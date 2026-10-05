Le prix Violeta Negra, un prix pour cartographier le polar du Sud

Le festival cite explicitement l’espagnol, l’italien, le portugais, le grec, le turc ou l’arabe, tout en laissant cette définition ouverte à « toute autre langue du Sud ».

Le prix entend porter son regard, autant sur les littératures étrangères que sur leur passage en français. Les cinq livres sélectionnés en 2026 sont ainsi tous accompagnés du nom de leur traductrice ou traducteur. Soutenu par la Région Occitanie, le prix est présenté par les organisateurs comme une manière de manifester l’ouverture de la région sur « le grand espace méditerranéen ».

Cinq romans, quatre langues d’origine

La sélection 2026 rassemble cinq titres.

Falaise Noire, de Cristina Cassar Scalia, publié aux éditions de L’Archipel, est traduit de l’italien par Nathalie Bouyssès.

Susana Fortes concourt avec Les disparus d’As Covaz, également publié par L’Archipel, dans une traduction de l’espagnol signée Martine Desoille.

Avec L’Arbre de Judas, paru chez Agullo, le grec entre dans la sélection par la voix de Michalis Makropoulos. Le roman est traduit par Clara Nizzoli.

Autre représentant de la littérature espagnole, Marto Pariente est sélectionné avec Balanegra, publié chez Gallimard dans la collection Série noire et traduit par Sébastien Rutés.

Enfin, La Nuit du Hacker, de Yishaï Sarid, paraît chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs. Rosie Pinhas Delpuech en signe la traduction depuis l’hébreu.

Un jury venu de plusieurs métiers du livre

Le jury du Violeta Negra réunit des libraires, des bibliothécaires, des journalistes et des membres de l’association Toulouse Polars du Sud.

Pour cette édition, la présidence est confiée à Hortense de Roquette, avocate au barreau de Toulouse et fondatrice de Fahrenheit, une offre juridique dédiée au secteur culturel. Le dossier du festival la présente également comme une grande amatrice de créations littéraires.

La remise du prix est prévue le 11 octobre, pendant Toulouse Polars du Sud. Le festival, dont il constitue l’une des récompenses littéraires, tient sa 18e édition du 9 au 11 octobre 2026 et réunit cette année une quarantaine d’auteurs de sept pays.

Une « Brique Noire » pour le lauréat

Le Violeta Negra possède aussi son propre trophée : La Brique Noire, créée spécialement par l’artiste PAVAN.

L’objet reprend deux marqueurs associés au prix et à Toulouse : une violette est creusée dans une brique toulousaine devenue noire, en référence au roman noir. Le dossier présente cette pièce comme le prolongement du travail matiériste de PAVAN, artiste autodidacte qui intervient directement sur la matière et privilégie notamment les corps, les visages et les silhouettes.

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L’artiste connaît déjà le prix : il en avait présidé le jury en 2021 avant de proposer à Toulouse Polars du Sud d’en créer le trophée.

Par Hocine Bouhadjera

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