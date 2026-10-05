En redressement judiciaire, Nosoli cherche des repreneurs pour Decitre et la Générale du Livre

Le périmètre comprend les activités de vente aux professionnels de Decitre ainsi que cinq librairies, situées à Annecy, Chambéry, Écully, Levallois-Perret et Lyon Part-Dieu. La Générale du Livre, spécialisée dans la vente de livres et de services aux professionnels, est également concernée. Nosoli indique vouloir désormais concentrer ses moyens sur Le Furet du Nord et son réseau de magasins.

La décision intervient, selon Nosoli, dans un marché des biens culturels « toujours fortement fragilisé ».

Cette annonce intervient quatre mois après le placement du groupe en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lille Métropole. Nosoli comptait alors 27 librairies et plus de 600 salariés. Fin juin, la direction avait présenté un projet de restructuration prévoyant la fermeture de 11 points de vente — sept Furet du Nord et quatre Decitre — et jusqu’à 163 suppressions de postes.

Les difficultés de Decitre étaient déjà apparues dans les comptes. ActuaLitté avait relevé fin 2025 un déficit de 2,89 millions € pour l’enseigne, après 1,48 million € en 2024. Nosoli avait alors procédé à une opération comptable de près de 3,9 millions € pour apurer les pertes.

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La Générale du Livre avait, pour sa part, rejoint Nosoli en octobre 2023, afin de renforcer les activités du groupe auprès des collectivités et des professionnels du livre.

Photographie : Siège de Nosoli, au 191 rue des Cinq Voies, à Tourcoing (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Par Dépêche

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