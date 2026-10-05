Quand le vocabulaire des batteries recharge la langue française

Réponses imparfaites aux défis énergétiques et écologiques, les batteries n'en sont pas moins prometteuses en matière de stockage d'électricité, pour divers usages. La Commission d'enrichissement de la langue française leur consacre une liste complète de vocabulaire et fournit les bons termes pour évoquer un domaine technologique très changeant.
Le 05/10/2026 à 11:12 par Antoine Oury
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05/10/2026 à 11:12
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Placée auprès du Premier ministre, la Commission d'enrichissement de la langue française (CELF) a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme », d'après son décret de création.
Différents types de batteries sont passés en revue, en commençant par la batterie à circulation (plutôt que flow battery ou redox flow battery), « dont les cellules électrochimiques sont formées de deux compartiments séparés par une membrane échangeuse d'ions et reliés chacun à un réservoir extérieur d'électrolyte ».
Suit la batterie au titanate de lithium ou batterie LTO (à la place de lithium titanate battery), soit une « batterie lithium-ion dans laquelle, à l'électrode négative, le matériau d'insertion des cations lithium est le titanate de lithium Li₄Ti₅O₁₂ ». La batterie lithium-nickel-cobalt-aluminium, ou batterie LNCA (pour lithium-nickel-cobalt-aluminum battery), est une alternative, « dans laquelle le matériau d'insertion des cations lithium, à l'électrode positive, est un oxyde lamellaire mixte de lithium, de nickel, de cobalt et d'aluminium ».
Les autres termes et expressions de la liste viennent surtout affirmer des équivalents déjà usités. On y retrouve ainsi les taux de charge et de décharge, les vitesses de charge et de décharge, ou encore le redoutable « emballement thermique ». L'expression, qui correspond au thermal runaway, désigne la « réaction exothermique provoquée, dans une batterie, par une surchauffe, un court-circuit, un choc violent ou l'intrusion d'un corps étranger, qui peut conduire à un incendie ou à une explosion »...
À LIRE - Dites nom au name dropping, préférez la nominite
La liste complète est accessible à cette adresse, avec les définitions complètes des termes, ou ci-dessous.
Photographie : Montage d'une batterie à circulation (illustration, Andrea Starr | Pacific Northwest National Laboratory, CC BY-NC-SA 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Exclusif - La procédure de redressement judiciaire engagée pour la société Eilean Books aboutira très certainement à un rachat. Selon les informations de ActuaLitté, quatre repreneurs se présentent pour la reprise. Au menu, Hachette Livre, Média Participations et Editis, dont les approches diffèrent significativement.
29/09/2026, 20:41
Hachette Livre fera évoluer sa direction internationale à compter du 1er janvier 2027 : David Shelley quittera la direction opérationnelle d’Hachette UK et de Hachette Book Group pour devenir Global Advisor - conseiller stratégique international auprès de la direction générale - auprès de la direction générale du groupe, tout en prenant la présidence exécutive des deux filiales. Katie Espiner et Ben Sevier prendront respectivement les commandes des activités britannique et américaine.
29/09/2026, 17:35
Près de 160 ans après le pillage de Maqdala par l’armée britannique, un évangéliaire éthiopien ayant appartenu à l’empereur Tewodros II a refait surface sur le marché du livre ancien. Présenté par l’antiquaire viennois Inlibris avec un prix indicatif de 250.000 €, le manuscrit a été retiré de la vente après l’intervention de l’Ethiopian Heritage Authority. Son retour en Éthiopie, en revanche, n’est toujours pas acquis.
29/09/2026, 14:05
Les Éditions du Félin lancent le 16 octobre 2026 une nouvelle collection, « Éclairage », pensée pour proposer des ouvrages courts, composés de chapitres autonomes et pouvant être lus dans l’ordre ou au hasard. Le premier volume, Éclairage sur le Moyen Âge, est signé par l’historien et romancier Laurent Decaux.
29/09/2026, 11:58
Combien la fabrication d’un livre émet-elle de gaz à effet de serre ? Avec Livrempreinte, le Syndicat national de l’édition met à disposition des maisons françaises un calculateur capable d’établir le bilan d’un tirage, de le ramener à l’exemplaire et de tester différents choix avant impression. Un outil pour mesurer, comparer et, à terme, réduire.
29/09/2026, 11:56
Les éditions Invenit rééditent les Entretiens sur la pluralité des mondes de Fontenelle (1686), best-seller du Grand Siècle inscrit au Bac de français jusqu'en 2027, en l'éclairant par des images de la NASA choisies par l'astrophysicienne Sylvie Cabrit. Né en 2020 à l'École Estienne du travail de Claire Capone, ce projet fait dialoguer texte classique et astrophysique contemporaine, offrant un outil pédagogique original. Projet porté par les éditions Inevit.
29/09/2026, 09:40
La romancière française Janine Boissard est morte à l'âge de 93 ans, ont annoncé ce lundi 28 septembre les éditions Fayard. Autrice de plus de cinquante livres et figure majeure de la littérature populaire française, elle laisse derrière elle près de 70 ans d'écriture, marqués notamment par le succès de la saga L'Esprit de famille.
28/09/2026, 17:57
Exclusif — La Cour de cassation a rendu sa décision le 24 septembre dernier, confirmant le jugement de la Cour d'appel de janvier 2024 : les éditions Allary ont enfreint le Code de la sécurité sociale en rémunérant un directeur de collection selon le régime des artistes auteurs. Et pas n'importe lequel : Guillaume Allary lui-même, le fondateur de la structure, qui a travaillé aux côtés d'un certain Riad Sattouf sur la série L'Arabe du futur.
28/09/2026, 14:18
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