Jean-Noël Orengo, lauréat du Prix des Deux Magots 2026

Pour cette 93e édition, le jury présidé par Étienne de Montety devait départager quatre ouvrages : Choses que je croyais perdues, de Clémentine Mélois (L’Arbalète/Gallimard), La Rédemption, de Jean-Noël Orengo (Grasset), Vivre sans bonheur et n’en point dépérir, de Véronique Ovaldé (Flammarion), et Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?, de Lucie Rico (P.O.L)

Un couple impossible

Jean-Noël Orengo est un romancier français dont tous les romans ont été publiés chez Grasset. Il s’est fait connaître avec son premier livre, La Fleur du Capital (2015), vaste roman consacré à Pattaya, qui a reçu le prix de Flore 2015 — ainsi que le Prix Sade la même année. Ont suivi notamment L’Opium du ciel (2017), Les Jungles rouges (2019), Femmes sur fond blanc (2023) et « Vous êtes l’amour malheureux du Führer » (2024). Il a également publié l’essai Vivre en peinture aux Cahiers dessinés en 2023.

Dans La Rédemption (Grasset), Jean-Noël Orengo revient sur la relation entre Pierre Drieu la Rochelle et sa première épouse, Colette Jéramec. En 1943, alors que celle-ci, juive, est internée à Drancy avec ses enfants, l’écrivain collaborationniste intervient pour obtenir leur libération.

Le Prix des Deux Magots est doté de 7700 €, auxquels s’ajoute une table ouverte pendant un an dans l’établissement parisien. Créée en 1933, la récompense distingue chaque année une œuvre de langue française publiée dans l’année. Sa première édition avait couronné Raymond Queneau pour Le Chiendent. Le jury réunit cette année Étienne de Montety, président, Laurence Caracalla, Nicolas Carreau, Jean-Luc Coatalem, Pauline Dreyfus, Clara Dupont-Monod, Jessica Nelson, Marianne Payot et Abel Quentin.

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Cette édition a également été marquée par une prise de position du jury sur l’intelligence artificielle. Dès sa première sélection, il avait annoncé ne pas vouloir récompenser de livres coécrits avec une IA, estimant que son intervention dans « la composition ou l’écriture » modifie « la paternité et la nature de l’œuvre ». Les jurés avaient également invité les éditeurs à s’assurer, autant que possible, que les auteurs présentés au prix partageaient cette exigence.

En 2025, Joseph Incardona l’avait emporté pour Le monde est fatigué, face à Victor Pouchet. Les deux écrivains étaient arrivés à égalité au deuxième tour avant qu’Étienne de Montety ne fasse jouer la voix double du président du jury.

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Crédit image : ActuaLitté, CC BY-SA 4.0 / Jean-Noël Orengo

DOSSIER - Le Prix des Deux Magots

Par Hocine Bouhadjera

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