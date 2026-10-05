Transformer le livre en propriété intellectuelle exploitable sur plusieurs supports

Le document à l’origine de cette inflexion est le plan n° 508/KH-UBND, adopté le 22 septembre par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville pour mettre en œuvre la nouvelle politique nationale de l’édition. À l’horizon 2030, il prévoit notamment de généraliser l’édition électronique parmi les maisons concernées et de porter les titres numériques à 15 à 20 % de la production annuelle, selon le texte du plan exposé par LuatVietnam.

Le livre comme point de départ

Le 30 septembre, cette feuille de route a pris une tournure plus concrète. En visite chez Tre Publishing House, à l’antenne locale de Kim Dong et chez Phuong Nam Books, Nguyễn Ngọc Hồi, directeur adjoint du Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville et vice-président de l’Association des éditeurs du Vietnam, a appelé les professionnels à passer d’une logique de fabrication des livres à une gestion plus large des actifs intellectuels, rapporte ZNews.

Le livre doit ainsi devenir le noyau à partir duquel pourront se développer d’autres produits culturels. Nguyễn Ngọc Hồi décrit une chaîne en quatre temps : création du contenu, protection des droits, construction d’une marque par la communication, puis commercialisation. La publication imprimée n’est donc plus nécessairement l’aboutissement du projet, mais l’un des points d’entrée vers d’autres formes d’exploitation.

Les déclinaisons évoquées vont du livre audio aux ouvrages interactifs ou en vidéo, jusqu’aux scénarios de films et aux logiciels ou jeux éducatifs consacrés à l’histoire. Le responsable municipal encourage aussi le recours à l’intelligence artificielle dans certains processus de conception. La montée en puissance de l’IA et des réseaux sociaux est précisément présentée comme l’un des facteurs qui obligent le secteur à revoir ses habitudes.

La ville travaille parallèlement à une plateforme commune de lecture numérique, assortie de comptes gratuits pour les habitants. Les éditeurs sont invités à y apporter leurs contenus et, pour les structures disposant des moyens nécessaires, à étudier des modèles réunissant édition et médias afin de mutualiser investissements technologiques et gestion des droits.

Certaines entreprises ont déjà engagé ce mouvement. Trịnh Hải Phương, directeur adjoint de Phuong Nam Books, a indiqué que son groupe avait créé une branche consacrée aux médias et au divertissement pour administrer ses actifs immatériels. À partir d’un ouvrage original, l’entreprise dit chercher à développer plusieurs prolongements : films, livres audio ou traductions destinées à l’exportation.

Chez Tre Publishing House, son président par intérim, Thái Ngọc Quý, a fait état d’une progression de 14 % du chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de 2026 par rapport à la même période de 2025. Les autorités ont encouragé la maison à utiliser les nouveaux outils, dont l’IA, pour enrichir ses publications historiques et interactives. À Kim Dong, très présent dans le livre pour la jeunesse, les pistes citées concernent le livre audio, les formats illustrés et des espaces multimédias pour les enfants d’âge préscolaire.

Avec quelques réflexions tout de même

Cette extension des usages pose immédiatement la question des droits. Lors des échanges, les professionnels ont évoqué la contrefaçon, le piratage et les atteintes au droit d’auteur sur les plateformes numériques, susceptibles de rendre plus risqués les investissements nécessaires aux adaptations. Le Service de la culture et des sports a promis de renforcer sa coopération avec les entreprises et les a invitées à rejoindre une alliance de communication multiplateforme.

L’orientation municipale s’inscrit dans un mouvement national plus large. Le 24 septembre, la Commission permanente de l’Assemblée nationale examinait le projet de loi vietnamien sur le développement des industries culturelles.

Ainsi, le texte comporte plusieurs dispositions consacrées aux actifs intellectuels ; les parlementaires ont toutefois demandé d’éviter une définition propre à cette loi qui entrerait en concurrence avec le droit vietnamien de la propriété intellectuelle, selon le gouvernement vietnamien. La stratégie de Hô Chi Minh-Ville relève ainsi moins de la création d’une nouvelle catégorie juridique que de l’organisation économique des droits attachés aux œuvres.

Et en France ?

Une stratégie comparable est juridiquement possible en France, à une différence essentielle près : publier un livre ne donne pas à l’éditeur la maîtrise automatique de tous ses prolongements. Le Code de la propriété intellectuelle reconnaît à l’auteur, du seul fait de la création, un droit de propriété incorporelle exclusif sur son œuvre. Toute cession doit ensuite préciser distinctement les droits transmis ainsi que leur étendue, leur destination, leur territoire et leur durée, conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

Une maison peut donc négocier des droits d’exploitation numérique, audio, de traduction ou d’adaptation, mais elle ne peut les présumer acquis. Le Code précise également qu’une traduction, une adaptation ou une transformation nécessite le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, principe posé notamment par l’article L.122-4.

Pour l’audiovisuel, la règle est encore plus nette : la cession de ces droits doit faire l’objet d’un écrit distinct du contrat relatif à l’édition de l’œuvre imprimée. La Société des gens de lettres rappelle à ce titre que l’auteur demeure libre de ne pas céder ses droits d’adaptation audiovisuelle à son éditeur et de les négocier séparément.

Le modèle promu à Hô Chi Minh-Ville pourrait donc être repris par un éditeur français sous la forme d’une gestion coordonnée des droits — papier, numérique, audio, traduction, cinéma ou autres adaptations — à condition que chacun de ces usages ait été valablement cédé. En droit français, ce n’est pas le livre matériel qui devient un « actif IP » appartenant à l’éditeur : ce sont les droits d’exploitation dont celui-ci dispose contractuellement qui peuvent être valorisés sur plusieurs marchés.

Crédits photo : Mohamed_hassan CC 0

Par Nicolas Gary

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