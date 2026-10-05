4 livres finalistes pour le Grand Prix du Roman Métis 2026

Pour le Grand Prix du Roman Métis, le jury réunit des membres fondateurs et institutionnels, ainsi que des auteurs et des professionnels du livre et de la lecture.

Les quatre finalistes sont :

La nuit au cœur, de Nathacha Appanah, Gallimard

Le creuset des sorciers, de Paul Greveillac, Gallimard

Quatre jours sans ma mère, de Ramsès Kefi, Philippe Rey

J’étais roi à Jérusalem, de Laura Ulonati, Actes Sud

Le Prix du Roman Métis des Lecteurs est attribué par un jury constitué de lecteurs des médiathèques et bibliothèques de la Ville de Saint-Denis. Restent en compétition :

Bahari-Bora, de Steve Aganze, Récamier

Espoir, de Djaïli Amadou Amal, Emmanuelle Collas

Une femme sur le toit, de Souad Benkirane,Mercure de France

Quatre jours sans ma mère, de Ramsès Kefi, Philippe Rey

Créé en 2010 par la Ville de Saint-Denis de La Réunion, le Grand Prix du Roman Métis distingue des ouvrages de langue française associés aux notions de métissage, de fraternité, d’universalité et de diversité. Le Prix du Roman Métis des Lecteurs, lancé en 2017, repose sur une sélection effectuée par des usagers du réseau municipal de lecture publique.

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Les deux récompenses sont ouvertes aux maisons d’édition établies à La Réunion, dans l’océan Indien, en France hexagonale et dans l’espace francophone. Les ouvrages doivent être écrits par des auteurs francophones et publiés à compte d’éditeur.

En 2025, le Grand Prix du Roman Métis avait été attribué à Karim Kattan pour L’Eden à l’aube (éditions Elyzad), tandis que Nour Malowé avait reçu le Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis 2025 pour Le Printemps reviendra (éditions Récamier).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédit image : Jury du prix des lecteurs

Par Dépêche

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