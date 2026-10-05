Russie : l’éditeur Individuum disparaît après des années de pressions

« L’histoire d’Individuum s’achève après onze ans. » Dans son message d’adieu, Alexeï Kisselev assure que les ouvrages préparés au cours des derniers mois paraîtront bien, mais chez d’autres éditeurs. Il ne donne aucune explication à la décision, évoquant seulement une fin « soudaine, mais pas inattendue », selon Meduza.

Eksmo avance, de son côté, une explication strictement interne. Auprès de Vedomosti et de Kommersant, le groupe décrit l’ouverture ou la fermeture de structures comme une « partie naturelle du développement de tout grand éditeur ». Les salariés d’Individuum doivent poursuivre leur activité au sein d’autres marques, tandis que les livres déjà engagés seront menés jusqu’à leurs lecteurs, précise Vedomosti.

D’une maison indépendante à la filiale d’Eksmo

Fondé en 2015 par Alexeï Dokoutchaïev et Mikhaïl Vroubel, venus des médias et du cinéma, Individuum s’était fait connaître par un catalogue de non-fiction nourri d’expériences personnelles et de sujets de société, auquel se sont ajoutées littérature russe et traductions. La maison parlait elle-même de « non-fiction d’aventure » et avait développé une identité graphique particulièrement reconnaissable.

Parmi ses publications figurent la première traduction russe d’Hiroshima, le reportage de John Hersey sur les survivants du bombardement atomique, parue en 2020, puis le premier roman de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, l’année suivante. D’autres ouvrages revenaient sur des pans sensibles de la Russie contemporaine : Beslan, les hackers russes, la culture criminelle du Tatarstan ou encore les transformations idéologiques du monde culturel.

Son capital avait toutefois commencé à évoluer bien avant l’annonce du 28 septembre. Bookmate a acquis 51 % d’Individuum à la fin de 2017. En août 2022, l’entreprise et le cofondateur Alexeï Dokoutchaïev ont cédé leurs participations à Denis Kotov, copropriétaire de la chaîne Tchitaï-Gorod — Boukvoïed. Un an plus tard, Eksmo rachetait à ce dernier 51 % d’Individuum Print ; Kotov conservait les 49 % restants.

Cette intégration à un grand groupe n’a pas fait disparaître les difficultés entourant Individuum et Popcorn Books. En avril 2025, la candidature de la première à la foire moscovite Non/fiction est refusée. La rédaction explique alors avoir demandé les raisons de cette décision aux organisateurs, sans obtenir de réponse, « ni officielle ni officieuse ». L’équipe choisit finalement de présenter ses nouveautés dans un établissement installé dans le même bâtiment que la manifestation, raconte RTVI.

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Dans le même temps, certains titres liés à Individuum et Popcorn Books sont retirés de plateformes de vente, sur fond de durcissement de la législation russe visant les contenus LGBT. Depuis décembre 2022, l’interdiction de la « propagande LGBT » ne se limite plus aux mineurs. En novembre 2023, la Cour suprême russe a en outre qualifié d’« extrémiste » ce que les autorités désignent comme le « mouvement international LGBT », ouvrant la voie à des poursuites pénales sur ce fondement.

Trois condamnations avec sursis

En mai 2025, l’affaire prend une dimension pénale. Dmitri Protopopov, l’un des dirigeants de Popcorn Books et Individuum, Pavel Ivanov, chargé des ventes, et Artem Vakhlyaev, responsable notamment des opérations d’entrepôt et de distribution, sont interpellés dans le dossier bientôt surnommé « l’affaire des éditeurs ». ActuaLitté avait alors rendu compte des arrestations de professionnels liés au groupe Eksmo.

Selon l’accusation, les trois hommes avaient participé à la commercialisation de livres considérés par les enquêteurs comme relevant de contenus LGBT interdits. Tous ont reconnu leur culpabilité et coopéré avec les enquêteurs. En 2026, chacun a été condamné à quatre ans d’emprisonnement avec sursis. Dmitri Protopopov s’est en outre vu interdire pendant quatre ans d’exercer dans l’édition et d’administrer des services sur internet.

Popcorn Books avait déjà annoncé l’arrêt de sa marque en janvier 2026. ActuaLitté avait consacré un article à cette disparition et à l’évolution de l’édition jeunesse russe, après avoir suivi les poursuites visant les professionnels de cet ensemble éditorial.

La cessation d’activité d’Individuum constitue un nouvel épisode, distinct de ces procédures. Alexeï Kisselev ne la rattache ni aux condamnations ni aux obstacles commerciaux rencontrés ces dernières années. Eksmo maintient qu’il s’agit d’une réorganisation de ses filiales. Le premier assure que les livres encore en préparation paraîtront chez d’autres éditeurs ; le groupe garantit, de s on côté, qu’ils arriveront bien jusqu’aux lecteurs.

Crédits photo : chaîne Telegram d'Individuum

Par Nicolas Gary

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