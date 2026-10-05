Prix de la Porte Dorée 2026 : 6 romans et 8 bandes dessinées en lice

Créé en 2010, le Prix littéraire distingue des œuvres abordant notamment l’exil, les migrations, les identités plurielles et les discriminations. Lancé en 2022, son pendant consacré à la bande dessinée intègre aussi les questions de biodiversité et d’écologie. Alice Zeniter, Mohamed Mbougar Sarr, Mathias Énard, Polina Panassenko, Sylvain Prudhomme ou Seynabou Sonko figurent parmi les précédents lauréats en littérature ; Kei Lam, David Sala, Charles Berberian et Clara Lodewick ont été distingués en BD.

Les titres, parus entre janvier et septembre 2026, ont été choisis par un comité de lecture d’une trentaine de membres du Palais. La liste a été arrêtée le 3 septembre. L’établissement précise qu’elle n’a pas été modifiée à la suite des « polémiques récentes », le comité estimant qu’il ne lui appartenait pas de « déléguer son jugement de lecteur à un outil d’intelligence artificielle », ni d’écarter un auteur sans lui accorder le bénéfice du doute.

Le jury littéraire sera présidé par Alice Zeniter, première lauréate du prix en 2010. Elle siégera aux côtés de Boniface Mongo Mboussa, Catherine Fruchon-Toussaint, Nicole Zagouri, Sophie Haberbusch-Sueur et de deux représentants des lycées Louise-Weiss d’Achères et Jean-Pierre-Vernant de Sèvres. Pour la BD, Emmanuel Lepage présidera un jury composé de Clara Lodewick, Cathia Engelbach, Yassine Harabi, Vo Song Nguyen et Didier Pasamonik.

La sélection littéraire

La classe et la fonction, Mariana Alves, Chandeigne.

À la fin des années 1990, une fille d’immigrés portugais grandit dans la loge de gardien d’un immeuble du XVIe arrondissement parisien. À hauteur d’enfant, elle observe les rapports entre propriétaires et employés, l’absence d’intimité et les places assignées à chacun. Mariana Alves mêle mémoire familiale, domination sociale et désir de s’affranchir des rôles hérités.

La part absente, Rachida Brakni, Stock

Karina Leroy, galeriste, épouse et mère, s’appelait autrefois Karima. En supprimant une lettre de son prénom, elle a tenté d’échapper aux assignations sociales et raciales liées à ses origines algériennes. Lorsque l’identité qu’elle s’est construite se fissure, ressurgissent les blessures de l’enfance, les silences de la famille et les traces de la guerre d’Algérie.

Très brève théorie de l’enfer, Jérôme Ferrari, Actes Sud

Un enseignant quitte son île, puis Alger, pour s’installer à Abu Dhabi avec sa femme et leur enfant. Leur trajectoire croise celle de Kaveesha, employée sri-lankaise partie de son pays depuis trente ans. Jérôme Ferrari confronte ainsi deux manières d’être étranger : celle de l’expatrié privilégié et celle de la travailleuse immigrée.

Issa, Mirrianne Mahn, traduit de l’allemand par Rose Labourie, Stock

Enceinte et réticente, Issa quitte Francfort pour le Cameroun à la demande de sa mère. À Buéa, elle retrouve ses grands-mères et des rituels destinés à protéger sa grossesse. Trop noire en Allemagne, trop allemande au Cameroun, elle se confronte à ce que les générations se transmettent : traumatismes, attachements et volonté de vivre.

C’était ça ou mourir, Thélyson Orélien, Grasset

Après l’embrasement de son quartier à Port-au-Prince, Jonas, professeur d’histoire, quitte Haïti dans l’espoir de rejoindre le Canada. Son parcours le conduit par la République dominicaine, le Brésil, le Mexique puis les États-Unis. Le roman suit une traversée faite de frontières, de jungle, de contrôles, de rencontres et de solidarités fragiles.

Loin du Mékong, Louis Raymond, Calmann-Lévy

Un jeune Français se rend dans le delta du Mékong à la recherche de la tombe de sa grand-mère. Un siècle auparavant, une Vietnamienne enceinte quittait sa belle-famille pour rejoindre son mari au Cambodge. Entre enquête autobiographique et fiction, Louis Raymond explore l’ex-Indochine, les silences de la transmission et le métissage.

La sélection bande dessinée

Nanterre avant l’orage, Feurat Alani et Ulysse Gry, Steinkis

Dans le quartier Pablo-Picasso de Nanterre, la mort de Nahel, le 27 juin 2023, déclenche émeutes et forte exposition médiatique. Feurat Alani et Ulysse Gry remontent en amont du drame pour restituer les voix, les parcours, les aspirations et les solidarités des habitants, loin d’une représentation réduite à la violence.

Passeurs, Fernando Baldó, Damien Perez et Frédéric Loore, Dupuis

Awar gagne sa vie comme passeur au sein d’un réseau dirigé par Soran. Sa rencontre avec Esrin, jeune Kurde fuyant la Syrie, réveille un passé qu’il croyait enfoui, tandis qu’un homme plus violent menace sa place. L’album aborde les routes migratoires du point de vue de ceux qui organisent leur franchissement, à la lisière du thriller.

Tekoha, Clara Chotil, Actes Sud / Virages graphiques

Depuis la France et le Brésil, Ana et Jorge remontent le passé du Mato Grosso do Sul. Déplacements de population, colonisation, dépossession des terres et luttes autochtones jalonnent leurs témoignages. Nourrie des voyages et rencontres de Clara Chotil, cette bande dessinée entièrement peinte à l’acrylique interroge le lien entre un peuple et sa terre.

Newroz. Retour au Kurdistan, Anaële Hermans, Manal Halil et Delphine Hermans, Pictavita / La Boîte à Bulles

En 2018, Rojda retourne au Kurdistan syrien après dix ans d’absence avec sa fille Hêlin, 9 ans. Elle lui fait découvrir Newroz, sa famille et ses racines, tout en racontant son enfance auprès de Nalin, puis leur séparation lorsque cette dernière rejoint les forces kurdes combattant Daech. Un album sur l’exil, la mémoire et la transmission.

Groenland. Échos arctiques, Lauriane Miara, Les Étages Éditions

Lauriane Miara observe un Groenland en pleine transformation. À travers paysages, témoignages et réflexions, elle aborde le changement climatique, les cultures inuites, la faune et les bouleversements qui touchent l’île. Le livre cherche moins à documenter un voyage qu’à conserver les traces d’un monde dont les équilibres se modifient rapidement.

La Dernière Forêt, Laura Pozzi, Actes Sud BD

Laura Pozzi suit les traces de la biologiste polonaise Simona Kossak, qui a vécu plus de trente ans au cœur de la forêt de Białowieża. Dix années de visites, d’observations, d’écriture et de dessin nourrissent cet ouvrage consacré à l’une des dernières forêts primaires d’Europe, à son écosystème et aux relations entre humains et animaux.

À LIRE - Noham Selcer, Prix Maison Rouge Biarritz 2026 pour Midgar

Français Langue Étrangère, Salch, Dargaud

Marie enseigne le français à des personnes venues notamment d’Afghanistan, d’Ukraine, de Colombie ou du Népal. Faute de moyens, elle improvise pour transmettre la langue et des repères utiles au logement, au travail ou à la santé. Salch montre aussi le quotidien des élèves, entre emplois précaires, horaires difficiles et menaces d’expulsion.

Mona, Éric Savoldelli, Les Étages Éditions

Inspiré par sa propre famille, Éric Savoldelli revient sur l’immigration italienne dans les Alpes françaises des années 1950. Coupe de bois, haute montagne, racisme et solidarités structurent l’album, qui accorde une place centrale au débardage à cheval et au lien de confiance noué entre les hommes et les animaux.

En 2025, Jakuta Alikavazovic avait remporté le Prix littéraire pour Au grand jamais (Gallimard), tandis que Clara Lodewick avait reçu le Prix BD pour Moheeb sur le parking (Dupuis).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédit image : Quentin Chevrier / Palais de la Porte Dorée

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com