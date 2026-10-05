La Grande Librairie : six écrivains pour raconter la guerre et ses blessures

Giuliano da Empoli et les nouveaux seigneurs du numérique

Quatre ans après le succès du Mage du Kremlin (Gallimard/Folio), écoulé à près d'un million d'exemplaires, adapté au cinéma et récompensé par le Grand Prix du roman de l'Académie française, Giuliano da Empoli revient avec Le Fondateur (Gallimard).

Dans cette fiction, l'essayiste et romancier dresse le portrait du créateur tout-puissant d'une société de surveillance et interroge la manière dont les dirigeants du numérique participent à l'émergence d'un nouvel ordre mondial. Le livre aborde notamment les liens entre nouvelles technologies et industrie militaire, avec une question en arrière-plan : à qui profite la guerre ?

Olivier Rolin, de Troie aux villes détruites d'aujourd'hui

Avec La guerre éternelle (Gallimard), Olivier Rolin propose un texte à la croisée de l'essai et du carnet de voyage. L'écrivain établit un parallèle entre la destruction de Troie racontée par Homère dans L'Iliade et les tragédies plus contemporaines.

De Sarajevo à Marioupol, en passant par Kaboul, Gaza ou Srebrenica, la cité troyenne devient l'archétype de la ville suppliciée et un symbole de la violence et de la déshumanisation. Une manière d'interroger ce que la guerre transforme chez ceux qui la vivent.

Claude Guibal face à ce que la guerre fait aux hommes

Cette question traverse également le travail de Claude Guibal. Grand reporter au service international de Radio France, la journaliste a couvert en trente ans plusieurs conflits, notamment en Bosnie, au Congo, en Centrafrique et au Proche-Orient.

Dans Ce que la guerre fait aux hommes (Albin Michel), elle revient sur la guerre en Ukraine, mais aussi sur ce qu'elle éprouve face à la souffrance de ceux qu'elle rencontre et à sa propre impuissance. Son récit pose une autre question : comment raconter la guerre et trouver les mots lorsque le monde s'effondre ?

Delphine Horvilleur, les mots après le 7 octobre

Delphine Horvilleur poursuit cette réflexion avec Sermons sous les décombres (Olivier Nora Éditions). Elle y revient sur ses prises de parole au cours des trois dernières années et se livre à un examen de conscience après le traumatisme provoqué par les massacres du 7 octobre 2023.

L'autrice cherche notamment à identifier ce que cet événement l'a empêchée de voir ou de dire, à commencer par la souffrance des Palestiniens. Le livre revient ainsi sur certains silences et sur les effets du chaos sur le langage.

Olivier Grondeau raconte ses premiers mois de captivité en Iran

Autre expérience du traumatisme avec Olivier Grondeau, détenu comme otage en Iran pendant plus de deux ans. Dans Joseph dans la nuit (L'Iconoclaste), il raconte ses premiers mois de captivité dans les cachots de la République islamique.

Le récit revient sur la peur et la promiscuité, mais aussi sur les moyens de survivre à l'enfermement, notamment grâce à l'imaginaire et à la poésie.

Patrick Modiano pour un « Droit dans les yeux » inédit

Patrick Modiano sera également présent pour un « Droit dans les yeux » inédit. Le Prix Nobel de littérature intervient à l'occasion de la parution de son 46e roman, L'Éléphant (Gallimard).

Le choix des libraires à La Virevolte, à Lyon

Les libraires indépendants seront eux aussi au programme. Cette semaine, l'émission se rend à Lyon (Rhône), à la librairie La Virevolte, où Olivier Paulais a ouvert les portes de son établissement. Une séquence consacrée à un libraire qui a aujourd'hui besoin de soutien.

Maria Pourchet lit Romain Gary

Enfin, dans le cadre du concours Si on lisait à voix haute, la romancière Maria Pourchet partagera sa passion pour Romain Gary avec Merlin Vermeren, finaliste de la saison 7 du concours. La séquence accompagne la parution d'une réédition des Racines du ciel chez Gallimard.

Crédits photo : Giuliano da Empoli (La Grande Librairie)

Par Dépêche

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