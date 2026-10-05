Aujourd’hui, une banque a remplacé Verlaine, Zweig et Yahya Kemal

27, boulevard Saint-Michel

En 1902, à vingt ans, Stefan Zweig découvre Paris. Au café Vachette, on lui montre la table de marbre que Verlaine, ivre, frappait de sa canne pour exiger le respect ; lui qui n’aime pas l’alcool y boit une absinthe en l’honneur du poète.

27, boulevard Saint-Michel.

Si vous y allez aujourd’hui, la porte ne dit pas Vachette. Pas de café. Pas de table de marbre battue par la canne de Verlaine. Pas de coin de Moréas. D’un côté une banque, de l’autre un magasin ; sur le trottoir d’en face, Gibert continue de vendre des livres.

Trouver la bonne adresse sans trouver le lieu, c’est aussi une expérience parisienne.

En 2015, un blogueur français y est allé prendre des photos ; il n’a pas trouvé de Vachette à photographier. Le café a fermé définitivement en juin 1913, l’immeuble a été démoli dans la foulée, une banque a pris sa place.

Le compte est clos, en somme.

Seulement, la littérature n’a jamais très bien su clore un compte.

Dites aujourd’hui « Yahya Kemal » à un serveur, et l’on vous conduit à sa table dans un autre café : la Closerie des Lilas. Sur les tables, des plaques de laiton portent les noms d’anciens habitués. Celui de Yahya Kemal voisine avec celui de Jean Moréas. Cette plaque n’est pourtant pas d’époque : elle a été posée à la fin des années 1970, à l’initiative d’intellectuels turcs, une vingtaine d’années après la mort du poète. La mémoire, ici, ne s’est pas contentée de se souvenir : elle a choisi sa table. Yahya Kemal (1884-1958), étudiant à Paris de 1903 à 1912, deviendra l’un des grands poètes turcs du XXe siècle.

Pour la mémoire, le système est pratique. Un nom, une table, une plaque. Le touriste arrive, prend sa photo, repart sans rien devoir.

Ce n’est pourtant pas là que Yahya Kemal a fait son apprentissage auprès de Moréas.

Abdülhak Şinasi Hisar, écrivain qui a connu ces années parisiennes, rectifie la chronologie. L’épisode de la Closerie vient après la révolution jeune-turque de 1908. Hisar, lui, est déjà rentré à Istanbul. Le lieu où Yahya Kemal voit Moréas presque chaque jour, parfois plusieurs fois par jour, c’est le Vachette.

La plaque est sur une table ; la leçon a été donnée à une autre.

Une fois passé sous l’enseigne du Vachette, tout le monde cherche Verlaine. C’est sa table qu’on a montrée à Stefan Zweig. L’histoire de la canne est une bonne histoire, bien sûr. Le poète ivre, la canne à la main, exige du marbre le respect. Pour faire entrer une table dans la mémoire, aucun publicitaire n’oserait proposer mieux.

Le véritable mobilier du café, c’est Jean Moréas. Il arrive à huit heures du matin et reste jusqu’à cinq heures le lendemain. À en croire Antoine Albalat, même à table il n’est pas tranquille : il renvoie les assiettes, rien ne lui plaît. Le patron se penche, s’excuse ; la même côtelette revient un peu plus tard. Cette fois, il la trouve bonne. En cuisine, rien n’a changé.

Le Vachette lui tient lieu de bureau et de salle de classe. Son regard est désormais tourné vers Racine ; il a quitté le symbolisme, il se consacre tout entier à l’École romane.

Yahya Kemal entre quelques années plus tard dans l’orbite de cette table. Salâh Birsel, dans son Kahveler Kitabı (« Le livre des cafés »), le dit clairement : Moréas lui enseigne la poésie française, et surtout Racine.

Le programme ne se limite pas aux livres.

Un jour, Yahya Kemal se rend avec un ami au coin de Moréas. Avec l’audace de la jeunesse, ils parlent de Verlaine, de Mallarmé. Deux noms que Moréas a connus autrefois mais auxquels il ne fait plus guère bon accueil.

Moréas ne répond pas. Il poursuit sa conversation. Yahya Kemal croit d’abord qu’il n’a pas entendu.

Certains maîtres ne barrent pas la mauvaise réponse au crayon rouge. Ils font semblant de ne pas l’avoir entendue.

Aux autres tables du Vachette, d’autres leçons. Les Turcs de Paris vont et viennent entre le café Soufflot et le Vachette. Jeunes-Turcs, étudiants…

Le Paris de Yahya Kemal se partage entre deux tables.

À l’une, Racine.

À l’autre, l’opposition au régime d’Abdülhamid.

Entre les deux, un jeune poète.

Personne ne délivre de diplôme.

Ce qui arrive à un vieux café parisien arrive aussi aux vieilles tavernes : avec les années, tout le monde y est passé un soir. Il s’est même trouvé quelqu’un pour parler de « temple de la poésie ». Le mot est un peu trop solennel. À l’intérieur, Moréas mange pour la deuxième fois la même côtelette.

Puis İbrahim Çallı entre en scène (1882-1960), l’une des grandes figures de la peinture turque moderne et de la Génération 1914.

Çallı a aussi un autre café à Paris, rue Jacques-Callot, près des Beaux-Arts. Ses amis l’appellent « la taverne de Çallı ». Callot et Çallı — prononcez « Tchaleu » — sonnent si bien ensemble qu’on aurait envie de laisser l’histoire là où elle est.

Mais la légende du Vachette ne le lâche pas.

Çallı arrive à Paris vers 1910. Le Vachette reste ouvert jusqu’en 1913. La porte n’est pas entrouverte : elle est grande ouverte.

Selon Portreci, Çallı fréquente aussi le Vachette.

Pour l’argent aussi, Çallı a sa méthode. L’argent d’Istanbul n’arrive que tous les trois ou quatre mois. Pas d’argent en poche, mais des tableaux. Chaque mois, un tableau pour le loyer de l’hôtel, un tableau pour le concierge. Des années plus tard, il le dira sans détour : « Celui qui me paie une soupe, je peux lui donner un tableau. » Et quand il affirme que sa muse ne lui a jamais rien soufflé à l’oreille, la seule proposition dont il se souvienne est celle du vieux concierge de sa pension : « Faites-moi un petit tableau, et vous logez ici un an gratis. »

À en croire Portreci, il fait chaque mois le portrait du patron du Vachette, et s’y installe à son aise sans débourser un sou. La peinture à l’huile entre dans le livre de comptes.

Un jour, il a envie de vin. Il peint une bouteille et envoie le tableau à l’épicier du quartier. Un quart d’heure plus tard, l’épicier lui fait porter un bon bordeaux. Envie de mezzés ? Il peint des mezzés.

Au 27, chacun semble avoir payé avec autre chose.

Moréas avec Racine.

Verlaine avec sa canne.

Çallı, lui, vraiment avec sa peinture.

Puis la caisse a fermé, la table a été enlevée, l’immeuble démoli. Une banque l’a remplacé.

Aujourd’hui, au 27, à la place de tous ces gens, vous voyez une banque. L’apprentissage de Yahya Kemal a déménagé sur la plaque de laiton d’un autre café. De la canne de Verlaine, aucune trace. Des portraits de Çallı, aucune trace non plus.

Peut-être sont-ils restés des années accrochés à un mur. Peut-être ont-ils changé de mains. Peut-être sont-ils perdus depuis longtemps. Ce n’étaient, après tout, que les visages, mois après mois, d’un patron de café ; je ne crois pas qu’on ait écrit dessous : « İbrahim Çallı, futur grand nom de la peinture turque ».

Au 27, boulevard Saint-Michel, il y a désormais une banque.

Le compte de Çallı est soldé.

Les portraits sont perdus.

SOURCES/NOTES

— Lien Çallı– Vachette, argent d’Istanbul tous les trois ou quatre mois, tableaux contre loyer, portrait mensuel du patron et bordeaux de l’épicier : Portreci (pseudonyme non identifié), « İbrahim Çallı », série Meşhurlar Serisi, Akşam (Istanbul), 4-21 septembre 1937 ; repris dans Meşhurlardan Portreler, éd. Necati Tonga, Istanbul, Ötüken, 2023, p. 97. Source unique, publiée du vivant de Çallı.

— « Celui qui me paie une soupe… » et proposition du concierge : propos de Çallı cités dans le catalogue Türk Resminin Bohem ve Asi Fırçası : İbrahim Çallı, éd. Fahri Özdemir, Izmir, Folkart Gallery, 2022 ; voir Doğan Hızlan, « İbrahim Çallı » yı tanımak », Hürriyet, 17 février 2022.

— « La taverne de Çallı », rue Jacques-Callot, et arrivée de Çallı à Paris en 1910 (d’après Celâl Esad Arseven) : Taha Toros, « İbrahim Çallı », Antikalar.com.

— Fermeture du Vachette : définitive en juin 1913, suivie de la démolition de l’immeuble : Antoine Albalat. La date de 1911, souvent reprise, remonte à William H. Ukers, All About Coffee (1922), qui la lie à la mort de Moréas, survenue en réalité en 1910.

— Côtelette de Moréas : Antoine Albalat, Souvenirs de la vie littéraire.

— Table de la Closerie et époque Vachette de Yahya Kemal : Abdülhak Şinasi Hisar.

— Leçon de Racine : Salâh Birsel, Kahveler Kitabı.

— Premier séjour de Zweig à Paris (1902) et absinthe au Vachette : présentation d’Olivier Philipponnat à Stefan Zweig, Paul Verlaine.

— Les citations turques sont traduites par l’auteur.

Crédits photo : « One A.M. at the Café Vachette » - Édouard Cucuel, illustration parue dans Bohemian Paris of To-day de W. C. Morrow, publié en 1900 chez J. B. Lippincott.

Par Adnan Algın

Contact : adnanalgin@gmail.com