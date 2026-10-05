Le Prix Facile à lire Bretagne mobilisera 140 médiathèques en 2027

Cent quarante médiathèques bretonnes participeront à la sixième édition du Prix Facile à lire Bretagne, organisée de novembre 2026 à juin 2027. Tout au long de cette période, les établissements proposeront des animations et des rencontres avec les auteurs et autrices des huit livres retenus pour la sélection.

Les lecteurs seront ensuite invités à voter pour leur ouvrage favori. Le dispositif s’adresse en priorité aux publics considérés comme éloignés du livre, notamment aux personnes en situation d’illettrisme ou de handicap. L’identité du lauréat sera dévoilée en juin 2027.

Le prix s’inscrit dans la démarche « Facile à lire », destinée à faciliter l’accès au livre et à favoriser ou renouer une pratique de lecture. Le principe repose notamment sur des ouvrages accessibles, mais également sur la médiation menée dans les bibliothèques et les rencontres organisées avec les artistes-auteurs.

Coordonné par Livre et lecture en Bretagne, le prix bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) Bretagne et de la Région Bretagne. Les quatre bibliothèques départementales bretonnes participent également à son organisation, aux côtés du CLPS et de l’Amisep, deux organismes de formation intervenant notamment dans le champ de l’illettrisme.

Le dispositif associe par ailleurs l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI), l’association Ideographik et l’ESAT Adapei Les Nouelles.

Le lancement officiel de cette sixième édition est fixé au 3 novembre 2026. Quatre rendez-vous seront organisés simultanément dans chacun des départements bretons, à Saint-Brieuc dans les Côtes-d’Armor, Plonévez-du-Faou dans le Finistère, Rennes en Ille-et-Vilaine et Vannes dans le Morbihan.

L’opération avait été annoncée le 2 octobre, à l’occasion des Journées nationales d’action contre l’illettrisme portées par l’ANLCI. La sélection pour cette édition est la suivante :

57 rue du soleil — Gaëlle Pingault

Au fil de l’eau — Nicolas Michel

Dédée… un jardin pour maman — Claire Beuve et Tildé Barbey

En nous — Liza Kerivel et Cécile Basecq

Ils arrivent — Éric Pessan

J’ai demandé à mon chat — Hélène Crochemore

Poser un lapin et autres expressions — JAP (Julien Auclair) et Véronique Duval

Quand j’ai froid — Valentine Choquet

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Par Dépêche

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