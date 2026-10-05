Fashion week : Valentino impose un drôle d'accessoire à ses invités, un livre

Dimanche 4 octobre, à la Fashion Week de Paris, le livre s’est donc glissé au premier rang. Reuters a photographié plusieurs personnalités arrivant un volume à la main, parmi lesquelles Alexander Skarsgård, Cynthia Erivo, le styliste Law Roach et le mannequin Yidan Huang. Elles ont ensuite pris place aux longues tables de lecture de Sainte-Geneviève, sous les grandes arches métalliques de la salle conçue par Henri Labrouste.

Ce que Taleb avait vu chez Umberto Eco

La consigne figurait dans l’invitation. Une petite carte verte demandait de venir avec un ouvrage « neuf ou issu de votre propre bibliothèque », rapporte Vogue. Le magazine ajoute que les volumes collectés à l’issue du défilé doivent être remis à des bibliothèques locales. Valentino n’indique toutefois, sur la page officielle consacrée à la collection, ni les établissements concernés ni les modalités de cette redistribution.

Le choix de Sainte-Geneviève ne tient pas seulement au décor. Pour « Antibiblioteca », Valentino ouvre ses notes de collection sur un passage de The Black Swan de Nassim Nicholas Taleb. L’essayiste y raconte la bibliothèque personnelle d’Umberto Eco, forte d’environ 30.000 volumes, avant de proposer de nommer « antilibrary » cet ensemble de livres non lus.

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L’idée n’est donc pas attribuée à Eco lui-même : Taleb part de ses rayonnages pour distinguer l’accumulation ostentatoire du véritable outil de recherche, dont la valeur tient aussi à ce qui reste à découvrir.

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Alessandro Michele rapproche cette « antibibliothèque » du tsundoku japonais, cette habitude qui consiste à acheter des livres et à les laisser s’accumuler sans les lire. Dans ses notes, le directeur artistique ne présente pas ces volumes fermés comme des objets inutiles, mais comme la matérialisation de connaissances, d’histoires et de possibilités encore disponibles.

C’est précisément ce parallèle qu’il transpose au vêtement. Certaines pièces ne traverseront qu’une fois l’espace d’un défilé, d’autres subsisteront surtout par les images, d’autres encore resteront presque intactes dans une garde-robe.

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Pour Michele, leur valeur ne se réduit pas davantage à leur usage que celle d’un ouvrage à sa lecture immédiate : le défilé devient ainsi, selon ses propres termes, une forme d’« antibibliothèque visuelle ».

Baldwin, Pasolini, Aspesi et Miyazawa au premier rang

L’invitation a, au passage, composé une bibliographie assez disparate. Cynthia Erivo avait choisi Giovanni’s Room de James Baldwin, qu’elle décrit comme l’une des plus belles histoires d’amour qu’elle connaisse. Lorenzo Zurzolo a apporté Ragazzi di vita de Pier Paolo Pasolini, roman paru en 1955 et consacré aux jeunes des borgate romaines. Francesca Ragazzi, responsable des contenus de Vogue Italia, s’est séparée de Lui ! de Natalia Aspesi, publié pour la première fois en 1978.

Yukari Tsukahara, de Vogue Japan, avait pour sa part retenu A Night on the Milky Way Train and Other Stories de Kenji Miyazawa. Elle décrit le récit-titre comme le voyage onirique de deux garçons montant à bord d’un train qui traverse la galaxie. Vogue cite encore Raymond Queneau, Leonardo Sciascia, Fiodor Dostoïevski ou Anna Wiener parmi les auteurs arrivés entre les mains des convives.

L’écrin choisi pour cette bibliographie improvisée possède lui-même une histoire singulière. Construite à partir de 1843 et ouverte au public le 4 février 1851, la Bibliothèque Sainte-Geneviève est le premier édifice public français spécifiquement construit pour accueillir une bibliothèque. Ses collections comptent aujourd’hui environ deux millions de documents, répartis entre le Fonds général, la Réserve et la Bibliothèque nordique.

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Alessandro Michele, nommé directeur artistique de Valentino le 28 mars 2024, a pris ses fonctions le 2 avril suivant. Pour « Antibiblioteca », les ouvrages servent ainsi de principe théorique autant que de présence matérielle. Un détail demeure, pour l’heure, sans précision : ni Valentino ni Vogue n'ont encore donné le nom des bibliothèques auxquelles seront remis les volumes rassemblés ce 4 octobre.

Crédits photo : Valentino

Par Clément Solym

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