Quand le vocabulaire des batteries recharge la langue française

Placée auprès du Premier ministre, la Commission d'enrichissement de la langue française (CELF) a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme », d'après son décret de création.

Différents types de batteries sont passés en revue, en commençant par la batterie à circulation (plutôt que flow battery ou redox flow battery), « dont les cellules électrochimiques sont formées de deux compartiments séparés par une membrane échangeuse d'ions et reliés chacun à un réservoir extérieur d'électrolyte ».

Suit la batterie au titanate de lithium ou batterie LTO (à la place de lithium titanate battery), soit une « batterie lithium-ion dans laquelle, à l'électrode négative, le matériau d'insertion des cations lithium est le titanate de lithium Li₄Ti₅O₁₂ ». La batterie lithium-nickel-cobalt-aluminium, ou batterie LNCA (pour lithium-nickel-cobalt-aluminum battery), est une alternative, « dans laquelle le matériau d'insertion des cations lithium, à l'électrode positive, est un oxyde lamellaire mixte de lithium, de nickel, de cobalt et d'aluminium ».

Les autres termes et expressions de la liste viennent surtout affirmer des équivalents déjà usités. On y retrouve ainsi les taux de charge et de décharge, les vitesses de charge et de décharge, ou encore le redoutable « emballement thermique ». L'expression, qui correspond au thermal runaway, désigne la « réaction exothermique provoquée, dans une batterie, par une surchauffe, un court-circuit, un choc violent ou l'intrusion d'un corps étranger, qui peut conduire à un incendie ou à une explosion »...

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La liste complète est accessible à cette adresse, avec les définitions complètes des termes, ou ci-dessous.

Photographie : Montage d'une batterie à circulation (illustration, Andrea Starr | Pacific Northwest National Laboratory, CC BY-NC-SA 2.0)

Par Antoine Oury

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