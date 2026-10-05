Après 550 ans, ce manuscrit retrouve la cathédrale où travaillait son auteur

Une boucle se referme, mais pas tout à fait celle que laisserait entendre un « retour à la maison ». Le Codice Sola Cabiati n’a, à la connaissance des sources disponibles, jamais appartenu au Duomo de Milan. Le 30 septembre, c’est néanmoins la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, institution chargée depuis des siècles de la cathédrale et de son patrimoine, qui a emporté le manuscrit lors d’une vente organisée par Il Ponte Casa d’Aste.

Estimé entre 180.000 et 250.000 €, le lot a finalement atteint 230.400 €, droits compris. Dans sa fiche de catalogue, la maison de ventes le présente comme le plus ancien manuscrit aujourd’hui identifié intégralement écrit de la main de Franchino Gaffurio (1451-1522), antérieur aux célèbres Libroni conservés par la Veneranda Fabbrica.

Le rapprochement avec le Duomo intervient donc par Gaffurio lui-même. Lorsque le codex est constitué, en 1473-1474, le musicien est encore dans ses années de formation, liées notamment au monastère de San Pietro de Lodi Vecchio. Il ne devient maître de chapelle de la cathédrale milanaise qu’en 1484, fonction qu’il conservera jusqu’à sa mort, en 1522.

Une souscription datée du 16 septembre 1473 permet d’authentifier l’écriture de Gaffurio. Une seconde annotation, portée l’année suivante, mentionne le passage à Lodi du roi Christian Ier de Danemark, alors en route pour Milan. Plus qu’un manuscrit soigneusement mis au propre, l’ensemble laisse voir un travail en cours : corrections, ajouts dans les marges, renvois et schémas accompagnent le texte.

Dans l’atelier d’un jeune théoricien

Sur 100 pages de papier, le musicien rassemble plusieurs textes fondamentaux pour la théorie musicale médiévale et du premier âge renaissant. On y trouve l’Ars cantus mensurabilis de Franco de Cologne, le Lucidarium et une partie du Pomerium de Marchetto de Padoue, auxquels s’ajoute un traité consacré au contrepoint.

Le codex n’est donc pas, à proprement parler, un traité original entièrement composé par Gaffurio : son intérêt réside aussi dans la manière dont le jeune musicien copie, organise, annote et travaille des textes théoriques essentiels à sa formation. Il Ponte y voit un parcours cohérent à travers la notation mesurée, la polyphonie et la composition.

Un autre détail a longtemps alimenté la curiosité autour du volume. Douze dessins marginaux à la sanguine représentent des visages féminins et masculins, des personnages en armure, des armes ainsi qu’une scène de dévotion. Leur auteur n’a pas été identifié.

La reliure en maroquin rouge, réalisée dans la seconde moitié du XIXe siècle et attribuée aux frères Binda, porte pourtant au dos une inscription autrement spectaculaire : « Portraits de Léonard de Vinci ». Le catalogue se garde bien de reprendre l’attribution à son compte. La paternité de ces dessins demeure ouverte, et aucun élément fourni lors de la vente ne permet de les rattacher à Léonard.

Un siècle dans la même famille

Le parcours du manuscrit est mieux documenté. Il a d’abord appartenu à la Biblioteca dell'Incoronata de Lodi, possiblement à la suite d’un don de Gaffurio lui-même — une hypothèse, et non un fait établi — avant de passer à la Biblioteca Capitolare.

Il réapparaît sur le marché en 1925, lors d’une vente organisée par Hoepli à Milan. Le comte Gian Ludovico Sola Cabiati l’acquiert alors et lui donne, par ricochet, le nom sous lequel il est désormais connu. Le codex restera ensuite dans la même descendance familiale pendant un siècle.

Cette même année 1925, son statut change toutefois. Une déclaration d’intérêt culturel, datée du 30 novembre, place le volume sous protection patrimoniale. Toujours en vigueur, elle interdit sa sortie définitive du territoire italien. La fiche de vente signalait expressément cette restriction aux enchérisseurs.

L’acquisition par le Duomo, annoncée dans le communiqué de résultats publié par Il Ponte le 2 octobre, ne doit donc pas être confondue avec une restitution ou une nationalisation. Il Giornale dell'Arte a également rendu compte de l’opération et du caractère exceptionnel de la réapparition du volume.

La Veneranda Fabbrica n’est d’ailleurs pas une administration publique italienne, mais un organisme ecclésiastique doté de la personnalité juridique, à vocation religieuse et sans but lucratif. L’enjeu de l’achat se situe donc à un autre niveau ailleurs : celui de l’accès au document. La Veneranda Fabbrica explique avoir participé à la vente non pour ajouter un objet rare à ses collections, mais pour rendre de nouveau accessible une mémoire liée à l’une des grandes figures musicales de la cathédrale

L’institution évoque un manuscrit demeuré pendant « plus d’un siècle » pratiquement inaccessible aux chercheurs. Désormais conservé auprès d’elle, il pourra, assure-t-elle, nourrir de nouvelles recherches et faire l’objet d’une valorisation scientifique et culturelle.

Crédits photo : ponteonline.it

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Par Cécile Mazin

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