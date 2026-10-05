Sensibiliser l'industrie du livre aux enjeux environnementaux

Créée en 2023 par Fontaine O Livres et Charles Hédouin, spécialiste de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), la Fresque du Livre s’exporte pour la première fois, selon ses concepteurs. Direction l’Allemagne, sous le nom de Die Buchwerkstatt, littéralement « L’Atelier du Livre ».

Le principe reste celui expérimenté en France : un atelier collaboratif construit autour d’un jeu de 49 cartes, qui permet de reconstituer les interactions entre les différents métiers du secteur avant d’identifier collectivement des pistes d’action. Fontaine O Livres présente l’exercice comme un moyen de mieux appréhender les conséquences environnementales de la filière. Son programme de formation confirme une durée de trois heures et un travail consacré à la fois aux impacts et aux solutions envisageables.

Papier, impression, transport, diffusion-distribution, commercialisation, retours et pilon figurent parmi les sujets examinés. S’y ajoutent les usages numériques ainsi que les nouveaux enjeux associés à l’intelligence artificielle. CP fresque allemande FR

En France, une cinquantaine de sessions ont déjà été organisées et le programme s’appuie désormais sur 43 animateurs agréés, selon Fontaine O Livres. CP fresque allemande FR

L’échelle des flux explique une partie des préoccupations environnementales du secteur. D’après l’Ademe, 456.375.000 livres ont été mis sur le marché français en 2023, soit l’équivalent de 195.000 tonnes de papier. Il s’agit bien du nombre d'ouvrages mis en circulation, et non des exemplaires effectivement achetés par les lecteurs. quefairedemesdechets.ademe.fr

Des données adaptées au marché germanophone

Die Buchwerkstatt n’est pas présentée comme une simple traduction de l’atelier français. Élaborée avec Stefanie Drews, spécialiste de l’édition internationale, cette version s’appuie sur les données du secteur allemand et prend également en compte les particularités de l’Autriche et de la Suisse germanophone.

Elle a été bêta-testée en Allemagne auprès d’une dizaine de personnes issues de grands groupes éditoriaux, de maisons indépendantes, de librairies ou du monde des auteurs. Le format s’adresse plus largement aux éditeurs, libraires, bibliothécaires, imprimeurs, diffuseurs, distributeurs, agents, graphistes et organisateurs de festivals, mais aussi aux étudiants et aux publics désireux de mieux comprendre le fonctionnement de la filière.

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Le choix de l’Allemagne repose aussi sur le poids économique du pays. Selon les dernières statistiques de la Federation of European Publishers, portant sur 2024, le marché allemand arrive en tête en Europe pour le chiffre d’affaires des éditeurs, devant le Royaume-Uni, la France, l’Espagne et l’Italie.

Le lancement intervient au moment de la Foire du livre de Francfort, qui se tiendra du 7 au 11 octobre 2026. L’équipe de Fontaine O Livres doit y rencontrer les acteurs intéressés par le déploiement de Die Buchwerkstatt dans les pays germanophones. Les dates sont confirmées par l’organisation de la Frankfurter Buchmesse.

Avec cette première transposition hors de France, Fontaine O Livres envisage déjà d’autres territoires : l’association indique que l’expérience allemande doit ouvrir la voie à de futures versions internationales de la Fresque du Livre.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Dépêche

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