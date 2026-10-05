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Aujourd’hui, une banque a remplacé Verlaine, Zweig et Yahya Kemal

Au 27, boulevard Saint-Michel, il ne reste rien du café Vachette où Verlaine, Moréas, Yahya Kemal ou İbrahim Çallı ont laissé leurs traces. Rien, sinon des récits, des plaques déplacées et quelques souvenirs incertains. Entre littérature, peinture et mémoire parisienne, Adnan Algin, correcteur et traducteur, remonte le fil d’un lieu disparu, où l’on payait parfois ses dettes en vers, en leçons ou en tableaux. Aujourd’hui, une banque tient les comptes. À sa manière.

Le 05/10/2026 à 17:35 par Adnan Algın

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Publié le :

05/10/2026 à 17:35

Adnan Algın

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27, boulevard Saint-Michel

En 1902, à vingt ans, Stefan Zweig découvre Paris. Au café Vachette, on lui montre la table de marbre que Verlaine, ivre, frappait de sa canne pour exiger le respect ; lui qui n’aime pas l’alcool y boit une absinthe en l’honneur du poète.

27, boulevard Saint-Michel.

Si vous y allez aujourd’hui, la porte ne dit pas Vachette. Pas de café. Pas de table de marbre battue par la canne de Verlaine. Pas de coin de Moréas. D’un côté une banque, de l’autre un magasin ; sur le trottoir d’en face, Gibert continue de vendre des livres.

Trouver la bonne adresse sans trouver le lieu, c’est aussi une expérience parisienne.

En 2015, un blogueur français y est allé prendre des photos ; il n’a pas trouvé de Vachette à photographier. Le café a fermé définitivement en juin 1913, l’immeuble a été démoli dans la foulée, une banque a pris sa place.

Le compte est clos, en somme.

Seulement, la littérature n’a jamais très bien su clore un compte.

Dites aujourd’hui « Yahya Kemal » à un serveur, et l’on vous conduit à sa table dans un autre café : la Closerie des Lilas. Sur les tables, des plaques de laiton portent les noms d’anciens habitués. Celui de Yahya Kemal voisine avec celui de Jean Moréas. Cette plaque n’est pourtant pas d’époque : elle a été posée à la fin des années 1970, à l’initiative d’intellectuels turcs, une vingtaine d’années après la mort du poète. La mémoire, ici, ne s’est pas contentée de se souvenir : elle a choisi sa table. Yahya Kemal (1884-1958), étudiant à Paris de 1903 à 1912, deviendra l’un des grands poètes turcs du XXe siècle.

Pour la mémoire, le système est pratique. Un nom, une table, une plaque. Le touriste arrive, prend sa photo, repart sans rien devoir.

Ce n’est pourtant pas là que Yahya Kemal a fait son apprentissage auprès de Moréas.

Abdülhak Şinasi Hisar, écrivain qui a connu ces années parisiennes, rectifie la chronologie. L’épisode de la Closerie vient après la révolution jeune-turque de 1908. Hisar, lui, est déjà rentré à Istanbul. Le lieu où Yahya Kemal voit Moréas presque chaque jour, parfois plusieurs fois par jour, c’est le Vachette.

La plaque est sur une table ; la leçon a été donnée à une autre.

Une fois passé sous l’enseigne du Vachette, tout le monde cherche Verlaine. C’est sa table qu’on a montrée à Stefan Zweig. L’histoire de la canne est une bonne histoire, bien sûr. Le poète ivre, la canne à la main, exige du marbre le respect. Pour faire entrer une table dans la mémoire, aucun publicitaire n’oserait proposer mieux.

Le véritable mobilier du café, c’est Jean Moréas. Il arrive à huit heures du matin et reste jusqu’à cinq heures le lendemain. À en croire Antoine Albalat, même à table il n’est pas tranquille : il renvoie les assiettes, rien ne lui plaît. Le patron se penche, s’excuse ; la même côtelette revient un peu plus tard. Cette fois, il la trouve bonne. En cuisine, rien n’a changé.

Le Vachette lui tient lieu de bureau et de salle de classe. Son regard est désormais tourné vers Racine ; il a quitté le symbolisme, il se consacre tout entier à l’École romane.

Yahya Kemal entre quelques années plus tard dans l’orbite de cette table. Salâh Birsel, dans son Kahveler Kitabı (« Le livre des cafés »), le dit clairement : Moréas lui enseigne la poésie française, et surtout Racine.

Le programme ne se limite pas aux livres.

Un jour, Yahya Kemal se rend avec un ami au coin de Moréas. Avec l’audace de la jeunesse, ils parlent de Verlaine, de Mallarmé. Deux noms que Moréas a connus autrefois mais auxquels il ne fait plus guère bon accueil.

Moréas ne répond pas. Il poursuit sa conversation. Yahya Kemal croit d’abord qu’il n’a pas entendu.

Certains maîtres ne barrent pas la mauvaise réponse au crayon rouge. Ils font semblant de ne pas l’avoir entendue.

Aux autres tables du Vachette, d’autres leçons. Les Turcs de Paris vont et viennent entre le café Soufflot et le Vachette. Jeunes-Turcs, étudiants…

Le Paris de Yahya Kemal se partage entre deux tables.

À l’une, Racine.

À l’autre, l’opposition au régime d’Abdülhamid.

Entre les deux, un jeune poète.

Personne ne délivre de diplôme.

Ce qui arrive à un vieux café parisien arrive aussi aux vieilles tavernes : avec les années, tout le monde y est passé un soir. Il s’est même trouvé quelqu’un pour parler de « temple de la poésie ». Le mot est un peu trop solennel. À l’intérieur, Moréas mange pour la deuxième fois la même côtelette.

Puis İbrahim Çallı entre en scène (1882-1960), l’une des grandes figures de la peinture turque moderne et de la Génération 1914.

Çallı a aussi un autre café à Paris, rue Jacques-Callot, près des Beaux-Arts. Ses amis l’appellent « la taverne de Çallı ». Callot et Çallı — prononcez « Tchaleu » — sonnent si bien ensemble qu’on aurait envie de laisser l’histoire là où elle est.

Mais la légende du Vachette ne le lâche pas.

Çallı arrive à Paris vers 1910. Le Vachette reste ouvert jusqu’en 1913. La porte n’est pas entrouverte : elle est grande ouverte.

Selon Portreci, Çallı fréquente aussi le Vachette.

Pour l’argent aussi, Çallı a sa méthode. L’argent d’Istanbul n’arrive que tous les trois ou quatre mois. Pas d’argent en poche, mais des tableaux. Chaque mois, un tableau pour le loyer de l’hôtel, un tableau pour le concierge. Des années plus tard, il le dira sans détour : « Celui qui me paie une soupe, je peux lui donner un tableau. » Et quand il affirme que sa muse ne lui a jamais rien soufflé à l’oreille, la seule proposition dont il se souvienne est celle du vieux concierge de sa pension : « Faites-moi un petit tableau, et vous logez ici un an gratis. »

À en croire Portreci, il fait chaque mois le portrait du patron du Vachette, et s’y installe à son aise sans débourser un sou. La peinture à l’huile entre dans le livre de comptes.

Un jour, il a envie de vin. Il peint une bouteille et envoie le tableau à l’épicier du quartier. Un quart d’heure plus tard, l’épicier lui fait porter un bon bordeaux. Envie de mezzés ? Il peint des mezzés.

Au 27, chacun semble avoir payé avec autre chose.

Moréas avec Racine.

Verlaine avec sa canne.

Çallı, lui, vraiment avec sa peinture.

Puis la caisse a fermé, la table a été enlevée, l’immeuble démoli. Une banque l’a remplacé.

Aujourd’hui, au 27, à la place de tous ces gens, vous voyez une banque. L’apprentissage de Yahya Kemal a déménagé sur la plaque de laiton d’un autre café. De la canne de Verlaine, aucune trace. Des portraits de Çallı, aucune trace non plus.

Peut-être sont-ils restés des années accrochés à un mur. Peut-être ont-ils changé de mains. Peut-être sont-ils perdus depuis longtemps. Ce n’étaient, après tout, que les visages, mois après mois, d’un patron de café ; je ne crois pas qu’on ait écrit dessous : « İbrahim Çallı, futur grand nom de la peinture turque ».

Au 27, boulevard Saint-Michel, il y a désormais une banque.

Le compte de Çallı est soldé.

Les portraits sont perdus.

 

SOURCES/NOTES

— Lien Çallı– Vachette, argent d’Istanbul tous les trois ou quatre mois, tableaux contre loyer, portrait mensuel du patron et bordeaux de l’épicier : Portreci (pseudonyme non identifié), « İbrahim Çallı », série Meşhurlar Serisi, Akşam (Istanbul), 4-21 septembre 1937 ; repris dans Meşhurlardan Portreler, éd. Necati Tonga, Istanbul, Ötüken, 2023, p. 97. Source unique, publiée du vivant de Çallı.

— « Celui qui me paie une soupe… » et proposition du concierge : propos de Çallı cités dans le catalogue Türk Resminin Bohem ve Asi Fırçası : İbrahim Çallı, éd. Fahri Özdemir, Izmir, Folkart Gallery, 2022 ; voir Doğan Hızlan, « İbrahim Çallı » yı tanımak », Hürriyet, 17 février 2022.

— « La taverne de Çallı », rue Jacques-Callot, et arrivée de Çallı à Paris en 1910 (d’après Celâl Esad Arseven) : Taha Toros, « İbrahim Çallı », Antikalar.com.

— Fermeture du Vachette : définitive en juin 1913, suivie de la démolition de l’immeuble : Antoine Albalat. La date de 1911, souvent reprise, remonte à William H. Ukers, All About Coffee (1922), qui la lie à la mort de Moréas, survenue en réalité en 1910.

— Côtelette de Moréas : Antoine Albalat, Souvenirs de la vie littéraire.

— Table de la Closerie et époque Vachette de Yahya Kemal : Abdülhak Şinasi Hisar.

— Leçon de Racine : Salâh Birsel, Kahveler Kitabı.

— Premier séjour de Zweig à Paris (1902) et absinthe au Vachette : présentation d’Olivier Philipponnat à Stefan Zweig, Paul Verlaine.

— Les citations turques sont traduites par l’auteur.

Crédits photo : « One A.M. at the Café Vachette »  - Édouard Cucuel, illustration parue dans Bohemian Paris of To-day de W. C. Morrow, publié en 1900 chez J. B. Lippincott. 

 

 

Par Adnan Algın
Contact : adnanalgin@gmail.com

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PLF 2027 : “L’État renonce à soutenir pleinement les artistes”

Le projet de loi de finances 2027, présenté le 1er octobre dernier, procède à une nouvelle réduction des budgets alloués au ministère de la Culture. Les collectivités territoriales, premières financeuses du secteur culturel, voient elles aussi leurs moyens se rabougrir. Le Syndeac, premier syndicat des entreprises du spectacle vivant public, dénonce un choix politique aux lourdes conséquences.

05/10/2026, 15:07

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Après la rentrée littéraire, cinq romans passent au contrôle technique

Une intrigue qui freine mal, des personnages secondaires à peine visibles, des clichés qui enfument l’habitacle : chaque année, des centaines de romans sont mis en circulation sans que personne ne vérifie leur état général. Avec 461 nouveautés annoncées pour la rentrée littéraire 2026, il devenait urgent d’ouvrir un centre agréé. Cinq livres ont accepté de passer sur le pont. Certains auraient mieux fait de ne pas regarder le procès-verbal.

03/10/2026, 07:30

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Comment les traductions françaises ont transformé Les Mille et Une Nuits

En trois siècles, la traduction française des Mille et Une Nuits est passée du geste fondateur d’Antoine Galland, adaptation libre devenue mythe européen, à l’entreprise savante et sensible de Jamel Eddine Bencheikh et André Miquel, qui restitue dans la Pléiade un texte arabe dans son ampleur, ses rugosités et sa poésie. Entre ces deux bornes, Mardrus, Khawam et bien d’autres ont chacun inventé leur Orient, entre excès d’exotisme et quête d’authenticité. Par Amel Aït-Hamouda.

02/10/2026, 18:11

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Drieu la Rochelle et Colette Jéramec : l’histoire d’un couple impossible

Avec La Rédemption, Jean-Noël Orengo revient sur un couple pris dans les bouleversements du XXe siècle : Pierre Drieu la Rochelle et sa première épouse, Colette Jéramec. Derrière l’écrivain collaborationniste et antisémite, le romancier fait réapparaître une femme longtemps restée dans l’ombre, médecin et chercheuse à l’Institut Pasteur, arrêtée avec ses deux enfants en 1943.

02/10/2026, 18:04

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2026 en Ukraine, les livres brûlent. Littéralement.

Cécile Deniard, traductrice littéraire, s’est rendue deux semaines en Ukraine pour apporter son soutien à ses collègues au nom du Conseil européen des associations de traducteurs littéraires (CEATL). Elle y a participé au festival BookForum de Lviv mi-septembre, puis est allée à Kyiv afin d'y rencontrer d'autres acteurs de la chaîne du livre. Leur énergie, leur créativité, mais aussi le besoin de solidarité qui s’est souvent exprimé au cours de ces entretiens, lui ont inspiré cette tribune.

02/10/2026, 13:02

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Makassar : après la liquidation, la bataille pour récupérer des milliers de livres

Exclusif - Makassar a été placé en liquidation judiciaire le 1er septembre, contraignant les éditeurs partenaires à changer de diffuseur et/ou de distributeur. Pour nombre d’entre eux, c’est chose faite. Reste un détail à régler : les livres. Car des centaines de milliers d’exemplaires attendent de quitter l’entrepôt d’Indre-et-Loire où ils sont toujours détenus. Fâcheux ?

02/10/2026, 11:45

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Clémentine Mélois : “Toute la vie n’est faite que de ruptures successives”

James Joyce avait fait entrer l’épopée dans la vie ordinaire, jusqu’à faire tenir une Odyssée entière dans une journée. Clémentine Mélois choisit, elle aussi, de partir de presque rien : un déménagement, une séparation, quelques cartons, un verre à moutarde, un rouleau de Sopalin. Dans Choses que je croyais perdues, finaliste du 93e prix des Deux Magots, l’autrice-artiste fait de « l’infraordinaire » sa matière romanesque.

01/10/2026, 15:33

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Véronique Ovaldé : “J’ai toujours inventé d’autres vies à ma mère”

On connaît Véronique Ovaldé pour ses fictions et leurs vies toujours prêtes à bifurquer. Avec Vivre sans bonheur et n’en point dépérir, paru chez Flammarion en cette rentrée littéraire, elle se tourne cette fois vers sa propre mère. Le récit est plus intime, sans abandonner l’imaginaire, et la place parmi les finalistes du prix des Deux Magots 2026.

30/09/2026, 17:03

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Pangram peut-il vraiment prouver que le roman de Thélyson Orélien a été écrit par une IA ?

Depuis le début de l’affaire Thélyson Orélien, le débat s’est concentré sur l’usage possible de l’intelligence artificielle, la fiabilité des détecteurs, puis les affaires de plagiat. Un aspect a toutefois été moins examiné : le calcul utilisé pour affirmer qu’il était presque impossible que Pangram se soit trompé sur les 20 passages du roman présentés comme suspects par « Balance ton Claude », compte derrière lequel se trouve notamment l’essayiste Samuel Fitoussi. Pour ActuaLitté, le mathématicien Mouhamadou Sy revient sur ce calcul, sur l’hypothèse d’indépendance qu’il suppose et sur ce qu’il permet réellement, ou non, de conclure.

30/09/2026, 16:08

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À 80 ans, Lucky Luke court toujours : dans les coulisses de l’exposition avec Joub

À 80 ans, Lucky Luke n’a pas fini de galoper. Commissaire de l’exposition Lucky Luke court toujours !, présentée à Quai des Bulles, Joub a replongé dans l’ensemble de la série pour raconter autrement le cow-boy de Morris : par le dessin, la couleur, les gags et les motifs qui traversent huit décennies d’albums.

30/09/2026, 12:04

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Lucie Rico : “Dire quelque chose, c’est déjà le transformer”

Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ? Une question qui a conduit Lucie Rico jusqu’à la finale du prix des Deux Magots 2026. Dans ce troisième roman publié chez P.O.L, une phrase inachevée ouvre une enquête sur un souvenir d’enfance, entre le baroque du giallo, reconstitution comme les vrais enquêteurs judiciaires, et mémoire familiale.

29/09/2026, 15:07

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Le Goncourt craint pour son intégrité ? Alors Pangram pour les 15 autres romans, fissa !

L’Académie Goncourt a donc retiré de Thélyson Orélien, de sa première sélection, au nom de plagiats antérieurs et d’analyses concluant que le roman serait « selon toute vraisemblance » produit avec IA. Une décision loin d'être unanime, on compte au moins Pascal Bruckner dans la résistance. Puisque l’Académie introduit le détecteur dans son prétoire, qu’elle aille au bout de sa logique : même outil, même protocole, même soupçon. Sinon, ce n’est plus une règle. C’est un traitement d’exception. 

29/09/2026, 14:48

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Quai des Bulles : 45 ans de BD, de rencontres et de passion

Traditionnellement, le festival Quai des Bulles décale ses dates pour cause de Route du Rhum et ouvre ses portes ces 9-10-11 octobre, à Saint-Malo. L’occasion, s’il en fallait une, de venir flâner sur les remparts se gaver d’air iodé et de bande dessinée…

29/09/2026, 14:22

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Elsa Holfert : "Le burn-out n’est pas que professionnel"

Paru le 22 avril 2026 aux Éditions Dangles, Fatigue chronique, et si c’était un épuisement surrénalien ? d’Elsa Holfert explore les mécanismes de l’épuisement liés au stress chronique. Kinésithérapeute de formation, l’autrice exerce aujourd’hui comme praticienne en santé fonctionnelle et en hormonologie.

28/09/2026, 16:40

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IA et littérature : et si on arrêtait de s’écharper pour s’entendre, bordel !

Nathalie Hug a publié en juin dernier 92 BPM, Mais bordel qui a écrit ce roman ? aux Éditions Télémaque, un texte qu’elle présente comme entièrement hybride, né de 18 mois de travail avec l’intelligence artificielle et accompagné d’un making-of détaillant cette expérience. Dans cette tribune, elle revient sur la polémique autour de C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien, accusé d’avoir été écrit avec l’IA, et élargit le débat à la place de ces outils dans la création littéraire, à la transparence envers les lecteurs et à l’avenir de l’écriture humaine.

28/09/2026, 14:22

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Journée de la traduction : 7 livres où tout aurait mieux fini avec un bon traducteur

Le 30 septembre, l’ONU célèbre la Journée internationale de la traduction. L’occasion de rappeler qu’en littérature, un mot de travers peut envoyer une expédition sur le mauvais continent, transformer Jésus en plante urticante ou rendre une civilisation extraterrestre dépendante à une voix. De Jules Verne à R. F. Kuang, sept livres où comprendre l’autre relève moins du confort que de la survie — avec, parfois, des résultats franchement discutables.

28/09/2026, 12:22

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Journée de l'accès à l'information : 5 livres qu’on n'aurait jamais dû ouvrir

Le 28 septembre célèbre la Journée internationale de l’accès universel à l’information. Excellente initiative. À un détail près : depuis des siècles, la littérature s’échine à démontrer que certains renseignements se porteraient beaucoup mieux sous clé. Lettres compromettantes, manuscrits impossibles, confessions judiciaires, dossiers de surveillance : cinq lectures où ouvrir le mauvais document revient rarement à améliorer sa journée.

26/09/2026, 09:30

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Démarchage téléphonique : sept livres où un appel a tout fait basculer

Le téléphone avait été inventé pour permettre à deux personnes éloignées de se parler. Puis quelqu’un a compris qu’il pouvait également servir à vendre des fenêtres, proposer une mutuelle, annoncer un décès ou rappeler à quelqu’un que son passé savait toujours composer son numéro.

26/09/2026, 08:00

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Violences sexistes et sexuelles : 50 ans pour passer de l'intime à la loi

Après des décennies de mobilisations, de recherches et de récits, les violences sexistes et sexuelles ne sont plus seulement appréhendées comme une succession de drames privés. Elles constituent un objet politique, juridique et culturel. La proposition de « loi intégrale » actuellement examinée à l’Assemblée nationale en offre une nouvelle traduction — et invite à regarder l’histoire des mots qui ont rendu ces faits visibles.

24/09/2026, 16:10

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Pour encadrer l'IA, La France insoumise convoque Isaac Asimov

Exclusif — Une figure de la science-fiction s'invite à l'Assemblée nationale, à la faveur d'une proposition de loi déposée par René Pilato, député La France insoumise — Nouveau Front Populaire de Charente. Les fameuses « lois de la robotique », conçues par l'écrivain américain, y sont citées, afin de motiver et nourrir un encadrement des intelligences artificielles mises à la disposition du grand public.

24/09/2026, 15:58

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Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ?

ActuaLitté a retrouvé, dans un article publié en 2023 sur un site alors animé par Thélyson Orélien, une phrase qui ressemble à une consigne de rédaction laissée par erreur. Un indice concret, distinct des détecteurs d’IA, qui vient désormais s’ajouter à une série d’éléments exhumés ces derniers jours par plusieurs médias et internautes autour des textes de l’auteur. Au-delà de son cas, l’affaire touche désormais à quelque chose de plus vertigineux : la possible fin d’un monde où l’on croyait encore savoir, sans trop de doute, ce qu’était un auteur.

24/09/2026, 13:34

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“La véritable violence, c’est le déni, l’indifférence”

Mère isolée, actrice pornographique quadragénaire, Sabine élève seule son fils Romain dans le vingtième arrondissement. Adolescent « normal », moyen, ce dernier subit un harcèlement en règle dès lors qu’une vidéo de Sabine fuite au collège, et fait le tour des réseaux sociaux… La suite ? Accompagnée par le hardeur Joseph, et par Enguerrand, bourgeois blasé, Sabine résout de se venger, guidée par son seul amour maternel. Une deuxième intrigue se met en place, mêlant cette fois milieux d’affaire et hauts-fonctionnaires, sur fond de revenge porn et de libertinage. Propos recueillis par Étienne Ruhaud.

21/09/2026, 16:54

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Jean-Yves Mollier : LFI chez Fayard, “un véritable coup de poignard dans le dos”

La publication annoncée chez Fayard du prochain livre du député LFI Aurélien Taché provoque la colère de Jean-Yves Mollier. Dans cette tribune, l’historien dénonce ce qu’il considère comme une contradiction avec le soutien affiché par La France insoumise aux auteurs mobilisés autour des États Généreux, après les bouleversements intervenus chez Fayard et Grasset.

21/09/2026, 16:19

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“Avons fait l’impossible, mais avions rêvé davantage”

Aux Deux Magots, Jean-Luc Coatalem a connu presque toutes les places : celle du jeune homme qui observe, du lauréat photographié sur le boulevard, puis du juré chargé, à son tour, de choisir. À l’heure où le prix 2026 entre dans le vif de ses délibérations, l’écrivain ouvre les portes d’une institution qu’il connaît désormais de l’intérieur, avec ses goûts, ses rites et ses petites stratégies.

21/09/2026, 15:53

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Et si le vrai danger n’était pas la mort du livre, mais celle de la lecture ?

ActuaLitté ouvre ses colonnes à la Fondation Jean-Jaurès, qui revient sur le rapport « La République des lecteurs – Pour en finir avec la mort du livre », signé par Arthur De Grave et Diana Filippova. Face au recul de la place de l’écrit et aux mutations des pratiques culturelles, le texte présente dix propositions pour replacer la lecture et l’écriture au cœur des politiques publiques. 

21/09/2026, 11:42

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“Humanité générique” : La fabrique défend Louisa Yousfi après la polémique

Une phrase de Louisa Yousfi, extraite d’un entretien publié début septembre, a déclenché une vive polémique et plusieurs annonces de saisines judiciaires. Son éditeur, La fabrique, prend aujourd’hui sa défense dans une tribune adressée à ActuaLitté. Avant de la publier intégralement, nous revenons sur l’origine des propos, leur contexte, les critiques qu’ils ont suscitées, les soutiens exprimés et le sens du concept d’« humanité générique » invoqué dans le débat.

19/09/2026, 10:30

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Journée de la paix : 5 romans où 5 minutes d'échange épargnaient 300 pages

Le 21 septembre, l’ONU célèbre la Journée internationale de la paix. Mauvaise nouvelle pour la littérature : si ses personnages pratiquaient le dialogue, la médiation et le simple fait d’attendre la fin d’une phrase, des rayonnages entiers perdraient quelques centaines de pages. Cinq romans en apportent la preuve : ici, le non-dit, l’accusation mal étayée ou le bébé mal identifié suffisent à mettre le feu aux poudres.

19/09/2026, 10:00

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France Travail ouvre un service pour personnages secondaires

On connaissait la pièce de Luigi Pirandello : Six personnages en quête d'auteur. Alors, il fallait bien que cela arrive. Après les cadres en reconversion, les salariés victimes d’un plan social et les quinquagénaires priés de devenir « entrepreneurs d’eux-mêmes », France Travail accueille une nouvelle catégorie de demandeurs : les personnages secondaires. Mobilité inter-romanesque exigée.

19/09/2026, 07:30

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De la librairie à l’édition : pourquoi toute l'industrie du livre se fragilise

Il est grand temps de changer la terminologie depuis bien trop longtemps en vigueur dans l’industrie de l’édition : non plus chaîne du livre, car d’un maillon à l’autre, on finit par ignorer ce qui se passe plus loin, mais écosystème. Et quitte à renverser la table (et pas que celle des nouveautés), troquons “indépendant” pour “interdépendant”. Une notion bien plus proche de la réalité économique…

16/09/2026, 17:03

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“Le risque de devenir « un LinkedIn du livre » existe évidemment”

L'écueil, Jean-Charles Caplier le formule lui-même : créer « un LinkedIn du livre » de plus. Alors que LivreConnect ouvre officiellement le 16 septembre, son fondateur défend un espace transversal entre les métiers, nourri de ressources, d’outils et d’un assistant IA. Pour ActuaLitté, il précise ce qui permettra de juger si le projet a vraiment trouvé sa place — et jusqu’où il entend laisser Volt’R intervenir.

16/09/2026, 09:30

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”Chaque livre mérite de trouver ses lecteurs” : Béliveau éditeur à la conquête de l’Europe

Reprise en juillet 2026 par Amélie McNicoll et Alexandre Vézina, Béliveau Éditeur entend revoir autant sa sélection de projets que leur commercialisation. Les deux entrepreneurs veulent associer davantage les auteurs à la stratégie de leurs livres, relancer la production et renforcer la présence de cette maison québécoise de plus de 50 ans en France, en Belgique et en Suisse, avec un objectif de 25 à 30 titres à court terme.

16/09/2026, 09:00

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À quelques pas de toi : le podcast qui a relié les générations

Il y a des a priori auxquels il faut tordre le cou : « il ne se passe pas grand-chose en milieu rural » est un préjugé qui vient de prendre du plomb dans l’aile grâce à une dynamique mise en place dans une petite commune de Gironde.

14/09/2026, 16:07

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“Le problème n’est pas de savoir si une IA a touché au texte, mais qui décide”

À mesure que l’intelligence artificielle s’immisce dans les pratiques d’écriture, une question revient avec insistance : que reste-t-il de l’auteur lorsque la machine intervient dans le texte ? Nicolas, créateur d’Atypikal Life, propose de déplacer le débat. Plutôt que d’opposer frontalement écriture humaine et IA, il interroge la transparence, la responsabilité et ce que l’auteur choisit — ou refuse — de déléguer.

14/09/2026, 07:00

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Ben Templesmith, l'homme qui a appris à l'ombre comment mordre

Ben Templesmith se reconnait en humant les planches, les yeux fermés : des histoires où le papier sent l'humidité, la lumière malade et les personnages contaminés par quelque chose qui les dépasse. En 20 ans, de Hellspawn, 30 Days of Night à Wormwood, l'Australien a construit un dessin qui s'est métamorphosé sans s'assagir : juste plus précis dans l'angoisse. Il suffit de regarder ses noirs.

13/09/2026, 07:00

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La Médecine du Travail interdit le retour au boulot à ces six héros de roman

Dans les romans, le Code du travail semble avoir été imprimé en caractères minuscules, puis abandonné quelque part entre la page de copyright et la table des matières. Enquête à l’autre bout du monde, magie non déclarée, poisons au Vatican, cadavres à restaurer : six personnages passent aujourd’hui leur visite médicale. Certains auraient dû venir plus tôt.

12/09/2026, 06:00

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25 ans après le 11-Septembre, les vies derrière l’Histoire

Le 11 septembre 2026, New York commémore les 2977 morts des attentats d’al-Qaïda tandis que la ville ouvre plus de 170.000 pages d’archives sur leurs conséquences sanitaires. Un quart de siècle après, l’événement déborde encore Ground Zero : guerres, soupçon et Guantánamo ont prolongé son histoire. Huit livres rendent à ce récit ce que les doctrines effacent : des enfants, des corps, des familles et des voix.

 

11/09/2026, 13:08

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Sarah Knafo tient-elle la recette secrète d’un Casse du siècle ? Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ? Malgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Le Prix Goncourt exclut le roman de Thélyson Orélien
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