Transformer le livre en propriété intellectuelle exploitable sur plusieurs supports

À Hô Chi Minh-Ville, le livre est appelé à devenir bien davantage qu’un produit imprimé. Un plan adopté le 22 septembre 2026 par les autorités municipales entend accélérer la numérisation du secteur, mais aussi pousser les maisons d’édition à penser chaque ouvrage comme le point de départ d’un ensemble de droits et de contenus exploitables sur plusieurs supports. Une orientation détaillée quelques jours plus tard auprès de plusieurs acteurs majeurs du livre vietnamien.
Le 05/10/2026 à 11:22 par Nicolas Gary
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05/10/2026 à 11:22
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Le document à l’origine de cette inflexion est le plan n° 508/KH-UBND, adopté le 22 septembre par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville pour mettre en œuvre la nouvelle politique nationale de l’édition. À l’horizon 2030, il prévoit notamment de généraliser l’édition électronique parmi les maisons concernées et de porter les titres numériques à 15 à 20 % de la production annuelle, selon le texte du plan exposé par LuatVietnam.
Le 30 septembre, cette feuille de route a pris une tournure plus concrète. En visite chez Tre Publishing House, à l’antenne locale de Kim Dong et chez Phuong Nam Books, Nguyễn Ngọc Hồi, directeur adjoint du Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville et vice-président de l’Association des éditeurs du Vietnam, a appelé les professionnels à passer d’une logique de fabrication des livres à une gestion plus large des actifs intellectuels, rapporte ZNews.
Le livre doit ainsi devenir le noyau à partir duquel pourront se développer d’autres produits culturels. Nguyễn Ngọc Hồi décrit une chaîne en quatre temps : création du contenu, protection des droits, construction d’une marque par la communication, puis commercialisation. La publication imprimée n’est donc plus nécessairement l’aboutissement du projet, mais l’un des points d’entrée vers d’autres formes d’exploitation.
Les déclinaisons évoquées vont du livre audio aux ouvrages interactifs ou en vidéo, jusqu’aux scénarios de films et aux logiciels ou jeux éducatifs consacrés à l’histoire. Le responsable municipal encourage aussi le recours à l’intelligence artificielle dans certains processus de conception. La montée en puissance de l’IA et des réseaux sociaux est précisément présentée comme l’un des facteurs qui obligent le secteur à revoir ses habitudes.
La ville travaille parallèlement à une plateforme commune de lecture numérique, assortie de comptes gratuits pour les habitants. Les éditeurs sont invités à y apporter leurs contenus et, pour les structures disposant des moyens nécessaires, à étudier des modèles réunissant édition et médias afin de mutualiser investissements technologiques et gestion des droits.
Certaines entreprises ont déjà engagé ce mouvement. Trịnh Hải Phương, directeur adjoint de Phuong Nam Books, a indiqué que son groupe avait créé une branche consacrée aux médias et au divertissement pour administrer ses actifs immatériels. À partir d’un ouvrage original, l’entreprise dit chercher à développer plusieurs prolongements : films, livres audio ou traductions destinées à l’exportation.
Chez Tre Publishing House, son président par intérim, Thái Ngọc Quý, a fait état d’une progression de 14 % du chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de 2026 par rapport à la même période de 2025. Les autorités ont encouragé la maison à utiliser les nouveaux outils, dont l’IA, pour enrichir ses publications historiques et interactives. À Kim Dong, très présent dans le livre pour la jeunesse, les pistes citées concernent le livre audio, les formats illustrés et des espaces multimédias pour les enfants d’âge préscolaire.
Cette extension des usages pose immédiatement la question des droits. Lors des échanges, les professionnels ont évoqué la contrefaçon, le piratage et les atteintes au droit d’auteur sur les plateformes numériques, susceptibles de rendre plus risqués les investissements nécessaires aux adaptations. Le Service de la culture et des sports a promis de renforcer sa coopération avec les entreprises et les a invitées à rejoindre une alliance de communication multiplateforme.
L’orientation municipale s’inscrit dans un mouvement national plus large. Le 24 septembre, la Commission permanente de l’Assemblée nationale examinait le projet de loi vietnamien sur le développement des industries culturelles.
Ainsi, le texte comporte plusieurs dispositions consacrées aux actifs intellectuels ; les parlementaires ont toutefois demandé d’éviter une définition propre à cette loi qui entrerait en concurrence avec le droit vietnamien de la propriété intellectuelle, selon le gouvernement vietnamien. La stratégie de Hô Chi Minh-Ville relève ainsi moins de la création d’une nouvelle catégorie juridique que de l’organisation économique des droits attachés aux œuvres.
Une stratégie comparable est juridiquement possible en France, à une différence essentielle près : publier un livre ne donne pas à l’éditeur la maîtrise automatique de tous ses prolongements. Le Code de la propriété intellectuelle reconnaît à l’auteur, du seul fait de la création, un droit de propriété incorporelle exclusif sur son œuvre. Toute cession doit ensuite préciser distinctement les droits transmis ainsi que leur étendue, leur destination, leur territoire et leur durée, conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
Une maison peut donc négocier des droits d’exploitation numérique, audio, de traduction ou d’adaptation, mais elle ne peut les présumer acquis. Le Code précise également qu’une traduction, une adaptation ou une transformation nécessite le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, principe posé notamment par l’article L.122-4.
Pour l’audiovisuel, la règle est encore plus nette : la cession de ces droits doit faire l’objet d’un écrit distinct du contrat relatif à l’édition de l’œuvre imprimée. La Société des gens de lettres rappelle à ce titre que l’auteur demeure libre de ne pas céder ses droits d’adaptation audiovisuelle à son éditeur et de les négocier séparément.
Le modèle promu à Hô Chi Minh-Ville pourrait donc être repris par un éditeur français sous la forme d’une gestion coordonnée des droits — papier, numérique, audio, traduction, cinéma ou autres adaptations — à condition que chacun de ces usages ait été valablement cédé. En droit français, ce n’est pas le livre matériel qui devient un « actif IP » appartenant à l’éditeur : ce sont les droits d’exploitation dont celui-ci dispose contractuellement qui peuvent être valorisés sur plusieurs marchés.
Crédits photo : Mohamed_hassan CC 0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Exclusif - Le village Saint-Paul, dans le 4e arrondissement de Paris, accueillera dans quelques mois une librairie anglophone, The Lamp-Post. Destiny Promise Ellis et Jameson Workman, les cofondateurs, souhaitent faire de cette adresse un haut lieu de l'« hospitalité littéraire », où l'on trouverait des éditions rares, des ouvrages de seconde main, des titres neufs, mais aussi des artefacts divers et variés. Et un supplément d'âme au passage.
01/10/2026, 16:06
Emma Tesson a rejoint l'équipe de Livre et lecture en Bretagne depuis le 1er septembre dernier. Elle intègre, aux côtés de Sara Mammad de Beauregart, la mission Culture-Lecture-Justice confiée depuis 2023 à Livre et lecture en Bretagne par la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de Bretagne, la Direction interrégionale des services pénitentiaires, et la Protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ).
01/10/2026, 14:36
Exclusif — La maison d'édition indépendante ediSens, établie à Paris depuis 2016, nous fait part de la reprise des Éditions Marie Romaine, fondées fin 2022. Tournée vers la non-fiction, ediSens ajoute ainsi à son catalogue une collection de « romans vrais », avec trois parutions en cette fin d'année.
01/10/2026, 12:37
L’éditeur californien Insight Editions structure désormais son développement en France avec Insight France, dirigé par Rodolphe Lachat et distribué par Hachette Livre. La nouvelle entité entend mêler adaptations françaises du catalogue américain et créations originales conçues avec des auteurs et artistes installés en France.
01/10/2026, 11:49
Du 24 septembre au 8 octobre, Lire et faire lire relance sa campagne de remobilisation des bénévoles sur les réseaux sociaux. Créée en 1999, l’association repose sur des lecteurs et lectrices de plus de 50 ans qui interviennent auprès de petits groupes d’enfants, de 0 à 12 ans, dans des structures éducatives, culturelles et sociales. Au programme : des séances de lecture à voix haute, avec un double objectif de transmission du goût des livres et de rencontre entre les générations.
01/10/2026, 11:37
Nicolas Zago, auteur indépendant français, lance The Ultimate Fight Tome 1 via Ulule. Ce light novel sombre et philosophique a atteint 129% de financement en trois jours (775€), révélant une appétence réelle pour les histoires qui questionnent le contrôle et la liberté. Inspiré de Byung-Chul Han et de la critique sartrienne, le light novel suit Hiro, un héros pris au piège d'une réalité où un Présentateur omniscient orchestre chaque moment. Entre boucles temporelle et illusions de choix, le Tome 1 propose une réflexion sombre sur ce qu'être libre signifie réellement dans un monde où tout n'est que divertissement. Projet porté par Nicolas Zago.
01/10/2026, 10:31
Avec Le Joli Moi de Mai, François Betz revient sur Mai 68 à travers une fiction née pendant le confinement. Après un ouvrage consacré à l’histoire de la revue artistique et littéraire Le Point, il change de registre et mêle cette fois enquête, comédie, histoire d’amour et uchronie pour confronter la France de 1968 à celle d’aujourd’hui. Dans ce texte, il raconte la naissance du projet, d’abord pensé comme une série, puis entièrement réécrit pour devenir son premier roman.
30/09/2026, 18:18
Huit librairies indépendantes américaines interpellent l’American Booksellers Association (ABA) sur les conséquences qu’elles redoutent d’un mémorandum présidentiel consacré au terrorisme intérieur et à la violence politique.
30/09/2026, 17:34
En Argentine, vendre moins de livres n'est plus tout le problème. Entre les huit premiers mois de 2023 et la même période de 2026, les commerces indépendants étudiés par leur fédération ont écoulé 25 % d'exemplaires en moins, tandis que leur chiffre d'affaires réel chutait de 41,5 %. La FALPA réclame désormais une « urgence librera » nationale et demande au pouvoir politique d'intervenir, selon La Nación.
30/09/2026, 16:19
Dissimuler les lacunes d'une démonstration ou étaler sa culture, le name dropping peut avoir plusieurs fonctions, rarement valorisantes. La Commission d'enrichissement de la langue française, à défaut de le bannir, lui fournit un équivalent en français, la nominite. Le terme apparait dans une nouvelle liste, relative au vocabulaire de l'économie et de la finance.
30/09/2026, 14:42
Exclusif : Les Éditions Albin Michel annoncent la nomination d’Arnaud Labory à la direction de leur service de presse, apprend ActuaLitté dans un communiqué de la maison. Rattaché à Anna Pavlowitch, directrice des éditions, il aura pour mission de définir et de conduire la stratégie de relations presse de la maison, dans le respect de son histoire et dans un paysage médiatique en constante mutation.
30/09/2026, 13:11
Exclusif — Les négociations annuelles obligatoires de la branche Librairie, entre le Syndicat de la librairie française (SLF) et les syndicats de salariés, sont au point mort, apprend ActuaLitté. Les propositions du syndicat patronal ont été loin de satisfaire la CGT, Force ouvrière et SUD Culture Solidaires, qui sollicitent à présent l'intervention de la Direction générale du travail, rattachée au ministère du Travail.
30/09/2026, 12:50
si loin si proche, Pamir est un livre où photographies et poèmes construisent une traversée sensible d’un territoire contraint, à la lisière du visible et de ce qui est tu. Réalisé par le photographe François Pache avec le poète Pamiri Sashi Zaifi, aujourd’hui en exil, l’ouvrage explore une région du Tadjikistan où l’éclat des montagnes et l’ombre du pouvoir façonnent les territoires et les vies qu’ils abritent et où s’éprouvent l’accueil, le doute et la force fragile des liens humains. Les textes dialoguent avec les images comme des contrepoints mémoriels. Ils ouvrent un espace que le lecteur découvre et parcourt à son rythme. Projet porté par François Pache et Pamiri Sashi Zaifi.
30/09/2026, 09:40
Exclusif - La procédure de redressement judiciaire engagée pour la société Eilean Books aboutira très certainement à un rachat. Selon les informations de ActuaLitté, quatre repreneurs se présentent pour la reprise. Au menu, Hachette Livre, Média Participations et Editis, dont les approches diffèrent significativement.
29/09/2026, 20:41
Hachette Livre fera évoluer sa direction internationale à compter du 1er janvier 2027 : David Shelley quittera la direction opérationnelle d’Hachette UK et de Hachette Book Group pour devenir Global Advisor - conseiller stratégique international auprès de la direction générale - auprès de la direction générale du groupe, tout en prenant la présidence exécutive des deux filiales. Katie Espiner et Ben Sevier prendront respectivement les commandes des activités britannique et américaine.
29/09/2026, 17:35
Les Éditions du Félin lancent le 16 octobre 2026 une nouvelle collection, « Éclairage », pensée pour proposer des ouvrages courts, composés de chapitres autonomes et pouvant être lus dans l’ordre ou au hasard. Le premier volume, Éclairage sur le Moyen Âge, est signé par l’historien et romancier Laurent Decaux.
29/09/2026, 11:58
Combien la fabrication d’un livre émet-elle de gaz à effet de serre ? Avec Livrempreinte, le Syndicat national de l’édition met à disposition des maisons françaises un calculateur capable d’établir le bilan d’un tirage, de le ramener à l’exemplaire et de tester différents choix avant impression. Un outil pour mesurer, comparer et, à terme, réduire.
29/09/2026, 11:56
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