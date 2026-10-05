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Prix de la Porte Dorée 2026 : 6 romans et 8 bandes dessinées en lice

Le Palais de la Porte Dorée a dévoilé les ouvrages retenus pour ses Prix littéraire et BD 2026. Six titres concourent en littérature et huit en bande dessinée. Les deux récompenses, dotées chacune de 4000 €, seront remises le 25 novembre, à 19h, au Palais de la Porte Dorée, à Paris. 

Le 05/10/2026 à 11:35 par Dépêche

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Publié le :

05/10/2026 à 11:35

Dépêche

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Créé en 2010, le Prix littéraire distingue des œuvres abordant notamment l’exil, les migrations, les identités plurielles et les discriminations. Lancé en 2022, son pendant consacré à la bande dessinée intègre aussi les questions de biodiversité et d’écologie. Alice Zeniter, Mohamed Mbougar Sarr, Mathias Énard, Polina Panassenko, Sylvain Prudhomme ou Seynabou Sonko figurent parmi les précédents lauréats en littérature ; Kei Lam, David Sala, Charles Berberian et Clara Lodewick ont été distingués en BD. 

Les titres, parus entre janvier et septembre 2026, ont été choisis par un comité de lecture d’une trentaine de membres du Palais. La liste a été arrêtée le 3 septembre. L’établissement précise qu’elle n’a pas été modifiée à la suite des « polémiques récentes », le comité estimant qu’il ne lui appartenait pas de « déléguer son jugement de lecteur à un outil d’intelligence artificielle », ni d’écarter un auteur sans lui accorder le bénéfice du doute. 

Le jury littéraire sera présidé par Alice Zeniter, première lauréate du prix en 2010. Elle siégera aux côtés de Boniface Mongo Mboussa, Catherine Fruchon-Toussaint, Nicole Zagouri, Sophie Haberbusch-Sueur et de deux représentants des lycées Louise-Weiss d’Achères et Jean-Pierre-Vernant de Sèvres. Pour la BD, Emmanuel Lepage présidera un jury composé de Clara Lodewick, Cathia Engelbach, Yassine Harabi, Vo Song Nguyen et Didier Pasamonik. 

La sélection littéraire 

La classe et la fonction, Mariana Alves, Chandeigne. 

À la fin des années 1990, une fille d’immigrés portugais grandit dans la loge de gardien d’un immeuble du XVIe arrondissement parisien. À hauteur d’enfant, elle observe les rapports entre propriétaires et employés, l’absence d’intimité et les places assignées à chacun. Mariana Alves mêle mémoire familiale, domination sociale et désir de s’affranchir des rôles hérités.

La part absente, Rachida Brakni, Stock

Karina Leroy, galeriste, épouse et mère, s’appelait autrefois Karima. En supprimant une lettre de son prénom, elle a tenté d’échapper aux assignations sociales et raciales liées à ses origines algériennes. Lorsque l’identité qu’elle s’est construite se fissure, ressurgissent les blessures de l’enfance, les silences de la famille et les traces de la guerre d’Algérie.

Très brève théorie de l’enfer, Jérôme Ferrari, Actes Sud

Un enseignant quitte son île, puis Alger, pour s’installer à Abu Dhabi avec sa femme et leur enfant. Leur trajectoire croise celle de Kaveesha, employée sri-lankaise partie de son pays depuis trente ans. Jérôme Ferrari confronte ainsi deux manières d’être étranger : celle de l’expatrié privilégié et celle de la travailleuse immigrée.

Issa, Mirrianne Mahn, traduit de l’allemand par Rose Labourie, Stock

Enceinte et réticente, Issa quitte Francfort pour le Cameroun à la demande de sa mère. À Buéa, elle retrouve ses grands-mères et des rituels destinés à protéger sa grossesse. Trop noire en Allemagne, trop allemande au Cameroun, elle se confronte à ce que les générations se transmettent : traumatismes, attachements et volonté de vivre.

C’était ça ou mourir, Thélyson Orélien, Grasset

Après l’embrasement de son quartier à Port-au-Prince, Jonas, professeur d’histoire, quitte Haïti dans l’espoir de rejoindre le Canada. Son parcours le conduit par la République dominicaine, le Brésil, le Mexique puis les États-Unis. Le roman suit une traversée faite de frontières, de jungle, de contrôles, de rencontres et de solidarités fragiles.

Loin du Mékong, Louis Raymond, Calmann-Lévy

Un jeune Français se rend dans le delta du Mékong à la recherche de la tombe de sa grand-mère. Un siècle auparavant, une Vietnamienne enceinte quittait sa belle-famille pour rejoindre son mari au Cambodge. Entre enquête autobiographique et fiction, Louis Raymond explore l’ex-Indochine, les silences de la transmission et le métissage.

La sélection bande dessinée

Nanterre avant l’orage, Feurat Alani et Ulysse Gry, Steinkis

Dans le quartier Pablo-Picasso de Nanterre, la mort de Nahel, le 27 juin 2023, déclenche émeutes et forte exposition médiatique. Feurat Alani et Ulysse Gry remontent en amont du drame pour restituer les voix, les parcours, les aspirations et les solidarités des habitants, loin d’une représentation réduite à la violence.

Passeurs, Fernando Baldó, Damien Perez et Frédéric Loore, Dupuis

Awar gagne sa vie comme passeur au sein d’un réseau dirigé par Soran. Sa rencontre avec Esrin, jeune Kurde fuyant la Syrie, réveille un passé qu’il croyait enfoui, tandis qu’un homme plus violent menace sa place. L’album aborde les routes migratoires du point de vue de ceux qui organisent leur franchissement, à la lisière du thriller.

Tekoha, Clara Chotil, Actes Sud / Virages graphiques

Depuis la France et le Brésil, Ana et Jorge remontent le passé du Mato Grosso do Sul. Déplacements de population, colonisation, dépossession des terres et luttes autochtones jalonnent leurs témoignages. Nourrie des voyages et rencontres de Clara Chotil, cette bande dessinée entièrement peinte à l’acrylique interroge le lien entre un peuple et sa terre.

Newroz. Retour au Kurdistan, Anaële Hermans, Manal Halil et Delphine Hermans, Pictavita / La Boîte à Bulles

En 2018, Rojda retourne au Kurdistan syrien après dix ans d’absence avec sa fille Hêlin, 9 ans. Elle lui fait découvrir Newroz, sa famille et ses racines, tout en racontant son enfance auprès de Nalin, puis leur séparation lorsque cette dernière rejoint les forces kurdes combattant Daech. Un album sur l’exil, la mémoire et la transmission.

Groenland. Échos arctiques, Lauriane Miara, Les Étages Éditions

Lauriane Miara observe un Groenland en pleine transformation. À travers paysages, témoignages et réflexions, elle aborde le changement climatique, les cultures inuites, la faune et les bouleversements qui touchent l’île. Le livre cherche moins à documenter un voyage qu’à conserver les traces d’un monde dont les équilibres se modifient rapidement.

La Dernière Forêt, Laura Pozzi, Actes Sud BD

Laura Pozzi suit les traces de la biologiste polonaise Simona Kossak, qui a vécu plus de trente ans au cœur de la forêt de Białowieża. Dix années de visites, d’observations, d’écriture et de dessin nourrissent cet ouvrage consacré à l’une des dernières forêts primaires d’Europe, à son écosystème et aux relations entre humains et animaux.

À LIRE - Noham Selcer, Prix Maison Rouge Biarritz 2026 pour Midgar

Français Langue Étrangère, Salch, Dargaud

Marie enseigne le français à des personnes venues notamment d’Afghanistan, d’Ukraine, de Colombie ou du Népal. Faute de moyens, elle improvise pour transmettre la langue et des repères utiles au logement, au travail ou à la santé. Salch montre aussi le quotidien des élèves, entre emplois précaires, horaires difficiles et menaces d’expulsion.

Mona, Éric Savoldelli, Les Étages Éditions

Inspiré par sa propre famille, Éric Savoldelli revient sur l’immigration italienne dans les Alpes françaises des années 1950. Coupe de bois, haute montagne, racisme et solidarités structurent l’album, qui accorde une place centrale au débardage à cheval et au lien de confiance noué entre les hommes et les animaux.

En 2025, Jakuta Alikavazovic avait remporté le Prix littéraire pour Au grand jamais (Gallimard), tandis que Clara Lodewick avait reçu le Prix BD pour Moheeb sur le parking (Dupuis).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédit image : Quentin Chevrier / Palais de la Porte Dorée

 

 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

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La classe et la fonction

Mariana Alves

Paru le 06/02/2026

112 pages

Editions Chandeigne

18,00 €

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La part absente

Rachida Brakni

Paru le 19/08/2026

240 pages

Stock

20,00 €

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Très brève théorie de l'enfer

Jérôme Ferrari

Paru le 04/03/2026

160 pages

Actes Sud Editions

16,50 €

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Issa

Mirrianne Mahn trad. Rose Labourie

Paru le 01/04/2026

352 pages

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C'était ça ou mourir

Thélyson Orélien

Paru le 19/08/2026

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Grasset & Fasquelle

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Loin du Mékong

Louis Raymond

Paru le 02/01/2026

396 pages

Calmann-Lévy

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Nanterre avant l'orage

Feurat Alani, Ulysse Gri, Ulysse Gry

Paru le 28/05/2026

121 pages

Steinkis

20,00 €

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Passeur(s)

Damien Perez, Frédéric Loore, Fernando Baldo

Paru le 20/02/2026

152 pages

Editions Dupuis

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Tekoha

Clara Chotil

Paru le 11/03/2026

176 pages

Actes Sud Editions

24,00 €

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Newroz

Anaële Hermans, Manal Halil

Paru le 21/10/2026

144 pages

La Boîte à Bulles

24,00 €

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Groenland

Lauriane Miara

Paru le 26/08/2026

127 pages

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La dernière forêt

Laura Pozzi

Paru le 30/09/2026

Actes Sud Editions

32,90 €

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Français langue étrangère

Salch

Paru le 27/03/2026

136 pages

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23,95 €

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Mona

Eric Savoldelli

Paru le 06/05/2026

176 pages

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Camille Pascal reçoit le premier prix Histoire, histoires de Fontainebleau

Pour sa première édition, le prix littéraire « Histoire, histoires » de Fontainebleau a été attribué à Camille Pascal pour Le Bal des foudroyés, paru aux éditions Robert Laffont en août 2026. Le prix est présidé par la romancière et biographe Alexandra Lapierre.

23/09/2026, 17:52

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Booker Prize 2026 : ils ne sont plus que 6 en lice

Quelques semaines après une première sélection de 13 ouvrages, le jury du Booker Prize a revu sa copie, pour réduire le nombre de concurrents de moitié. 6 livres sont encore en lice, dont ceux de Marlon James et Douglas Stuart, déjà honorés par le Prix Booker par le passé.

23/09/2026, 15:11

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9 livres sélectionnés pour le Prix littéraire Vanity Fair 2026

Neuf œuvres forment la sélection du deuxième Prix littéraire Vanity Fair, qui s'est donné pour ambition de « repérer les récits qui débordent de la page et portent en eux la promesse d'une autre vie à l'écran ». Romans, essais et bandes dessinées seront départagés par un jury réunissant 11 membres. 

23/09/2026, 15:11

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