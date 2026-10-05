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#Vie littéraire

Je me suis défoncé comme un légionnaire qui sort de sa tranchée pour affronter l’ennemi”

Avec La Rédemption, publié chez Grasset, Jean-Noël Orengo remporte ce lundi 5 octobre le 93e prix des Deux Magots. Une victoire arrachée au terme d’une délibération particulièrement serrée face à Choses que je croyais perdues, de Clémentine Mélois, après plusieurs tours de vote, des jurés qui ont changé de position et, finalement, la voix décisive du président Étienne de Montety. Quelques minutes après l’annonce, lauréat et jurés racontent les coulisses d’un choix qui est resté ouvert jusqu’au bout.

Le 05/10/2026 à 16:30 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

05/10/2026 à 16:30

Hocine Bouhadjera

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Quelques minutes après l’annonce, deux étonnements se répondent. Celui du lauréat d’abord : « Je n’y croyais pas vraiment. J’attendais… et j’étais vraiment stupéfait. Il y a toujours une sensation de dédoublement quand on reçoit un prix, une espèce de stupéfaction. » Celui d’Étienne de Montety ensuite.

Le président du jury avait beau défendre Jean-Noël Orengo depuis plusieurs mois, il reconnaît qu’au matin du vote, rien n’était joué. « C’était très ouvert et, ce matin, je n’aurais pas forcément parié pour ce lauréat. Je savais qu’il y avait des passionnés des trois autres autrices. Chacun avait des embarras, des cas de conscience. Et puis, vous savez, dans un jury comme dans toute réunion humaine, il y a de très bons plaidoyers qui permettent aux uns et aux autres d’évoluer, de changer d’idée. »

Un juré monte au front littéraire 

Les quatre romans finalistes proposaient des univers et des écritures des plus personnels : Choses que je croyais perdues, de Clémentine Mélois (L’Arbalète/Gallimard), La Rédemption, de Jean-Noël Orengo (Grasset), Vivre sans bonheur et n’en point dépérir, de Véronique Ovaldé (Flammarion), et Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?, de Lucie Rico (P.O.L).

La jurée Laurence Caracalla raconte une finale où deux conceptions du roman finissent par se retrouver face à face : « Le livre de Jean-Noël Orengo n’a rien à voir avec celui de Clémentine Mélois. Il y en a un qui est très poétique, avec quelque chose presque d’enfantin. L’autre va davantage vers l’histoire et l’histoire littéraire. Ils sont tous les deux formidables, mais ils n’ont absolument rien à voir. »

À l’issue des votes, les deux ouvrages se retrouvent à égalité et la voix d’Étienne de Montety, qui compte double dans ce cas, fait pencher la balance vers La Rédemption. Mais entre le début des délibérations et ce dernier vote, des positions ont bougé. Le juré Jean-Luc Coatalem ne dissimule pas, non sans humour, le rôle qu’il a tenté de jouer dans ce déplacement.

« Je me suis défoncé comme un légionnaire qui sort de sa tranchée pour affronter l’ennemi. J’ai parlé de ce livre avec conviction et amour, disons. Et je crois que ça a fait vaciller deux jurés. Les deux ont voté pour mon candidat, ce qui fait la victoire. Après, il y a eu la voix double du président, mais pendant les deux premiers tours, Orengo n’était pas tout à fait en pole position. » Puis il corrige aussitôt ce que la formule pourrait avoir de trop personnel : « C’est collectif. Il faut quand même une majorité. »

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Étienne de Montety, président du jury du prix des Deux Magots, annonce en public le nom du lauréat 2026, Jean-Noël Orengo, au café Les Deux Magots, à Paris. À l’issue des délibérations, La Rédemption l’emporte par cinq voix contre quatre face à Choses que je croyais perdues, de Clémentine Mélois : les deux romans étant arrivés à égalité, la voix du président, qui compte double dans ce cas, a départagé le vote. 

« Le roman d’un couple »

Le livre que ce vote distingue part d’un paradoxe historique : Pierre Drieu la Rochelle, écrivain majeur de l’entre-deux-guerres, trois fois blessé pendant la Première Guerre mondiale, s’engage dans le fascisme au cours des années 1930. Sous l’Occupation, il dirige de décembre 1940 à juin 1943 une Nouvelle Revue française passée sous contrôle allemand et publie des textes collaborationnistes et antisémites.

Bien avant cela, il avait rencontré Colette Jéramec. Drieu était proche de son frère André, camarade de Sciences Po disparu pendant la Grande Guerre. Colette et Pierre se marient en 1917, divorcent en 1921, sans véritablement disparaître de la vie l’un de l’autre. Elle devient médecin et chercheuse, notamment à l’Institut Pasteur. Elle se remarie, fonde une famille. Lui entre toujours davantage dans la littérature, puis dans la politique.

En avril 1943, Colette Jéramec et ses deux fils sont arrêtés en raison de leurs origines juives puis internés à Drancy. Drieu intervient. Tous trois sont libérés le 25 mai. Le résultat est documenté, la chaîne exacte des démarches qui y conduit l’est beaucoup moins.

La Rédemption explore les contradictions de Drieu sans chercher à les résoudre. Jean-Noël Orengo nous l’expliquait avant l’attribution du prix : « On a retenu le pire de Drieu, on a raison parce que c’était quelque chose d’essentiel. Mais il y a eu aussi tout cet aspect-là, et je pense que l’écriture a la possibilité d’entrer dans la complexité des êtres. Ce n’est pas un roman biographique sur lui, ce n’est pas une biographie romancée. C’est vraiment le roman d’un couple. »

« Ce n’est pas la biographie qui m’a intéressé »

C’est ce travail de composition qu’Étienne de Montety dit avoir voulu distinguer. Lui-même connaissait déjà bien l’histoire de Drieu la Rochelle.

« La biographie m’a moins intéressé que la manière dont Jean-Noël Orengo procède, avec un style très particulier, très flamboyant, très coloré, pour évoquer les tourments intérieurs de Drieu. Si on connaît Drieu, dans ce livre il n’y a pas de révélation biographique. En revanche, il y a une manière de mettre en scène ce personnage et le moment où il intervient pour Colette et ses enfants. C’est cette réalisation littéraire, cette composition littéraire qui nous a beaucoup plu. »

Jean-Luc Coatalem formule le choix autrement : « J’aime ce livre parce qu’il nous raconte Paris, il nous raconte la guerre, il nous raconte un écrivain, il nous raconte un destin. Je trouve que Jean-Noël Orengo a signé là un très beau roman, qui nous emporte, qui est à la fois très littéraire et plein de romanesque. »

Drieu marche énormément dans la capitale, et Jean-Noël Orengo transforme ces déplacements en circulation dans une époque. Cafés, appartements, hôtels, rues de la rive droite et de la rive gauche : la géographie littéraire rejoint ici presque naturellement celle du prix qui vient de distinguer le roman.

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Jean-Noël Orengo, lauréat du prix des Deux Magots 2026 pour La Rédemption (Grasset), échange avec Catherine Mathivat, présidente des Deux Magots, quelques instants après l’annonce du résultat. 

De Drieu aux Deux Magots

Le prix des Deux Magots, créé en 1933, inscrit Jean-Noël Orengo dans une histoire dont les premières années croisent justement les milieux artistiques qu’il fait revivre dans La Rédemption

« C’est le premier grand prix d’automne, j’ai envie de dire. Et on est au cœur de ce qu’a été Saint-Germain-des-Prés à cette grande époque. Le prix des Deux Magots a récompensé, au tout début, des auteurs que j’aime, Raymond Queneau, Ribemont-Dessaignes l'année suivante… Me retrouver dans cette filiation-là, dans cette histoire littéraire-là, c’est vrai que j’en suis fier. »

À cet instant, il reste l’écrivain devant ce que fait un prix à celui qui vient de le recevoir : « Toutes ces années de travail, d’incertitude, quand on est récompensé comme ça, en plus par ce jury-là. Je suis vraiment très content. »

À LIRE - “Colette est pour moi une autrice essentielle

Jean-Noël Orengo succède à Joseph Incardona, lauréat 2025 pour Le monde est fatigué (Finitude). Le prix des Deux Magots est doté de 7700 € et d’une table ouverte pendant un an dans le café de Saint-Germain-des-Prés.

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Jean-Noël Orengo, lauréat du prix des Deux Magots 2026 pour La Rédemption (Grasset), aux côtés de Catherine Mathivat, présidente des Deux Magots, et d’Étienne de Montety, président du jury, devant le panneau où sont inscrits les noms des lauréats du prix. 

Crédits photo : Jean-Noël Orengo, lauréat du prix des Deux Magots 2026 pour La Rédemption (Grasset), entouré des membres du jury et de Catherine Mathivat, présidente des Deux Magots, devant le café de Saint-Germain-des-Prés (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

 
 

DOSSIER - Les Deux Magots 2026 : une 93e édition entre tradition, indépendance et débat sur l’IA

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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La Rédemption

Jean-Noël Orengo

Paru le 02/09/2026

412 pages

Grasset & Fasquelle

24,00 €

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