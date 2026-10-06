3 livres lauréats pour le Prix Marine Bravo Zulu, et un prix spécial

Livre

Entre ciel et mer - Vivre à bord du porte-avions Charles de Gaulle, de Julie Verger et Maeva Ricci, Éditions Nautilus

Mention spéciale

Le Zorg - la tragédie à l’origine de l’abolition de l’esclavage de Siddharth Kara, traduit par Anatole Tomczak, Éditions Paulsen

Beau livre

Chroniques littorales de José-Manuel Lamarque, Éditions Gründ – France Inter

Mention spéciale

Le grand atlas des viking – des premiers raids au temps des missionnaires de Stéphane Coviaux, Éditions Glénat

BD

Le haut de la vague - Charmian et Jack London à Hawaï de Christophe Dabitch et Thierry Murat, Éditions Futuropolis

Mention spéciale

Hemingway, la jeune fille et la mer de Philippe Charlot et Laurent Zimny, Éditions Dargaud

Prix spécial 400 ans de la Marine

Ces bateaux qui ont écrit l’histoire de la Marine de François Guichard et Jean-Benoît Héron, Éditions Glénat

Créé en 1987 par l’Association des Officiers de Réserve de la Marine nationale (ACORAM), le prix a connu plusieurs évolutions au fil du temps : d’abord nommé « Amiral Frémy » en 1996, puis « Prix Marine » en 2009, il devient en 2013 le « Prix Marine & Océans ».

À LIRE - Jean-Noël Orengo, lauréat du Prix des Deux Magots 2026

Depuis 2017, il porte le nom de Prix Marine Bravo Zulu, expression empruntée au code OTAN signifiant « bien joué, félicitations » — un message traditionnellement adressé par un navire commandant à ses équipages pour saluer une manœuvre réussie. Son jury est présidé par le capitaine de frégate Jean-Pascal Dannaud.

L'année dernière, le Prix Marine Bravo Zulu avait honoré Le capitaine égaré, de Vincent Guéquière (éditions Paulsen), Le Vigilant, de Raynal Pellicer et Titwane (éditions La Martinière) et Le port des marins perdus et Les filles des marins perdus, de Teresa Radice et Stefano Turconi (éditions Glénat).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com