PLF 2027 : “L’État renonce à soutenir pleinement les artistes

Le projet de loi de finances 2027, présenté le 1er octobre dernier, procède à une nouvelle réduction des budgets alloués au ministère de la Culture. Les collectivités territoriales, premières financeuses du secteur culturel, voient elles aussi leurs moyens se rabougrir. Le Syndeac, premier syndicat des entreprises du spectacle vivant public, dénonce un choix politique aux lourdes conséquences.
Le 05/10/2026 à 15:07 par Auteur invité
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05/10/2026 à 15:07
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Le PLF 2027 confirme une forte baisse des crédits consacrés à la création, ils diminuent de 4,6 % en autorisations d’engagement et de 3,5 % en crédits de paiement. Près de 33 millions d’euros disparaissent des crédits déconcentrés, fragilisant directement l’action de l’État dans les territoires.
Le résultat, c’est une création fragilisée, des artistes privés de soutien et au-delà, une culture réduite à un apparat de la vie des territoires : visible, valorisée en façade, mais privée des moyens et de l’ambition nécessaires pour jouer pleinement son rôle.
La mission Culture se situe désormais en dessous de son budget de 2023, alors même que l’inflation cumulée atteint 9,2 %.
Derrière ces chiffres, c’est un changement de cap qui se dessine : fermetures de lieux, disparition de compagnies, emplois fragilisés, créations empêchées, recul de l’éducation artistique et culturelle et désengagement de l’État dans les territoires.
Concrètement, ce sont des spectacles qui ne pourront plus être produits, des artistes qui ne pourront plus être rémunéré·es, des tournées supprimées, des créations reportées, des lieux contraints de réduire encore leur activité et des territoires qui verront disparaître une partie de leur offre culturelle. Ce sont des emplois directs et indirects qui sont détruits, des citoyennes et citoyens, des publics qui sont amputés de leur droit à la culture.
Les lieux de création et de diffusion, les équipes artistiques, les festivals, les centres dramatiques nationaux, les scènes nationales, les centres chorégraphiques nationaux, les lieux intermédiaires et l’ensemble des structures qui font vivre le service public de la culture sont déjà au maximum de leurs capacités.
À LIRE - Le projet de loi de finances 2027 réduit encore les moyens de la culture
Dans ce contexte, alors que les atteintes à la liberté de création se multiplient, les baisses annoncées traduisent un choix politique : après dix ans, l’État renonce à soutenir pleinement les artistes et fait le choix de démanteler progressivement le service public de la culture sur les territoires.
Pour éviter l’effondrement de l’ensemble de l’écosystème culturel, le Syndeac demande un moratoire sur les coupes et que les budgets alloués à la culture représentent 1 % du budget global.
Un appel a également été lancé en juillet, dans le cadre du Festival d'Avignon, qui porte sur l'ensemble du secteur culturel.
Le Syndeac demande à être reçu au plus vite par le Premier ministre et demande l'ouverture d'une concertation nationale sur le refinancement de la culture, soutenue par près de 600 élu.es de la République.
Le Syndeac
Fondé en 1971, le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac) a ouvert un chemin significatif au service du secteur artistique en France. L’association représente près de 550 structures diverses, couvrant un large éventail du paysage culturel français. Ses membres se répartissent entre lieux labellisés du spectacle vivant (centres dramatiques, centres chorégraphiques, scènes nationales, centres nationaux de création musicale, pôles nationaux des arts du cirque, etc.), équipes artistiques et festivals.
Photographie : Dessin de JC Menu, affiché en 2018 au Festival international de la BD d'Angoulême (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
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ActuaLitté a retrouvé, dans un article publié en 2023 sur un site alors animé par Thélyson Orélien, une phrase qui ressemble à une consigne de rédaction laissée par erreur. Un indice concret, distinct des détecteurs d’IA, qui vient désormais s’ajouter à une série d’éléments exhumés ces derniers jours par plusieurs médias et internautes autour des textes de l’auteur. Au-delà de son cas, l’affaire touche désormais à quelque chose de plus vertigineux : la possible fin d’un monde où l’on croyait encore savoir, sans trop de doute, ce qu’était un auteur.
24/09/2026, 13:34
Entre correction, réécriture et création, où commence véritablement « l’aide » à un auteur ? Écrivain, poète et correcteur, Adnan Algın plonge dans ses propres archives éditoriales pour interroger les interdictions visant l’intelligence artificielle. De ses interventions sur des romans aux cas célèbres de Raymond Carver ou T. S. Eliot, il questionne une frontière que l’IA n’a peut-être pas inventée, mais sérieusement brouillée.
24/09/2026, 11:53
Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. L'écrivain revendique une passion pour l’horreur née dans les livres, nourrie par le cinéma. De Guillermo del Toro à Stephen King, l’écrivain revient sur les monstres qui ont façonné son imaginaire et défend une conviction paradoxale : l’épouvante peut nous rassurer. Les démons de fiction ont sur les terreurs du réel un avantage décisif : ils n’existent pas. Une invitation à frissonner pour mieux souffler, qu'il partage dans nos colonnes...
23/09/2026, 17:36
Mère isolée, actrice pornographique quadragénaire, Sabine élève seule son fils Romain dans le vingtième arrondissement. Adolescent « normal », moyen, ce dernier subit un harcèlement en règle dès lors qu’une vidéo de Sabine fuite au collège, et fait le tour des réseaux sociaux… La suite ? Accompagnée par le hardeur Joseph, et par Enguerrand, bourgeois blasé, Sabine résout de se venger, guidée par son seul amour maternel. Une deuxième intrigue se met en place, mêlant cette fois milieux d’affaire et hauts-fonctionnaires, sur fond de revenge porn et de libertinage. Propos recueillis par Étienne Ruhaud.
21/09/2026, 16:54
Aux Deux Magots, Jean-Luc Coatalem a connu presque toutes les places : celle du jeune homme qui observe, du lauréat photographié sur le boulevard, puis du juré chargé, à son tour, de choisir. À l’heure où le prix 2026 entre dans le vif de ses délibérations, l’écrivain ouvre les portes d’une institution qu’il connaît désormais de l’intérieur, avec ses goûts, ses rites et ses petites stratégies.
21/09/2026, 15:53
De George Orwell à André Malraux, en passant par Aldous Huxley, Ray Bradbury, Friedrich Nietzsche et Franz Kafka, Bertrand Jouvenot propose de déplacer notre regard sur les « livres prophétiques ». Dans cette tribune, il distingue les œuvres qui ont anticipé les formes visibles de notre monde de celles qui auraient saisi des mutations plus profondes : crise du sens, autonomie des systèmes, transformation de notre rapport au temps et à nous-mêmes.
21/09/2026, 12:32
Le 21 septembre, l’ONU célèbre la Journée internationale de la paix. Mauvaise nouvelle pour la littérature : si ses personnages pratiquaient le dialogue, la médiation et le simple fait d’attendre la fin d’une phrase, des rayonnages entiers perdraient quelques centaines de pages. Cinq romans en apportent la preuve : ici, le non-dit, l’accusation mal étayée ou le bébé mal identifié suffisent à mettre le feu aux poudres.
19/09/2026, 10:00
On connaissait la pièce de Luigi Pirandello : Six personnages en quête d'auteur. Alors, il fallait bien que cela arrive. Après les cadres en reconversion, les salariés victimes d’un plan social et les quinquagénaires priés de devenir « entrepreneurs d’eux-mêmes », France Travail accueille une nouvelle catégorie de demandeurs : les personnages secondaires. Mobilité inter-romanesque exigée.
19/09/2026, 07:30
Il est grand temps de changer la terminologie depuis bien trop longtemps en vigueur dans l’industrie de l’édition : non plus chaîne du livre, car d’un maillon à l’autre, on finit par ignorer ce qui se passe plus loin, mais écosystème. Et quitte à renverser la table (et pas que celle des nouveautés), troquons “indépendant” pour “interdépendant”. Une notion bien plus proche de la réalité économique…
16/09/2026, 17:03
L'écueil, Jean-Charles Caplier le formule lui-même : créer « un LinkedIn du livre » de plus. Alors que LivreConnect ouvre officiellement le 16 septembre, son fondateur défend un espace transversal entre les métiers, nourri de ressources, d’outils et d’un assistant IA. Pour ActuaLitté, il précise ce qui permettra de juger si le projet a vraiment trouvé sa place — et jusqu’où il entend laisser Volt’R intervenir.
16/09/2026, 09:30
Reprise en juillet 2026 par Amélie McNicoll et Alexandre Vézina, Béliveau Éditeur entend revoir autant sa sélection de projets que leur commercialisation. Les deux entrepreneurs veulent associer davantage les auteurs à la stratégie de leurs livres, relancer la production et renforcer la présence de cette maison québécoise de plus de 50 ans en France, en Belgique et en Suisse, avec un objectif de 25 à 30 titres à court terme.
16/09/2026, 09:00
Il y a des a priori auxquels il faut tordre le cou : « il ne se passe pas grand-chose en milieu rural » est un préjugé qui vient de prendre du plomb dans l’aile grâce à une dynamique mise en place dans une petite commune de Gironde.
14/09/2026, 16:07
Pourquoi devient-il parfois si difficile de savoir ce que l’on pense vraiment, ce que l’on ressent ou même ce que l’on veut ? Sollicitations permanentes, rythme soutenu et bruit mental finissent par couvrir cette perception plus discrète que l’on appelle intuition. Fondatrice du centre d’enseignement Infinite Spirit, formatrice et thérapeute, Johanna Hani propose de retrouver un peu de silence, de revenir aux sensations du corps et d’apprendre à distinguer l’intuition de l’anxiété ou de la peur.
14/09/2026, 14:58
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