’esclavage de Siddharth Kara, traduit par Anatole Tomczak, Éditions Paulsen
Chroniques littorales de José-Manuel Lamarque, Éditions Gründ – France Inter
Le grand atlas des viking – des premiers raids au temps des missionnaires de Stéphane Coviaux, Éditions Glénat
Le haut de la vague - Charmian et Jack London à Hawaï de Christophe Dabitch et Thierry Murat, Éditions Futuropolis
Hemingway, la jeune fille et la mer de Philippe Charlot et Laurent Zimny, Éditions Dargaud
Ces bateaux qui ont écrit l’histoire de la Marine de François Guichard et Jean-Benoît Héron, Éditions Glénat
Créé en 1987 par l’Association des Officiers de Réserve de la Marine nationale (ACORAM), le prix a connu plusieurs évolutions au fil du temps : d’abord nommé « Amiral Frémy » en 1996, puis « Prix Marine » en 2009, il devient en 2013 le « Prix Marine & Océans ».
À LIRE - Jean-Noël Orengo, lauréat du Prix des Deux Magots 2026
Depuis 2017, il porte le nom de Prix Marine Bravo Zulu, expression empruntée au code OTAN signifiant « bien joué, félicitations » — un message traditionnellement adressé par un navire commandant à ses équipages pour saluer une manœuvre réussie. Son jury est présidé par le capitaine de frégate Jean-Pascal Dannaud.
L'année dernière, le Prix Marine Bravo Zulu avait honoré Le capitaine égaré, de Vincent Guéquière (éditions Paulsen), Le Vigilant, de Raynal Pellicer et Titwane (éditions La Martinière) et Le port des marins perdus et Les filles des marins perdus, de Teresa Radice et Stefano Turconi (éditions Glénat).
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 12/02/2026
288 pages
Nautilus
20,00 €
Paru le 23/04/2026
296 pages
Editions Paulsen
23,00 €
Paru le 23/10/2025
224 pages
Editions Gründ
35,00 €
Paru le 13/11/2025
224 pages
Glénat
39,95 €
Paru le 10/06/2026
160 pages
Futuropolis Gallisol Editions
25,00 €
Paru le 10/04/2026
112 pages
Dargaud
21,50 €
Paru le 25/03/2026
160 pages
Glénat
30,00 €
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