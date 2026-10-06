Le ministre de la Culture allemand a-t-il une dent contre les librairies de gauche ?

En Allemagne, le délégué à la Culture et aux Médias a-t-il exclu trois librairies d'un prix simplement parce que les titres en vitrine ne lui plaisaient pas ? La question, brûlante, est revenue dans plusieurs médias, outre-Rhin, après les révélations du portail T-Online, lequel a eu accès à des documents qui mettent en doute la parole de Wolfram Weimer.

Depuis le mois de mars dernier, celui-ci se débat avec une fâcheuse polémique. L'édition 2025 du Prix allemand des libraires (Deutscher Buchhandlungspreis) a en effet été marquée par l'exclusion de trois librairies de la liste des lauréates. Les commerces Zur schwankenden Weltkugel à Berlin, The Golden Shop à Brême et Rote Straße à Göttingen avaient été écartés, sans justification.

La délégation à la Culture et aux Médias, qui administre la récompense, avait avancé des « éléments relatifs à la protection de la Constitution » pour expliquer la disparition des trois enseignes. Sans développer, elle pointait l'ouverture d'une procédure Haber, laquelle charge l’Office fédéral de protection de la Constitution de vérifier, à la demande de ministères fédéraux, si des organisations ou des personnes sollicitant des fonds publics poursuivent ou soutiennent d’éventuelles visées anticonstitutionnelles.

Dans les médias, Wolfram Weimer s'était toutefois un peu emballé, en déclarant : « Si nous distribuons des prix et des aides financières à l'aide de fonds publics, alors, à mon avis, ils ne devraient pas revenir à des ennemis de l'État ni à des extrémistes. »

Une défense déjà fragilisée

La déclaration de Weimer avait suscité un véritable tollé dans le milieu du livre, en Allemagne et même au-delà. Ainsi, la Fédération des éditeurs européens, l’Union internationale des éditeurs et la Fédération européenne et internationale des libraires ont uni leurs voix pour condamner ces exclusions, à l'unisson avec l’Association allemande des libraires et éditeurs (Börsenverein des Deutschen Buchhandels).

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Les trois librairies récusaient pour leur part le qualificatif d'« extrémistes », et la librairie Zur schwankenden Weltkugel avait même saisi le tribunal administratif de Berlin, en référé, afin d'interdire au ministre d'utiliser ce terme pour évoquer les librairies exclues du Deutscher Buchhandlungspreis. Quelques semaines plus tard, la justice accédait à cette requête.

La décision soulignait que le terme ne se justifiait pas et portait atteinte au « droit de la personnalité » des requérants, un droit fondamental qui proscrit toute ingérence de la puissance publique au sein de sa vie privée. Par ailleurs, ce même tribunal avait déjà pointé la fragilité de la défense déployée par la délégation à la Culture et aux Médias et l'absence d'éléments justifiant le déclenchement de la fameuse procédure Haber.

Un ministre en flagrant déni

Des documents, obtenus par le portail T-Online en vertu de l'Informationsfreiheitsgesetz de 2005 [loi facilitant l'accès à certains documents administratifs, NdR], mettraient en évidence la légèreté de Weimer dans ce dossier.

En mars 2026, celui-ci assurait au Zeit que les services de la délégation à la Culture et aux Médias avaient émis de sérieuses réserves sur les trois commerces concernés. Or, les éléments rapportés par T-Online avancent tout l'inverse : « Les choix du jury peuvent être suivis. Toutes les librairies sélectionnées sont éligibles pour le prix », indique le portail en citant des documents datés du 10 octobre 2025.

L'« expertise » vantée par Weimer, et qui aurait justifié la saisie de l'Office fédéral de protection de la Constitution en janvier 2026, au sujet des trois librairies, n'apparait même pas dans les documents internes. Les commerces sont ainsi décrits en des termes très neutres, reprenant même des formules présentes sur les sites internet des enseignes.

Les documents liés aux enquêtes de l'Office fédéral de protection de la Constitution, eux, restent strictement confidentiels. Quelques jours après la parution de l'article de T-Online, la délégation à la Culture et aux Médias s'est défendue en assurant, dans un communiqué diffusé le 2 octobre, que l'avis en question n'avait pas été transmis à Wolfram Weimer, puisqu'un autre l'avait remplacé, avec de nouveaux éléments qui justifiaient, a priori, la saisine de l'Office fédéral de protection de la Constitution.

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En novembre, celui-ci aurait rapporté « des éléments relatifs à la protection de la Constitution », lesquels auraient motivé les disqualifications de deux librairies, avant que l'enquête sur la troisième enseigne n'aboutisse à son tour en janvier. Évidemment, les échanges entre la délégation et l'Office fédéral auraient été effectués « oralement », prend soin de préciser la délégation auprès du Bayerischen Rundfunk... La justice doit se prononcer sur ces procédures et leur conformité avec le droit allemand : elle a été saisie par les trois librairies en mars 2026.

À gauche, l'opposition politique — Weimer est proche de la droite démocrate-chrétienne et conservatrice, via les partis CDU/CSU — a vertement critiqué le délégué après les révélations de T-Online, appelant à sa démission. « Un délégué à la Culture ne doit pas se comporter comme un membre de la police politique. Son rôle est de protéger la liberté et la diversité culturelles, pas de jeter l'opprobre sur les librairies en raison de leur prise de position politique », a affirmé Janis Ehling, secrétaire exécutif de Die Linke, auprès de T-Online.

Photographie : Wolfram Weimer, en mai 2025 (Martin Rulsch, CC BY-SA 4.0)

Par Antoine Oury

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