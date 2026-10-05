4 livres finalistes pour le Grand Prix du Roman Métis 2026

Les jurys du Grand Prix du Roman Métis et du Prix du Roman Métis des Lecteurs ont retenu quatre ouvrages chacun pour leur dernière sélection. Ils avaient auparavant ramené de 30 à 12 le nombre de titres en lice. Les lauréats seront dévoilés le 1er décembre 2026, lors de la cérémonie de remise des récompenses.
Le 05/10/2026 à 12:42 par Dépêche
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05/10/2026 à 12:42
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Pour le Grand Prix du Roman Métis, le jury réunit des membres fondateurs et institutionnels, ainsi que des auteurs et des professionnels du livre et de la lecture.
Les quatre finalistes sont :
La nuit au cœur, de Nathacha Appanah, Gallimard
Le creuset des sorciers, de Paul Greveillac, Gallimard
Quatre jours sans ma mère, de Ramsès Kefi, Philippe Rey
J’étais roi à Jérusalem, de Laura Ulonati, Actes Sud
Le Prix du Roman Métis des Lecteurs est attribué par un jury constitué de lecteurs des médiathèques et bibliothèques de la Ville de Saint-Denis. Restent en compétition :
Bahari-Bora, de Steve Aganze, Récamier
Espoir, de Djaïli Amadou Amal, Emmanuelle Collas
Une femme sur le toit, de Souad Benkirane,Mercure de France
Quatre jours sans ma mère, de Ramsès Kefi, Philippe Rey
Créé en 2010 par la Ville de Saint-Denis de La Réunion, le Grand Prix du Roman Métis distingue des ouvrages de langue française associés aux notions de métissage, de fraternité, d’universalité et de diversité. Le Prix du Roman Métis des Lecteurs, lancé en 2017, repose sur une sélection effectuée par des usagers du réseau municipal de lecture publique.
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Les deux récompenses sont ouvertes aux maisons d’édition établies à La Réunion, dans l’océan Indien, en France hexagonale et dans l’espace francophone. Les ouvrages doivent être écrits par des auteurs francophones et publiés à compte d’éditeur.
En 2025, le Grand Prix du Roman Métis avait été attribué à Karim Kattan pour L’Eden à l’aube (éditions Elyzad), tandis que Nour Malowé avait reçu le Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis 2025 pour Le Printemps reviendra (éditions Récamier).
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédit image : Jury du prix des lecteurs
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 21/08/2025
288 pages
Editions Gallimard
21,00 €
Paru le 05/02/2026
176 pages
Editions Gallimard
19,00 €
Paru le 21/08/2025
204 pages
Philippe Rey
20,00 €
Paru le 20/08/2025
304 pages
Actes Sud Editions
22,00 €
Paru le 21/08/2025
240 pages
Editions Récamier
20,90 €
Paru le 20/03/2026
165 pages
Collas Emmanuelle
21,90 €
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