Cheikh Hamidou Kane : deux romans pour entrer dans la légende

Né le 2 avril 1928 à Matam, dans le nord du Sénégal, Cheikh Hamidou Kane avait d’abord fréquenté l’école coranique avant de rejoindre l’enseignement français vers l’âge de 10 ans, et par la suite des études supérieures à Dakar et Paris. Ce passage entre deux systèmes de savoir et deux conceptions du monde deviendra la matière essentielle de son premier roman.

Commencé en 1952, L’Aventure ambiguë paraît chez Julliard en 1961. Le roman suit Samba Diallo, jeune homme issu du peuple des Diallobé, formé dans une école coranique avant d’être envoyé à l’école occidentale puis en France, où il étudie la philosophie. Au fil de ce parcours, sa formation nouvelle entre en tension avec la foi, la culture et les certitudes dans lesquelles il a grandi.

Au-delà de l’opposition entre tradition africaine et modernité occidentale, Cheikh Hamidou Kane interroge ce que l’apprentissage d’un autre monde transforme en celui qui le reçoit : que gagne-t-on en accédant à un nouveau savoir, et que risque-t-on de perdre en chemin ? L’expérience du personnage possède une dimension en partie autobiographique, l’écrivain ayant lui-même connu successivement l’enseignement coranique, l’école française, puis les études supérieures à Dakar et Paris.

Le livre reçoit en 1962 le Grand Prix littéraire d’Afrique noire. Traduit par la suite dans une quarantaine de langues, il entre dans les programmes scolaires et universitaires de nombreux pays.

Pour le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, L’Aventure ambiguë a donné à plusieurs générations les mots pour penser la possibilité de « s’ouvrir au savoir du monde sans rien perdre de ce que nous sommes ».

Deux romans en plus de 30 ans

Il faut attendre 1995 pour voir paraître chez Stock Les Gardiens du temple, plus de trois décennies après L’Aventure ambiguë.

Cette fois, l’écrivain déplace son regard vers l’Afrique des indépendances. Dans un jeune État confronté à des tensions politiques et sociales, plusieurs personnages cherchent à concilier traditions, développement, exercice du pouvoir et modèles hérités de l’Occident. Le questionnement du premier roman se poursuit dans un cadre devenu directement politique : après la rencontre coloniale vient le temps de construire et de gouverner.

En 2019, Cheikh Hamidou Kane avait reçu le Grand Prix des Mécènes pour l’ensemble de son œuvre.

Son propre parcours s’était déroulé parallèlement à cette histoire politique : après des études de droit, de lettres et de philosophie, notamment à la Sorbonne, Cheikh Hamidou Kane sort diplômé de l’École nationale de la France d’Outre-mer en 1956. De retour au Sénégal à la veille de l’indépendance, il devient notamment gouverneur de Thiès, puis haut-commissaire au Plan et ministre du Plan auprès de Mamadou Dia.

La crise politique de décembre 1962 entre le président Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia marque une rupture. Affecté par la suite à l’ambassade du Sénégal au Liberia, Cheikh Hamidou Kane quitte la fonction publique avant d’entamer une carrière internationale. Il devient notamment directeur régional de l’UNICEF pour l’Afrique occidentale et centrale.

Il revient ensuite au gouvernement sénégalais comme ministre du Développement industriel et de l’Artisanat, puis ministre du Plan et de la Coopération, fonctions qu’il exerce jusqu’en 1988. Ce va-et-vient entre réflexion intellectuelle et exercice des responsabilités publiques explique aussi la place particulière qu’occupe son second roman, directement nourri par l’expérience des premières décennies de l’État sénégalais.

Depuis le 18 janvier 2023, l’ancienne Université virtuelle du Sénégal porte son nom : Université numérique Cheikh Hamidou Kane.

Des hommages au Sénégal et au-delà

L’annonce de sa disparition a suscité de nombreuses réactions. Le président Bassirou Diomaye Faye a salué à la fois l’écrivain et le « serviteur du Sénégal », estimant que son œuvre appartient désormais au patrimoine du pays « et de toute l’Afrique ».

La ministre déléguée chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, Mame Coumba Diop, a rendu hommage à un « homme de conviction, de rigueur et d’humilité ». Elle a notamment souligné la place occupée par L’Aventure ambiguë dans la réflexion sur « l’identité, la culture, la transmission et le devenir de l’Afrique ».

Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l’Union africaine, a de son côté salué un « géant des lettres africaines », dont les interrogations sur l’éducation, la transmission et le dialogue entre tradition et modernité restent, selon lui, actuelles. L’ancien président sénégalais Macky Sall a, pour sa part, évoqué le « legs majeur » laissé par L’Aventure ambiguë, qui continuera, selon lui, d’alimenter la réflexion sur « l’identité, la culture et notre rapport au monde ».

Lors de la levée du corps organisée dimanche à l’hôpital universitaire de Fann, à Dakar, plusieurs membres du gouvernement, proches et personnalités du monde culturel lui ont également rendu hommage. L’écrivain et critique Massamba Guèye l’a placé dans le « panthéon de la littérature » sénégalaise et africaine.

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar estime que Cheikh Hamidou Kane laisse « un héritage intellectuel et culturel majeur », appelé à nourrir encore « des générations de lecteurs, d’étudiants et de chercheurs ». Et conclut simplement : « Que son œuvre demeure. »

Chems-Eddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, a livré un hommage plus personnel à l’auteur de L’Aventure ambiguë. « Ce livre m’a longtemps accompagné », écrit-il, expliquant y avoir retrouvé une interrogation qui l’a lui-même traversé : « Comment demeurer profondément musulman tout en assumant pleinement une culture française, européenne et contemporaine ? » Pour lui, Cheikh Hamidou Kane a montré que « l’ouverture au monde ne devait pas nécessairement être un reniement de soi ».

Crédits photo : Cheikh Hamidou Kane (Serigne Diagne, CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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