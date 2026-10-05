Comment un footballeur brésilien a propulsé Tolstoï en tête des ventes

La vidéo autour de la célèbre nouvelle russe dépasse les 700.000 vues sur YouTube. Quelques jours plus tard, La Mort d’Ivan Ilitch se hisse en tête des ventes de livres sur Amazon Brésil. Selon la Folha de S.Paulo, les recherches Google consacrées au titre augmentent de plus de 70 % par rapport à la même période de 2025 et bondissent de 300 % en septembre par rapport au mois précédent.

Interrogé par ge, Gustavo Scarpa s'étonne : « Je ne me suis jamais senti aussi célèbre. » Il est surtout surpris qu’un texte russe publié au XIXe siècle puisse encore déclencher un tel mouvement.

« Il s’est fait cocufier, hahaha »

Le phénomène dépasse même le Brésil : à Chajarí, en Argentine, une librairie a vu les demandes pour le texte de Tolstoï augmenter brutalement sans d’abord comprendre pourquoi. L’explication venait, là encore, des recommandations de Gustavo Scarpa et de leur circulation parmi les supporters.

Cette réputation de lecteur n’est en réalité pas nouvelle. Une biographie de Steve Jobs, offerte par sa tante fin 2017, relance d’abord son goût pour les livres. Lorsqu’il rejoint Palmeiras, Pedro Jatene, alors membre du staff du club, commence ensuite à lui offrir et à lui conseiller des ouvrages. Le premier est L’Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde, de Robert Louis Stevenson, comme le joueur brésilien le racontait dès 2021 à la Folha de S.Paulo.

Gustavo Scarpa commence alors à donner son avis sur Instagram, sans adopter les codes de la critique littéraire. Dom Casmurro, de Machado de Assis ? « Trahi kkkkkkkkk » (Il s’est fait cocufier, hahaha). La Métamorphose, de Kafka ? « Cool. Le mec devient un insecte. » Derrière ces commentaires volontairement lapidaires s’accumule pourtant une bibliothèque où passent George Orwell, Dostoïevski, Victor Hugo, Mary Shelley, Shakespeare ou encore Isaac Asimov.

La tribune devient club de lecture

Carolina Marques, étudiante en lettres de 22 ans et supportrice de l’Atlético Mineiro, lance sur X une idée : créer un club destiné aux lecteurs du Galo, supporters du club de Belo Horizonte. Le nom est trouvé, Galeitura, contraction de « Galo », surnom et mascotte de l’Atlético, et de leitura, « lecture » en portugais.

Le groupe rassemble aujourd'hui plus de 110.000 abonnés sur Instagram. Pour sa première lecture commune, le choix se porte sur... La Mort d’Ivan Ilitch.

Le principe : un ouvrage par mois, un calendrier de lecture et des discussions collectives. Pour Tolstoï, les douze chapitres sont répartis sur trois semaines. ge raconte comment l’initiative a rapidement inspiré des supporters d’autres clubs brésiliens.

L’histoire est d’autant plus savoureuse que le lien entre l’Atlético Mineiro et la littérature remonte pratiquement à la naissance du club. Le 21 mars 1909, lors du premier match de son histoire, l’Atlético bat le Sport Club Foot-Ball 3-0. Le premier but est inscrit par Aníbal Machado, surnommé Pingo. Il abandonnera ensuite les terrains et deviendra l’un des écrivains brésiliens importants du XXe siècle, auteur notamment de Viagem aos seios de Duília (Voyage aux seins de Duília), resté inédit en français à notre connaissance.

Sócrates le Brésilien, Valdano l'Argentin

Gustavo Scarpa rejoint une histoire plus large, même si généralement, le lien entre les footballeurs et la littérature n'est pas criant.

Au Brésil, le précédent le plus évident demeure Sócrates, immense milieu de terrain, capitaine de la Seleção, mais aussi médecin diplômé et figure intellectuelle très engagée. Au début des années 1980, alors que le pays vit encore sous dictature militaire, il devient l’un des visages de la Democracia Corinthiana, une expérience menée au sein du Corinthians où joueurs et salariés participent collectivement aux décisions du club, des déplacements aux primes en passant par l’organisation quotidienne.

Le mouvement dépasse rapidement le football et devient un symbole de revendication démocratique. Sócrates prolongera ensuite cet engagement par ses prises de parole, ses écrits et ses interventions publiques. Avec Ricardo Gozzi, il a raconté cette expérience dans Democracia Corintiana: a utopia em jogo (Démocratie corinthiane : l’utopie en jeu), publié au Brésil chez Boitempo.

En Argentine cette fois, Jorge Valdano a prolongé sa carrière de joueur, d’entraîneur et de dirigeant par l’écriture et le journalisme. Champion du monde en 1986, ancien du Real Madrid sur le terrain comme sur le banc, il publie depuis les années 1990 des essais, chroniques et recueils autour du football : Sueños de fútbol (1994), Los cuadernos de Valdano (1997), Apuntes del balón (2001), El miedo escénico y otras hierbas (2002) ou encore Fútbol: el juego infinito (2016), où il traite le jeu comme un phénomène à la fois sportif, culturel, humain et économique.

Il a aussi dirigé les anthologies Cuentos de fútbol et Cuentos de fútbol II, qui réunissent notamment Borges, Bioy Casares, Mario Benedetti ou Antonio Skármeta.

Jorge Valdano écrit par ailleurs pour El País depuis les années 1990, où il tient aujourd’hui la chronique « El Juego Infinito », consacrée au football sous ses dimensions sportive, tactique et culturelle. Il est aussi consultant pour Movistar et a collaboré avec plusieurs grands médias espagnols et latino-américains.

Côté hispanique, Jorge Valdano n’est pas tout seul. Miguel Pardeza, lui aussi passé par le Real Madrid, est diplômé en philologie hispanique, et a publié plusieurs romans, dont Torneo (Malpaso, 2016), Angelópolis (Renacimiento, 2020) et Los últimos días de Alejandro Reig (Renacimiento, 2026), tout en travaillant sur l’écrivain César González Ruano. Pepe Mel, ancien attaquant devenu entraîneur, a également publié plusieurs romans, parmi lesquels La llave sefardí (Almuzara, 2018) et Los asesinatos de la Xana (Almuzara, 2022).

Plus ancien, Fede Bilbao, milieu de l’Athletic Club dans les années 1950, s’est consacré à la poésie après sa carrière : il a publié de nombreux recueils, à commencer par Sonetos de geografía cercana en 1996, et racontait avoir commencé à écrire en cachette de ses coéquipiers.

L'exception Lilian Thuram

En France, Lilian Thuram a fait du livre un prolongement de son engagement. Dans Mes étoiles noires. De Lucy à Barack Obama (Philippe Rey, 2010), il dresse une galerie de figures noires - d’Ésope à Aimé Césaire ou Martin Luther King - pour interroger leur effacement des récits historiques.

10 ans plus tard, avec La Pensée blanche (Philippe Rey, 2020), il analyse la construction historique de la « blanchité », les hiérarchies raciales et leurs prolongements contemporains. Entre les deux, il publie également Manifeste pour l’égalité (Autrement, 2012) et participe à Notre histoire (Delcourt, 2014), poursuivant par l’essai et la transmission le travail mené avec sa Fondation Éducation contre le racisme, pour l’égalité.

Et le trajet peut fonctionner dans l’autre sens. Rappelons que bien avant son prix Nobel de littérature, Albert Camus a gardé les buts de l’équipe junior du Racing universitaire d’Alger.

La production éditoriale liée aux footballeurs est évidemment beaucoup plus vaste, mais elle relève le plus souvent de l’autobiographie ou du témoignage, fréquemment élaborés avec un journaliste ou un écrivain. Moi, Zlatan Ibrahimovic (JC Lattès, 2013, traduit de l’anglais par Olivier Villepreux) est ainsi cosigné avec le romancier et journaliste David Lagercrantz. Des succès éditoriaux parfois très travaillés, mais qui ne font pas nécessairement de leur signataire principal un écrivain.

Le phénomène n’appartient pas au seul football. En NBA par exemple, Victor Wembanyama assume depuis longtemps son goût pour la science-fiction et la fantasy. Le Français affirme notamment lire avant chaque match. À San Antonio, la bibliothèque centrale a même installé une sélection « Read Like Wemby » composée de certains de ses livres favoris. Bien avant lui, Kareem Abdul-Jabbar avait poussé le passage du sport au livre, en cosignant, avec Anna Waterhouse, le roman policier Mycroft Holmes.

Crédits photo : capture d’écran de la vidéo publiée par Gustavo Scarpa sur sa chaîne YouTube, dans laquelle le joueur de l’Atlético Mineiro présente La Mort d’Ivan Ilitch, de Léon Tolstoï (Canal do Scarpinha, YouTube)

Par Hocine Bouhadjera

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