Mom Alone : la maternité solo, sans filtre et sans mode d’emploi

Clotka transforme la vie avec ses deux filles en une succession de scènes très brèves. Un réveil, une course, un devoir, une lessive, un repas, un canapé : presque rien, en apparence. Mais le dessin sait tout de suite où regarder. Quelques lignes, deux ou trois expressions, une couleur dominante et la mécanique familiale est lancée. La page respire tandis que les personnages, eux, n’ont jamais le temps. Ce contraste est l’un des grands plaisirs de l’album : le blanc autour des corps rend encore plus visible l’encombrement des journées.

Le fameux tunnel du soir résume cette science du rythme. Il ne se passe rien d’extraordinaire, donc tout s’y passe : sortir du bureau, récupérer les enfants, improviser le repas, faire avancer la soirée sans cesser de penser à ce qui reste derrière. « J’ai encore du Boulot, moi... » La phrase tient dans une bulle, mais elle contient toute la seconde journée qui commence lorsque la première n’est pas terminée. Clotka n’a pas besoin de théoriser la charge mentale : elle la dessine en piles, en déplacements, en objets, en injonctions simultanées.

L’album serait épuisant s’il n’était pas aussi drôle. Son humour vient moins du bon mot que du télescopage entre la logique adulte et celle des enfants. Devant un exercice de vocabulaire, l’une d’elles oppose l’évidence absolue de son raisonnement : « Bah oui ! C’est écrit que c’est bon ! » Et voilà l’autorité parentale renvoyée à ses propres absurdités. Ailleurs, après avoir entendu leur mère râler, répéter, perdre patience, les filles jouent tranquillement à reproduire le modèle : « On joue à la maman ! » Le miroir est cruel juste ce qu’il faut. On rit, puis on reconnaît le coup.

Cette autodérision sauve Mom Alone de la posture. Clotka ne se dessine ni en héroïne de la monoparentalité ni en victime exemplaire. Elle fatigue, s’agace, se contredit, exagère. Elle peut penser « Elle va me rendre MABOULE... » avant qu’un geste ou une demande ne retourne la scène. Sous la pluie, un câlin suffit alors à déplacer l’humeur. Le livre est souvent meilleur dans ces changements de température instantanés, lorsque l’exaspération et la tendresse cessent d’être opposées pour cohabiter dans la même minute.

Le trait accompagne parfaitement cette mobilité. Les corps se plient, s’affalent, déboulent ; les visages portent la chute avant les mots. Les aplats de couleur donnent à chaque séquence son humeur sans alourdir la lecture. Clotka possède surtout un sens précis de l’ellipse : une posture, un silence ou un regard remplacent avantageusement l’explication. Le quotidien devient alors une petite chorégraphie de survie, menée tambour battant.

Cette forme très efficace possède aussi sa limite. À force de micro-scènes et de chutes rapides, certains ressorts deviennent familiers : retard, désordre, épuisement, réponse enfantine imparable. L’album conserve son charme, mais la surprise s’émousse parfois. On aimerait aussi que quelques moments plus graves restent davantage à l’écran avant que le gag suivant ne les emporte. L’émotion existe bel et bien ; elle est simplement tenue très court.

C’est pourtant la cohérence du projet : ne pas arranger le bazar après coup. Mom Alone capte la famille au présent, avec ses ratés, ses répétitions, ses tendresses mal synchronisées et ses éclats de rire. Une BD vive, souple, attachante, qui préfère le désordre juste au portrait lissé de la mère parfaite. Et qui montre, sans le dire, qu’au milieu de tout ce qui déborde, quelque chose tient très bien.

Par Nicolas Gary

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