À l'est d'Eden : Florence Pugh sur les terres littéraires de Steinbeck

Florence Pugh n’a pas seulement retrouvé John Steinbeck à l’écran. La Library of Congress a révélé, le 30 septembre, que l’actrice et Zoe Kazan, scénariste et coproductrice de la nouvelle adaptation d’East of Eden, avaient récemment été reçues pour découvrir une sélection de documents originaux liés à l’écrivain.

Sur la table figuraient plusieurs premières éditions signées d’East of Eden, des pages manuscrites de The Grapes of Wrath — Les Raisins de la colère — ainsi qu’une douzaine d’ouvrages des XIXe et du début du XXe siècle consacrés au territoire et aux habitants de la vallée de Salinas. Ce paysage californien constitue le principal décor d’À l’est d’Éden, mais aussi de Des souris et des hommes et d’autres textes de Steinbeck.

La date exacte de ce passage à Washington n’est pas précisée. Surtout, la Bibliothèque du Congrès ne le présente pas comme une séance de préparation au rôle de Cathy Ames. Rien ne permet donc d’affirmer que Florence Pugh s’est appuyée sur ces archives pour construire son interprétation : l’institution documente une rencontre avec ses collections dans le contexte de la sortie de la série.

D’un Kazan à l’autre

Pour Zoe Kazan, cette consultation possède une dimension plus intime. Son grand-père, Elia Kazan, avait réalisé en 1955 l’adaptation cinématographique du livre, avec James Dean. À la Bibliothèque du Congrès, elle a notamment découvert une édition limitée d’East of Eden conservée dans son étui d’origine. Steinbeck avait offert à Elia Kazan un autre exemplaire de cette même édition.

Le lien familial accompagne le projet depuis son annonce. En 2022, ActuaLitté rapportait que Zoe Kazan, qui avait découvert l’œuvre à l’adolescence, rêvait d’en adapter « ses trois générations, dans son intégralité ». La production compte finalement sept épisodes et reprend, comme le livre, une chronologie qui court de la fin de la guerre de Sécession à la Première Guerre mondiale.

Cette ampleur narrative s’accompagne d’un déplacement du regard vers Cathy Ames, interprétée par Florence Pugh : Steinbeck décrivait son personnage comme un « monstre psychique » à l’« âme difforme ». L’actrice défend une lecture qui n’efface ni les actes du personnage ni leurs conséquences, mais cherche à restituer son histoire et les éléments qui l’ont façonnée.

Zoe Kazan revendique la même volonté de dépasser une opposition trop simple entre bien et mal. Auprès de Reuters, elle expliquait vouloir que les spectateurs puissent reconnaître une part d’eux-mêmes dans chacun des protagonistes, y compris ceux qui apparaissent d’abord comme les plus sombres. La question morale reste pourtant au cœur du récit : elle structure déjà le destin des familles Trask et Hamilton chez Steinbeck.

Steinbeck, Salinas et Caïn

Publié en 1952, À l’est d’Éden occupait une place à part pour son auteur. La Library of Congress rappelle que Steinbeck le considérait comme son magnum opus avant même d’en commencer la rédaction. Dans Journal of a Novel : The East of Eden Letters, publié après sa mort, l’écrivain présente ses livres antérieurs comme autant d’exercices conduisant à celui-ci.

La fresque puise aussi directement dans son histoire familiale en Californie, autour de Monterey et de la vallée de Salinas. Steinbeck entendait notamment transmettre à ses deux fils un récit de leurs origines, mais aussi ce qu’il pensait avoir compris des comportements humains. L’histoire de Caïn et Abel, tirée de la Genèse, fournit ainsi l’un des cadres symboliques de cette saga consacrée aux Trask et aux Hamilton.

Zoe Kazan, scénariste et coproductrice — dont le grand-père a réalisé l’adaptation cinématographique du livre en 1955. Ashley Young, de la division des livres rares et des collections spéciales, présente une édition limitée du roman dans son étui d’origine. John Steinbeck avait offert un autre exemplaire de cette édition au grand-père de Zoe, Elia Kazan.

La nouvelle version insiste particulièrement sur ce matériau. Netflix indique que les trois générations de la famille Trask apparaissent à l’écran, tandis que Cathy traverse une grande partie de l’intrigue. Christopher Abbott interprète Adam Trask et Mike Faist son frère Charles, aux côtés notamment de Ciarán Hinds, Hoon Lee, Joseph Zada et Joe Anders.

En France, À l’est d’Éden est disponible au Livre de Poche dans la traduction de J.-C. Bonnardot. Les sept épisodes de la série sont, eux, proposés sur Netflix depuis le 1er octobre 2026.

Crédits photos © Shawn Miller

Par Nicolas Gary

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