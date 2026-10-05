Être président, est-ce encore possible ?

Un bon candidat fait-il nécessairement un bon président ? Le nouveau numéro du Banquet part de cette question pour examiner la fonction présidentielle et les contradictions qui l’accompagnent. L'émission rappelle à ce titre une formule que Nicolas Sarkozy employait lorsqu’il était à l’Élysée, décrivant « une France régicide à l’inconscient monarchique ».

La sacralité attachée à la présidence n’empêche pourtant ni les limites du pouvoir ni les difficultés rencontrées par ceux qui l’exercent. Anna Cabana et Christophe Ono-dit-Biot confronteront ces enjeux aux regards de quatre invités issus de la philosophie, du journalisme politique, des sciences politiques et de l’écriture présidentielle.

Quatre invités autour de la fonction présidentielle

Bernard-Henri Lévy, écrivain et philosophe, participera à l’émission à l’occasion de la publication de Mémoires provisoires, chez Olivier Nora Éditions.

La journaliste politique Catherine Nay sera également présente. Son prochain ouvrage, Ce pays dont le prince est un enfant, doit paraître chez Plon. Le constitutionnaliste et politologue Benjamin Morel interviendra notamment à partir des questions institutionnelles qu’il développe dans son dernier livre, Crise politique, crise de régime, publié chez Odile Jacob.

Enfin, Astrid Roucher, ancienne conseillère discours d’Emmanuel Macron, participera à la discussion. Elle est l’autrice de La plume et le Prince, paru chez Albin Michel.

Un rendez-vous consacré aux récits et aux idées

Le Banquet est une émission culturelle diffusée deux fois par mois sur LCP. Présentée par les journalistes et écrivains Anna Cabana et Christophe Ono-dit-Biot, elle propose d’aborder un grand thème à travers plusieurs disciplines, notamment l’histoire des idées, la sociologie, la politique et la culture populaire.

Le programme entend faire dialoguer des références issues de différents univers, de Platon à Netflix, de Molière à Marvel ou encore de Roland Barthes aux réseaux sociaux, avec l’objectif de confronter culture savante et culture populaire dans un même espace de discussion.

L’émission consacrée à la fonction présidentielle dure 57 minutes. Elle est produite par LCP-Assemblée nationale.

Ce numéro inédit de Le Banquet sera diffusé sur LCP le dimanche 11 octobre à 19h35. Deux rediffusions sont prévues, le vendredi 16 octobre à 00h35 et le mercredi 11 novembre à 19h30. L’émission sera également disponible en replay sur TF1+ jusqu’au 9 novembre 2026, ainsi que sur LCP.fr, la chaîne YouTube de LCP et france.tv jusqu’au 9 octobre 2028.

Crédits photo : Le Banquet - Anna Cabana et Christophe Ono-dit-Biot (Lionel Guéricolas-Agence 1827 pour LCP)

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com