Tunisie, Vietnam, États-Unis... Des résidences de création en attente de candidatures

Portés par les services culturels des ambassades, les Instituts français et leurs partenaires, et soutenus par l’Institut français, ces programmes favorisent la mobilité internationale des artistes et le développement des échanges artistiques et professionnels. Ils couvrent un large éventail de disciplines : arts visuels, spectacle vivant, design et métiers d’art, cinéma, littérature et édition, création numérique.

En 2026, le réseau des villas et résidences est constitué de 80 programmes. L’Institut français, avec le concours du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, a élaboré une Charte des Villas et programmes de résidences. Celle-ci vise à harmoniser les résidences autour de bonnes pratiques communes, tout en préservant la diversité des formats et des contextes.

Conçues comme des espaces de recherche, d’expérimentation et de création, ces résidences invitent les artistes à développer leurs projets en lien étroit avec le territoire d’accueil. Elles favorisent les rencontres avec les scènes artistiques locales, la mise en réseau et les collaborations avec les institutions et professionnels culturels.

Les résidences qui peuvent intéresser les auteurs de l'écrit sont les suivantes :

États-Unis

Villa Albertine — Résidences 2027

Disciplines : arts visuels, architecture, design et métiers d’art, spectacle vivant, musiques, cinéma et séries, livres et édition, création numérique, débats d’idées et enjeux citoyens

Candidatures : de mi-novembre 2026 à fin janvier 2027

Depuis 2021, la Villa Albertine déploie aux États-Unis des résidences d’exploration dédiées à la recherche de terrain. Chaque année, 60 artistes et intellectuels y développent des projets originaux, ancrés dans les territoires et au plus près des écosystèmes culturels. Plusieurs appels sont également ouverts en parallèle : Performing Arts, Musique et Étant Donné (arts visuels).

Appel à candidatures — Villa Albertine

Prix Recanati-Kaplan — Villa Albertine

Disciplines : arts visuels, architecture, design et métiers d’art, spectacle vivant, musiques, cinéma et séries, livres et édition, création numérique, débats d’idées et enjeux citoyens

Candidatures : de début octobre à fin novembre 2026

Consacré aux échanges artistiques et intellectuels entre les États-Unis, la France et le monde arabe, le Prix Recanati-Kaplan offre chaque année à un créateur ou professionnel de la culture issu du monde arabe une résidence et une bourse pour mener un projet de recherche original, dans les arts ou les idées, nécessitant une immersion aux États-Unis.

Appel à candidatures — Prix Recanati-Kapla

Irlande

Résidence de traduction

Disciplines : livres et édition

Candidatures : du 1er septembre au 14 décembre 2026

Portée par l’Ambassade de France en Irlande et le Trinity Centre for Literary and Cultural Translation, cette résidence de huit semaines s’adresse aux traducteurs et traductrices de l’anglais vers le français travaillant sur une œuvre irlandaise ou britannique.

Appel à candidatures – Trinity College Dublin

Liban

Villa Al Qamar

Disciplines : arts visuels, design et métiers d’art, spectacle vivant, musiques, cinéma et séries, livres et édition, création numérique

Candidatures : du 15 septembre au 1er novembre 2026

Programme de résidences de l’Institut français du Liban, la Villa Al Qamar accueille depuis 2021 des artistes français de toutes disciplines, en solo ou en duo avec un artiste libanais. Les projets se construisent au plus près des populations et en lien avec les acteurs culturels et artistiques locaux, afin de renforcer le dialogue interculturel entre la France et le Liban.

Appel à candidatures - Villa Al Qamar

Tunisie

Villa Salammbô

Disciplines : arts visuels, spectacle vivant, cinéma et séries, livres et édition

Candidatures : du 1er septembre au 18 octobre 2026

À LIRE - Caroline Lunoir et Rebeka Warrior en résidence à la Villa Kujoyama

La Villa Salammbô accueille artistes, chercheurs, penseurs et commissaires d’exposition autour d’un projet de recherche lié au territoire tunisien. L’appel s’adresse notamment aux artistes résidant en France dont le projet est en lien avec la Tunisie, aux artistes résidant en Afrique du Nord, et aux artistes résidant en Tunisie qui développent un projet en duo avec un artiste français ou résidant en France.

Appel à candidatures — Institut français de Tunisie

Turquie

Villa Annie Ernaux

Disciplines : livres et édition

Candidatures : du 21 septembre au 13 novembre 2026

Dans le cadre du mois de la Francophonie, l’Institut français de Turquie (IFT) et le Consulat général du Canada à Istanbul lancent un appel à candidatures pour la résidence d’écriture francophone Villa Annie Ernaux. Cette nouvelle édition accueillera un auteur canadien ou une autrice canadienne francophone.

Appel à candidatures - Villa Annie Ernaux

Vietnam

Villa Sông

Disciplines : arts visuels, spectacle vivant, livres et édition, création numérique

Candidatures : du 1er octobre au 15 novembre 2026

Répartie entre Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, la Villa Sông est la résidence de recherche pluridisciplinaire de l’Institut français du Vietnam. Elle soutient les échanges francovietnamiens dans le champ de la création artistique.

Appel à candidatures - Villa Sông

Photographie : © Villa Busan en Corée du Sud

Par Dépêche

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